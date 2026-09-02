Tuz Çıkarmak İçin Yerin Bir Kilometre Altına Kuyu Açtılar
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Çin’in Sichuan eyaletindeki Zigong kentinde yaşayan ustalar, yer altındaki tuzlu suya ulaşmak için modern sondaj makinelerinden yüzyıllar önce derin kuyular açıyordu. Ağır demir uçların tekrar tekrar zemine vurulmasına dayanan yöntemle tamamlanan Shenhai Kuyusu, 1835’te 1.001 metre derinliğe ulaştı. Kuyudan tuzlu suyun yanında doğal gaz da çıkarılıyor, gaz bambu borularla taşınarak tuz üretiminde yakıt olarak kullanılıyordu.
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Ağır demir uçları aylarca zemine vurarak ilerlediler
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Doğal gazı bambu borularla tuz kazanlarına taşıdılar
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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