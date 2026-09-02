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Tuz Çıkarmak İçin Yerin Bir Kilometre Altına Kuyu Açtılar

Tuz Çıkarmak İçin Yerin Bir Kilometre Altına Kuyu Açtılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 18:16
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Çin’in Sichuan eyaletindeki Zigong kentinde yaşayan ustalar, yer altındaki tuzlu suya ulaşmak için modern sondaj makinelerinden yüzyıllar önce derin kuyular açıyordu. Ağır demir uçların tekrar tekrar zemine vurulmasına dayanan yöntemle tamamlanan Shenhai Kuyusu, 1835’te 1.001 metre derinliğe ulaştı. Kuyudan tuzlu suyun yanında doğal gaz da çıkarılıyor, gaz bambu borularla taşınarak tuz üretiminde yakıt olarak kullanılıyordu.

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Ağır demir uçları aylarca zemine vurarak ilerlediler

Ağır demir uçları aylarca zemine vurarak ilerlediler

Sichuan’ın denizden uzak olması, bölgede yaşayanların tuzu yer altındaki tuzlu su yataklarından çıkarmasına yol açtı. Kuyuların geçmişi milattan önceki ilk binyıla kadar uzanırken özellikle Tang ve Song dönemlerinde kullanılan sondaj yöntemleri giderek geliştirildi. Zigong zamanla bölgedeki tuz üretiminin merkezi hâline geldi.

Ustalar geniş bir maden çukuru kazmak yerine dar bir kuyu açıyordu. Ahşap bir düzeneğe bağlanan ağır demir uç, insan veya hayvan gücüyle yukarı kaldırıldıktan sonra serbest bırakılıyor ve kayayı parçalıyordu. Aynı hareketin sürekli tekrarlanmasıyla kuyu santimetre santimetre derinleşiyordu.

Çalışmanın hızı karşılaşılan kaya katmanına göre değişiyordu. Bazı günlerde yalnızca birkaç santimetre ilerlenebiliyor, kimi bölümlerin aşılması yıllar sürebiliyordu. Çöken duvarlar, kuyunun içinde kalan aletler ve yön değiştiren delikler için farklı biçimlerde sondaj uçları ile özel çıkarma teknikleri geliştirildi.

Doğal gazı bambu borularla tuz kazanlarına taşıdılar

Doğal gazı bambu borularla tuz kazanlarına taşıdılar

Yeterli derinliğe ulaşıldığında kuyunun içine bambudan hazırlanan borular indiriliyor ve tuz oranı yüksek su yüzeye çekiliyordu. Çıkarılan su, büyük kazanlarda kaynatılıyor; su buharlaştıktan sonra geride kalan tuz toplanıyordu. Böylece kıyıdan uzak bölgelerde büyük ölçekli tuz üretimi yapılabiliyordu.

Derin kuyulardan tuzlu suyla birlikte doğal gaz da çıkıyordu. Ustalar gazı serbest bırakmak yerine birbirine eklenip sızdırmaz hale getirilen bambu borularla üretim alanlarına taşıdı. Gaz, tuzlu su kazanlarının altında yakılarak üretimde gereken ısıyı sağladı.

Yapımına 1823 civarında başlanan Shenhai Kuyusu, 1835’te 1.001,42 metreye ulaştı ve bir kilometre sınırını aşan ilk insan yapımı kuyu olarak kayıtlara geçti. Geleneksel sistemlerin büyük bölümü daha sonra kaldırılmış olsa da Shenhai Kuyusu, Zigong’un yüzyıllar süren tuz ve doğal gaz üretiminin en önemli örneklerinden biri olarak korundu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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