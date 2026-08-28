Eski Tekneleri Ters Çevirip Yoksul Ailelere Ev Yaptılar!

Équihen-Plage, İngiliz Kanalı kıyısında balıkçılıkla geçinen ailelerin yaşadığı küçük bir Fransız kasabasıydı. Kasabada kullanılan tekneler sürekli olarak kıyıya çekiliyor, gelgit sırasında kumun üzerinde bekliyordu.

Ahşap gövdeler zaman içinde kuma sürtünmekten ve deniz suyuna maruz kalmaktan yıpranıyor, onarılması ekonomik olmaktan çıkan tekneler kıyıda bırakılıyordu. Yeni bir ev yaptırabilecek geliri bulunmayan balıkçılar ise bu büyük ahşap gövdeleri hazır bir yapı malzemesi olarak değerlendirmeye başladı.

Özellikle yoksul balıkçı aileleri ile denizde hayatını kaybeden balıkçıların geride kalan eşleri, kullanılamayan tekneleri barınak olarak kullanıyordu. Tekne önce karaya taşınıyor, ardından gövdesi yukarı gelecek biçimde ters çevriliyordu. Yağmurun ahşaptan içeri girmesini önlemek amacıyla dış yüzey katranla kaplanıyor ve gövde, alçak tuğla ya da taş duvarların üzerine yerleştiriliyordu. Böylece teknenin denizde suyu dışarıda tutmak için yapılan dayanıklı gövdesi, evin eğimli çatısına dönüşüyordu.