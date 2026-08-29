Plastik Saklama Kaplarındaki Yağ Kalıntılarını Çıkaran Basit Yöntem

Soslu ve yağlı yemekler plastik saklama kaplarının yüzeyinde ince bir tabaka bırakabiliyor. Kap yıkandıktan sonra temiz görünse bile dokunulduğunda kayganlık hissedilebiliyor. Özellikle yoğun yağ içeren yemeklerden kalan kalıntıların çıkarılması daha zor olabiliyor.

Yemeğin kapta uzun süre bekletilmesi, yağın plastik yüzeye daha güçlü biçimde tutunmasına yol açabiliyor. Sıcak yemeklerin doğrudan kaba konulması veya plastik kap içinde yeniden ısıtılması da kalıntıların yüzeye yerleşmesini kolaylaştırabiliyor.

Bulaşık deterjanı ve sıcak su, yüzeydeki yağın büyük bölümünü temizlese de yapışkan tabakayı her zaman tamamen çıkaramıyor. Böyle durumlarda kabı sert bir süngerle ovalamak yerine karbonat ve suyla hazırlanan macun kullanılabiliyor.