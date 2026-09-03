36 Dairelik Mahalleyi 3D Yazıcıyla 12 Ayda Yaptılar!

SAGA Space Architects ve MS+ tarafından tasarlanan Skovsporet, 3DCP Group tarafından inşa edildi. Yapım sürecinde COBOD tarafından geliştirilen BOD3 adlı büyük ölçekli yazıcı kullanıldı. Makine, beton benzeri yapı malzemesini bir başlıktan çıkararak önceden belirlenen güzergâh boyunca üst üste katmanlar oluşturdu ve dairelerin temel duvarlarını meydana getirdi.

Projenin ilk altı dairelik binasını basmak birkaç hafta sürdü. Aynı işlemin altı kez tekrarlanması sırasında sistemin kullanımı ve çalışma düzeni geliştirildi. Son binanın duvarlarının baskısı yalnızca beş günde tamamlandı. Yazıcının çalışmasını kontrol etmek için şantiyede üç kişinin bulunmasının yeterli olduğu bildirildi.

3D yazıcı bütün evi tek başına tamamlamadı. Baskıyla oluşturulan kabukların ardından çatılar, kapılar, pencereler, camlar, tesisat, mobilyalar ve diğer iç bölümler geleneksel yöntemlerle çalışan ekipler tarafından eklendi. Bu işlerin tamamı dâhil edildiğinde 1.650 metrekarelik projenin toplam inşaat süresi 12 ay oldu.