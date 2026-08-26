Evi Dev Kayanın Üzerine Yaptılar: Köy Yıkıldı, O Ayakta Kaldı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İtalya’da 1923 yılında meydana gelen Gleno Barajı faciası, Dezzo Nehri boyunca ilerleyen büyük bir su dalgasına yol açtı. Dezzo di Scalve köyünün neredeyse tamamı yıkılırken dev kayanın üzerine ve çevresine inşa edilen birkaç ev ayakta kalmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Köyün ortasındaki kayayı evlerin parçası yaptılar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1923’teki su dalgasına karşı ayakta kaldılar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın