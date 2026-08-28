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Eski Tekneleri Ters Çevirip Yoksul Ailelere Ev Yaptılar!

Eski Tekneleri Ters Çevirip Yoksul Ailelere Ev Yaptılar!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 22:06
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Fransa’nın kuzey kıyısında yaşayan yoksul balıkçılar, yeni bir ev yaptıracak paraları bulunmadığı için denize açılamayacak durumdaki tekneleri barınağa dönüştürdü. Gövdeleri ters çevrilerek çatı olarak kullanılan tekneler, savaşta kaybolan sıra dışı bir kıyı geleneğinin temelini oluşturdu.

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Kullanılamayan tekneler yoksul ailelerin çatısına dönüştü

Kullanılamayan tekneler yoksul ailelerin çatısına dönüştü

Équihen-Plage, İngiliz Kanalı kıyısında balıkçılıkla geçinen ailelerin yaşadığı küçük bir Fransız kasabasıydı. Kasabada kullanılan tekneler sürekli olarak kıyıya çekiliyor, gelgit sırasında kumun üzerinde bekliyordu. 

Ahşap gövdeler zaman içinde kuma sürtünmekten ve deniz suyuna maruz kalmaktan yıpranıyor, onarılması ekonomik olmaktan çıkan tekneler kıyıda bırakılıyordu. Yeni bir ev yaptırabilecek geliri bulunmayan balıkçılar ise bu büyük ahşap gövdeleri hazır bir yapı malzemesi olarak değerlendirmeye başladı.

Özellikle yoksul balıkçı aileleri ile denizde hayatını kaybeden balıkçıların geride kalan eşleri, kullanılamayan tekneleri barınak olarak kullanıyordu. Tekne önce karaya taşınıyor, ardından gövdesi yukarı gelecek biçimde ters çevriliyordu. Yağmurun ahşaptan içeri girmesini önlemek amacıyla dış yüzey katranla kaplanıyor ve gövde, alçak tuğla ya da taş duvarların üzerine yerleştiriliyordu. Böylece teknenin denizde suyu dışarıda tutmak için yapılan dayanıklı gövdesi, evin eğimli çatısına dönüşüyordu.

Ters çevrilen gövdenin yanlarına kapı ve küçük pencere açıklıkları açılarak içeride yaşanabilecek bir alan oluşturuluyordu

Ters çevrilen gövdenin yanlarına kapı ve küçük pencere açıklıkları açılarak içeride yaşanabilecek bir alan oluşturuluyordu

Teknenin biçimi nedeniyle tavan yüksekliği oldukça sınırlı kalıyor, çoğunlukla tek odadan oluşan evlerin içi karanlık ve dar oluyordu. Buna rağmen sağlam ve düşük maliyetli olan barınaklar, 19. ve 20. yüzyıllarda hem geçici sığınak hem de kalıcı konut olarak kullanıldı. Balıkçılar böylece ömrünü denizde tamamlayan teknelere karada tamamen farklı bir işlev kazandırdı.

Tekne evlerinin sayısı arttıkça Équihen-Plage’da “Quilles en l’air”, yani omurgaları havada anlamına gelen ayrı bir yerleşim görünümü oluştu. Kıyı boyunca sıralanan ters gövdeler, kasabanın balıkçılık geçmişini doğrudan yansıtan yapılara dönüştü. Her teknenin büyüklüğü ve biçimi farklı olduğu için evler de birbirinin aynısı değildi. Kullanılan teknenin eğimi, ahşabın rengi ve gövde üzerindeki eski izler yapının görünümünü belirliyordu.

Kasabanın bu özgün mimari mirası İkinci Dünya Savaşı sırasında ağır zarar gördü

Kasabanın bu özgün mimari mirası İkinci Dünya Savaşı sırasında ağır zarar gördü

Bölgeye düzenlenen bombardımanlarda özgün tekne evlerinin büyük bölümü yıkıldı ve savaş sonrasında değişen yapılaşmayla birlikte gelenek neredeyse tamamen ortadan kalktı. Bir zamanlar yoksulluk nedeniyle ortaya çıkan evlerden geriye çok az iz kalınca, ters tekne yapılarının yalnızca eski fotoğraflarda ve bölge sakinlerinin anlattığı hikayelerde yaşayacağı düşünüldü.

1990’lı yıllarda kasabanın balıkçılık geçmişine duyulan ilginin artmasıyla ters tekne evleri yeniden inşa edilmeye başlandı. Eski barınakların görünümünden esinlenen yeni yapılara elektrik, su, mutfak ve banyo gibi modern imkanlar eklenerek tatil evlerine dönüştürüldü. 

Günümüzde ziyaretçiler bu yapılarda konaklayabiliyor. Yeniden yapılan evler özgün örneklerin birebir devamı olmasa da savaşta kaybolan kıyı kültürünü yaşatıyor ve denizcilerin eldeki malzemelerle geliştirdiği yaratıcı çözümü gelecek kuşaklara aktarıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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