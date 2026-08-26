Evi Dev Kayanın Üzerine Yaptılar: Köy Yıkıldı, O Ayakta Kaldı!

Val di Scalve’deki küçük dağ yerleşimi Dezzo, aynı adı taşıyan nehir tarafından ikiye ayrılıyor. Köyün doğu tarafındaki bitişik evlerden biri dev bir kayanın doğrudan üzerine kurulurken yanındaki iki ev kayanın dış hatlarını takip edecek biçimde inşa edildi.

Kayanın dağdan ne zaman ve nasıl düştüğüne ilişkin herhangi bir kayıt bulunmuyor. Köydeki yapılara hangi tarihte dahil edildiği de bilinmese de 1586 yılında bir arazi ölçümcüsü tarafından hazırlanan çizimde aynı kaya, çevresindeki kale ve evlerle birlikte açıkça görülüyor.