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500 Yıllık Mahallede Yıllık Kira Sadece 42 TL!

500 Yıllık Mahallede Yıllık Kira Sadece 42 TL!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.09.2026 - 15:20
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Almanya’nın Augsburg kentindeki Fuggerei’de bir yıllık temel kira, bir fincan kahvenin fiyatına bile ulaşmıyor. 1521’de ihtiyaç sahibi kentliler için kurulan yerleşimde yaklaşık 150 kişi, yılda yalnızca 0,88 avro ödüyor. Dünyada hala kullanılan en eski sosyal konut yerleşimi olarak tanıtılan mahallede kira geleneğinin yanında dinî bir şart da sürüyor. Sakinlerden Fugger ailesi için her gün üç dua etmeleri isteniyor.

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Yerleşim 1521 yılında ihtiyaç sahipleri için kuruldu

Yerleşim 1521 yılında ihtiyaç sahipleri için kuruldu

Fuggerei, varlıklı tüccar Jakob Fugger tarafından Augsburg’da maddi desteğe ihtiyaç duyan Katolik kentliler için kuruldu. Duvarlarla çevrili yerleşim, 67 bina ve 142 konutun yanında bir kiliseyi de barındırıyor.

İnşaat 1516’da başladı ve vakfın kuruluş belgesi 1521’de düzenlendi. Fuggerei o tarihten bu yana aynı sosyal amacı sürdürüyor; bu nedenle dünyada hâlâ kullanılan en eski sosyal konut yerleşimi kabul ediliyor.

Bugün burada yaklaşık 150 kişi yaşıyor. Başvuranların maddi ihtiyaç içinde olması, Katolik olması ve Augsburg’la bağlantı şartlarını karşılaması gerekiyor; yerleşim herkese açık düşük kiralı bir konut projesi değil.

Yıllık temel kira 0,88 avro olarak korunuyor

Yıllık temel kira 0,88 avro olarak korunuyor

Sakinlerin ödediği yıllık temel kira yalnızca 0,88 avro. Bu tutar, kuruluş döneminde belirlenen bir Ren guldeninin bugünkü nominal karşılığı olarak korunuyor; kullanım ve enerji gibi ek giderler temel kiradan ayrı tutuluyor.

Kira şartının yanında her gün üç dua edilmesi isteniyor. Fuggerei’nin resmî açıklamasına göre bu dualar, yerleşimi kuran Fugger ailesinin üyeleri için yapılan dinî yükümlülüğün parçası.

Mahalle bugün aynı zamanda ziyaret edilebilen bir tarih alanı. Müze dairesi, sığınak sergisi ve kilisesi bulunan Fuggerei’de turistler dolaşırken 500 yıllık kurum yaklaşık 150 sakinin gerçek yaşam alanı olmayı sürdürüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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