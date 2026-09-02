Tuz Çıkarmak İçin Yerin Bir Kilometre Altına Kuyu Açtılar

Sichuan’ın denizden uzak olması, bölgede yaşayanların tuzu yer altındaki tuzlu su yataklarından çıkarmasına yol açtı. Kuyuların geçmişi milattan önceki ilk binyıla kadar uzanırken özellikle Tang ve Song dönemlerinde kullanılan sondaj yöntemleri giderek geliştirildi. Zigong zamanla bölgedeki tuz üretiminin merkezi hâline geldi.

Ustalar geniş bir maden çukuru kazmak yerine dar bir kuyu açıyordu. Ahşap bir düzeneğe bağlanan ağır demir uç, insan veya hayvan gücüyle yukarı kaldırıldıktan sonra serbest bırakılıyor ve kayayı parçalıyordu. Aynı hareketin sürekli tekrarlanmasıyla kuyu santimetre santimetre derinleşiyordu.

Çalışmanın hızı karşılaşılan kaya katmanına göre değişiyordu. Bazı günlerde yalnızca birkaç santimetre ilerlenebiliyor, kimi bölümlerin aşılması yıllar sürebiliyordu. Çöken duvarlar, kuyunun içinde kalan aletler ve yön değiştiren delikler için farklı biçimlerde sondaj uçları ile özel çıkarma teknikleri geliştirildi.