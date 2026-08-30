Yol Genişlerse Diye Sökülüp Taşınabilecek Ev Tasarladılar!
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Japonya’da bir ev, önündeki yolun ileride genişletilmesi ihtimali hesaba katılarak tasarlandı. Circularity Cabin adlı ahşap yapının parçaları, gerektiğinde sökülüp başka bir arsada yeniden kullanılabilecek biçimde birleştirildi. Böylece yol projesi hayata geçerse evin malzemelerinin enkaza dönüşmemesi amaçlandı. Kanagawa’daki yapı, henüz taşınmış bir ev değil; olası bir yer değişikliğine baştan hazırlanan, tamamlanmış bir konut.
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Evin nasıl söküleceği, tasarımın başlangıç noktası oldu
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Yeniden ev kurulmasa bile ahşap parçalar kullanılabilecek
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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