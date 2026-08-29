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Yaşam
Plastik Saklama Kaplarındaki Yağ Kalıntılarını Çıkaran Basit Yöntem

Plastik Saklama Kaplarındaki Yağ Kalıntılarını Çıkaran Basit Yöntem

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.08.2026 - 10:43
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Yağlı yemeklerin saklandığı plastik kaplarda, normal yıkamayla tamamen çıkmayan yapışkan bir tabaka kalabiliyor. Kabın kullanım ömrünü uzatabilecek basit yöntemde yalnızca karbonat ve su kullanılıyor.

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Yağ kalıntıları plastik yüzeye kolayca tutunuyor

Yağ kalıntıları plastik yüzeye kolayca tutunuyor

Soslu ve yağlı yemekler plastik saklama kaplarının yüzeyinde ince bir tabaka bırakabiliyor. Kap yıkandıktan sonra temiz görünse bile dokunulduğunda kayganlık hissedilebiliyor. Özellikle yoğun yağ içeren yemeklerden kalan kalıntıların çıkarılması daha zor olabiliyor.

Yemeğin kapta uzun süre bekletilmesi, yağın plastik yüzeye daha güçlü biçimde tutunmasına yol açabiliyor. Sıcak yemeklerin doğrudan kaba konulması veya plastik kap içinde yeniden ısıtılması da kalıntıların yüzeye yerleşmesini kolaylaştırabiliyor.

Bulaşık deterjanı ve sıcak su, yüzeydeki yağın büyük bölümünü temizlese de yapışkan tabakayı her zaman tamamen çıkaramıyor. Böyle durumlarda kabı sert bir süngerle ovalamak yerine karbonat ve suyla hazırlanan macun kullanılabiliyor.

Plastik kaplardaki yağ kalıntıları nasıl temizlenir?

Plastik kaplardaki yağ kalıntıları nasıl temizlenir?

Normal yıkama işlemi yeterli olmadığında az miktarda karbonat, suyla karıştırılarak koyu kıvamlı bir macun hazırlanabiliyor. Suyun azar azar eklenmesi gerekiyor. Karışımın yüzeyden akmayacak kadar yoğun olması öneriliyor.

  • Az miktarda karbonatı bir kaba alın.

  • Suyu azar azar ekleyerek koyu bir macun hazırlayın.

  • Karışımı yağlı bölgelere yayın.

  • Yaklaşık 20 ila 30 dakika bekletin.

  • Yumuşak bir bez veya süngerle nazikçe ovalayın.

  • Kabı duruladıktan sonra normal şekilde yıkayın.

Bekleme süresinin ardından macun, yüzeye fazla baskı uygulamadan dairesel hareketlerle yayılabiliyor. Yağlı his tamamen kaybolmazsa işlem tekrarlanabiliyor. Temizlik tamamlandığında kapta karbonat kalmaması için yüzeyin bol suyla durulanması gerekiyor.

Sert ovma telleri ve aşındırıcı süngerlerin kullanılmaması öneriliyor. Bu malzemeler plastiği çizerek sonraki kullanımlarda yağ ve yemek kalıntılarının yüzeye daha kolay yerleşmesine neden olabiliyor. Çizilmiş, erimiş veya biçimi bozulmuş kapların kullanılmaya devam edilmemesi gerekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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