Yol Genişlerse Diye Sökülüp Taşınabilecek Ev Tasarladılar!

Kanagawa’nın Zushi kentindeki konut, Takaaki Fuji ve Yuko Fuji’nin mimarlık ofisi ile AREANO tarafından tasarlandı. 2023’te tamamlanan iki katlı evin toplam kullanım alanı yaklaşık 60 metrekare. Projede belirleyici koşullardan biri, arsaya komşu yolun genişletilme ihtimaliydi.

Mimar Takaaki Fuji’nin anlatımına göre, yapının fiziksel ömrü dolmadan sökülmesi gerekebileceği düşüncesi tasarıma yön verdi. Bu nedenle yalnızca evin nasıl kurulacağı değil, parçalarının daha sonra nasıl ayrılacağı da başlangıçta planlandı.

Ana taşıyıcı sistemde Japonya’da kolayca bulunabilen standart ahşap ölçüleri kullanıldı. Parçalar, sökülebilir cıvata ve vida bağlantılarıyla birleştirildi. Özel biçimde üretilmiş çok sayıda farklı eleman yerine, tekrar kullanılabilecek malzemelerle bir yapı oluşturuldu.