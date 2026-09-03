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Yaşam
36 Dairelik Mahalleyi 3D Yazıcıyla 12 Ayda Yaptılar!

36 Dairelik Mahalleyi 3D Yazıcıyla 12 Ayda Yaptılar!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.09.2026 - 08:13
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Danimarka’nın Holstebro kentinde 36 bağımsız daireden oluşan Skovsporet öğrenci mahallesi tamamlandı. Altı tek katlı binaya dağılan konutların taşıyıcı duvarları, şantiyeye kurulan büyük ölçekli bir 3D beton yazıcısıyla katman katman basıldı. İlk altı dairelik binanın baskısı haftalar sürerken ekip, son binanın duvarlarını beş günde tamamlamayı başardı. Baskı ve geleneksel inşaat işlerinin tamamını kapsayan proje 12 ayda bitirildi.

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İlk binanın baskısı haftalar sürerken sonuncusu beş günde bitti

İlk binanın baskısı haftalar sürerken sonuncusu beş günde bitti

SAGA Space Architects ve MS+ tarafından tasarlanan Skovsporet, 3DCP Group tarafından inşa edildi. Yapım sürecinde COBOD tarafından geliştirilen BOD3 adlı büyük ölçekli yazıcı kullanıldı. Makine, beton benzeri yapı malzemesini bir başlıktan çıkararak önceden belirlenen güzergâh boyunca üst üste katmanlar oluşturdu ve dairelerin temel duvarlarını meydana getirdi.

Projenin ilk altı dairelik binasını basmak birkaç hafta sürdü. Aynı işlemin altı kez tekrarlanması sırasında sistemin kullanımı ve çalışma düzeni geliştirildi. Son binanın duvarlarının baskısı yalnızca beş günde tamamlandı. Yazıcının çalışmasını kontrol etmek için şantiyede üç kişinin bulunmasının yeterli olduğu bildirildi.

3D yazıcı bütün evi tek başına tamamlamadı. Baskıyla oluşturulan kabukların ardından çatılar, kapılar, pencereler, camlar, tesisat, mobilyalar ve diğer iç bölümler geleneksel yöntemlerle çalışan ekipler tarafından eklendi. Bu işlerin tamamı dâhil edildiğinde 1.650 metrekarelik projenin toplam inşaat süresi 12 ay oldu.

Her dairede mutfak, çalışma ve uyku alanı bulunuyor

Her dairede mutfak, çalışma ve uyku alanı bulunuyor

Skovsporet’teki dairelerin büyüklüğü 39 ile 50 metrekare arasında değişiyor. Her konutta özel bir mutfak, çalışma bölümü, oturma alanı, banyo ve uyuma yeri bulunuyor. Bazı dairelerde yatak bölümü yükseltilerek altına çalışma masası yerleştirildi. Çatı pencereleri ve eğimli tavanlar da küçük yaşam alanlarının daha fazla gün ışığı almasını sağlıyor.

Altı bina ortak avluların, peyzajlı bahçelerin, yürüyüş yollarının ve bisiklet parklarının çevresine yerleştirildi. Baskı alanlarının arsada bulunan ağaçların arasına kurulması sayesinde mevcut ağaçların yüzde 90’ının korunduğu belirtiliyor. Böylece ayrı dairelerde yaşayan öğrenciler için ortak açık alanlara sahip küçük bir mahalle oluşturuldu.

Konutların basılı bölümlerinde daha düşük karbonlu FUTURECEM içeren beton kullanıldı. Projenin bisiklet kulübesindeki bazı 3D baskılı parçalar ise tamamen çimentosuz MEVOcem malzemeyle üretildi. Proje ekibi, bu parçaların geleneksel betona kıyasla yüzde 84 daha düşük karbon salımına sahip olduğunu bildiriyor. Ancak bu oran dairelerin tamamı için değil, çimentosuz malzemenin kullanıldığı belirli parçalar için geçerli.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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