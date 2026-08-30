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Yol Genişlerse Diye Sökülüp Taşınabilecek Ev Tasarladılar!

Yol Genişlerse Diye Sökülüp Taşınabilecek Ev Tasarladılar!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 17:29
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Japonya’da bir ev, önündeki yolun ileride genişletilmesi ihtimali hesaba katılarak tasarlandı. Circularity Cabin adlı ahşap yapının parçaları, gerektiğinde sökülüp başka bir arsada yeniden kullanılabilecek biçimde birleştirildi. Böylece yol projesi hayata geçerse evin malzemelerinin enkaza dönüşmemesi amaçlandı. Kanagawa’daki yapı, henüz taşınmış bir ev değil; olası bir yer değişikliğine baştan hazırlanan, tamamlanmış bir konut.

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Evin nasıl söküleceği, tasarımın başlangıç noktası oldu

Evin nasıl söküleceği, tasarımın başlangıç noktası oldu

Kanagawa’nın Zushi kentindeki konut, Takaaki Fuji ve Yuko Fuji’nin mimarlık ofisi ile AREANO tarafından tasarlandı. 2023’te tamamlanan iki katlı evin toplam kullanım alanı yaklaşık 60 metrekare. Projede belirleyici koşullardan biri, arsaya komşu yolun genişletilme ihtimaliydi.

Mimar Takaaki Fuji’nin anlatımına göre, yapının fiziksel ömrü dolmadan sökülmesi gerekebileceği düşüncesi tasarıma yön verdi. Bu nedenle yalnızca evin nasıl kurulacağı değil, parçalarının daha sonra nasıl ayrılacağı da başlangıçta planlandı.

Ana taşıyıcı sistemde Japonya’da kolayca bulunabilen standart ahşap ölçüleri kullanıldı. Parçalar, sökülebilir cıvata ve vida bağlantılarıyla birleştirildi. Özel biçimde üretilmiş çok sayıda farklı eleman yerine, tekrar kullanılabilecek malzemelerle bir yapı oluşturuldu.

Yeniden ev kurulmasa bile ahşap parçalar kullanılabilecek

Yeniden ev kurulmasa bile ahşap parçalar kullanılabilecek

Proje ofisinin açıklamasına göre yapı elemanları, elle taşınabilecek ağırlıklarda seçildi. Söküm sonrasında aynı parçaların başka bir yerde yeniden birleştirilmesi hedefleniyor. Ev tekrar kurulmazsa ahşabın farklı bir yapıda taşıyıcı ya da kaplama malzemesi olması mümkün.

İç mekânda bağlantıların ve yapının kuruluş biçiminin görünür bırakılması da bu yaklaşımın parçası. Taşıyıcı elemanlar ve birleşimler kaplamaların arkasına gizlenmediği için evin nasıl bir araya geldiği anlaşılabiliyor; bakım ve malzeme değişimi de tasarımda dikkate alınıyor.

Yolun ne zaman genişletileceği kesinleşmiş değil. Buna karşılık ev, olası taşınmada malzemelerinin yeniden değerlendirilmesine elverecek şekilde hazırlanmış durumda. Projenin amacı, arsanın kullanım koşulları değiştiğinde binanın tüm parçalarının kullanım ömrünün sona ermesini önlemek.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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