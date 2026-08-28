Eski Tekneleri Ters Çevirip Yoksul Ailelere Ev Yaptılar!
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Kullanılamayan tekneler yoksul ailelerin çatısına dönüştü
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Ters çevrilen gövdenin yanlarına kapı ve küçük pencere açıklıkları açılarak içeride yaşanabilecek bir alan oluşturuluyordu
Kasabanın bu özgün mimari mirası İkinci Dünya Savaşı sırasında ağır zarar gördü
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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