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Evi Dev Kayanın Üzerine Yaptılar: Köy Yıkıldı, O Ayakta Kaldı!

Evi Dev Kayanın Üzerine Yaptılar: Köy Yıkıldı, O Ayakta Kaldı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 17:34
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İtalya’da 1923 yılında meydana gelen Gleno Barajı faciası, Dezzo Nehri boyunca ilerleyen büyük bir su dalgasına yol açtı. Dezzo di Scalve köyünün neredeyse tamamı yıkılırken dev kayanın üzerine ve çevresine inşa edilen birkaç ev ayakta kalmayı başardı.

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Köyün ortasındaki kayayı evlerin parçası yaptılar

Köyün ortasındaki kayayı evlerin parçası yaptılar

Val di Scalve’deki küçük dağ yerleşimi Dezzo, aynı adı taşıyan nehir tarafından ikiye ayrılıyor. Köyün doğu tarafındaki bitişik evlerden biri dev bir kayanın doğrudan üzerine kurulurken yanındaki iki ev kayanın dış hatlarını takip edecek biçimde inşa edildi.

Kayanın dağdan ne zaman ve nasıl düştüğüne ilişkin herhangi bir kayıt bulunmuyor. Köydeki yapılara hangi tarihte dahil edildiği de bilinmese de 1586 yılında bir arazi ölçümcüsü tarafından hazırlanan çizimde aynı kaya, çevresindeki kale ve evlerle birlikte açıkça görülüyor.

1923’teki su dalgasına karşı ayakta kaldılar

1923’teki su dalgasına karşı ayakta kaldılar

Gleno Barajı’nın 1 Aralık 1923’te yıkılmasıyla vadiden aşağıya büyük miktarda su, çamur ve enkaz sürüklendi. Dezzo Nehri güzergahındaki yerleşimler ağır hasar görürken Dezzo di Scalve de felaketin doğrudan etkilediği köylerden biri oldu.

Faciadan sonra çekilen tarihî fotoğraflar, köydeki yapıların büyük bölümünün su tarafından sürüklendiğini gösteriyor. Ayakta kalan az sayıdaki bina arasında dev kayanın üzerine ve çevresine inşa edilen evlerin bulunması, yapıyı köyün en dikkat çekici simgelerinden biri haline getirdi.

Kayanın evleri nasıl koruduğunu kesin biçimde açıklayan teknik bir çalışma bulunmuyor. Ancak dev kütle, dört yüzyılı aşkın süredir Dezzo’nun mimarisinin parçası olmayı sürdürüyor. Günümüzde kayalık ev, hem köyün geçmişini hem de baraj faciasından geriye kalan izleri taşıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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