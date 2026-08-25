Gölün Ortasında Tek Başına Duruyor: Sırrı Yüzyıllardır Çözülemedi

Adanın neden oluşturulduğunu açıklayan döneme ait kesin bir belge bulunmuyor. Taş duvarların 19. yüzyılda onarıldığı bilinse de küçük kara parçasının bir seyir noktası, anıt veya kıyı işareti olarak mı düşünüldüğü hala tartışılıyor.

En bilinen efsaneye göre İngiliz bir çift gölde yüzerken genç adam boğuldu. Nişanlısı da sevgilisinin anısına bu küçük adayı yaptırarak adını “Barış Adası” anlamına gelen Île de Paix koydu. Hikayenin Hans Christian Andersen’in “Buz Kızı” eserindeki ada anlatısına esin verdiği de aktarılıyor.

Bir diğer söylenti, adanın Kraliçe Victoria’ya hediye edildiğini ve İngiltere’nin vergi ödememek için daha sonra geri verdiğini öne sürüyor. Ancak Cenevre’de yapılan arşiv araştırmalarında bu iddiayı destekleyen hiçbir belge bulunamadı. Île de Peilz bugün de tek ağacı, belirsiz geçmişi ve küçücük yüzölçümüyle Cenevre Gölü’nün en sıra dışı noktalarından biri olmayı sürdürüyor.