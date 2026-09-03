36 Dairelik Mahalleyi 3D Yazıcıyla 12 Ayda Yaptılar!
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Danimarka’nın Holstebro kentinde 36 bağımsız daireden oluşan Skovsporet öğrenci mahallesi tamamlandı. Altı tek katlı binaya dağılan konutların taşıyıcı duvarları, şantiyeye kurulan büyük ölçekli bir 3D beton yazıcısıyla katman katman basıldı. İlk altı dairelik binanın baskısı haftalar sürerken ekip, son binanın duvarlarını beş günde tamamlamayı başardı. Baskı ve geleneksel inşaat işlerinin tamamını kapsayan proje 12 ayda bitirildi.
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İlk binanın baskısı haftalar sürerken sonuncusu beş günde bitti
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Her dairede mutfak, çalışma ve uyku alanı bulunuyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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