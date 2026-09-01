500 Yıllık Mahallede Yıllık Kira Sadece 42 TL!

Fuggerei, varlıklı tüccar Jakob Fugger tarafından Augsburg’da maddi desteğe ihtiyaç duyan Katolik kentliler için kuruldu. Duvarlarla çevrili yerleşim, 67 bina ve 142 konutun yanında bir kiliseyi de barındırıyor.

İnşaat 1516’da başladı ve vakfın kuruluş belgesi 1521’de düzenlendi. Fuggerei o tarihten bu yana aynı sosyal amacı sürdürüyor; bu nedenle dünyada hâlâ kullanılan en eski sosyal konut yerleşimi kabul ediliyor.

Bugün burada yaklaşık 150 kişi yaşıyor. Başvuranların maddi ihtiyaç içinde olması, Katolik olması ve Augsburg’la bağlantı şartlarını karşılaması gerekiyor; yerleşim herkese açık düşük kiralı bir konut projesi değil.