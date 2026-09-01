500 Yıllık Mahallede Yıllık Kira Sadece 42 TL!
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Almanya’nın Augsburg kentindeki Fuggerei’de bir yıllık temel kira, bir fincan kahvenin fiyatına bile ulaşmıyor. 1521’de ihtiyaç sahibi kentliler için kurulan yerleşimde yaklaşık 150 kişi, yılda yalnızca 0,88 avro ödüyor. Dünyada hala kullanılan en eski sosyal konut yerleşimi olarak tanıtılan mahallede kira geleneğinin yanında dinî bir şart da sürüyor. Sakinlerden Fugger ailesi için her gün üç dua etmeleri isteniyor.
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Yerleşim 1521 yılında ihtiyaç sahipleri için kuruldu
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Yıllık temel kira 0,88 avro olarak korunuyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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