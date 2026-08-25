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Gölün Ortasında Tek Başına Duruyor: Sırrı Yüzyıllardır Çözülemedi

Gölün Ortasında Tek Başına Duruyor: Sırrı Yüzyıllardır Çözülemedi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 11:16
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İsviçre’nin Villeneuve kıyılarının açığında, üzerinde yalnızca tek bir ağacın bulunduğu küçücük bir ada yer alıyor. Alanı kaynaklara göre 20 ila 77 metrekare arasında değişen, genellikle yaklaşık 40 metrekare olarak anılan Île de Peilz’in nasıl ortaya çıktığı kesin olarak bilinmiyor.

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Adanın neredeyse tamamını tek bir çınar kaplıyor

Adanın neredeyse tamamını tek bir çınar kaplıyor

Cenevre Gölü’nün en küçük adalarından biri olan Île de Peilz, kıyıdan bakıldığında suyun ortasında büyüyen tek bir ağaç gibi görünüyor. Bugün adayı örten Londra çınarının dalları, taş duvarlarla çevrili kara parçasının neredeyse tamamına yayılıyor.

Yerel anlatılara göre başlangıçta yalnızca küçük bir kaya olan ada, 1797’de çevresine taş duvar örülüp içi toprakla doldurularak genişletildi. 1851’de adaya üç çınar ile birkaç atkestanesi dikildi ancak zaman içinde yalnızca bugünkü çınar hayatta kaldı.

Aşk hikayeleri ve kraliyet söylentileriyle çevrildi

Aşk hikayeleri ve kraliyet söylentileriyle çevrildi

Adanın neden oluşturulduğunu açıklayan döneme ait kesin bir belge bulunmuyor. Taş duvarların 19. yüzyılda onarıldığı bilinse de küçük kara parçasının bir seyir noktası, anıt veya kıyı işareti olarak mı düşünüldüğü hala tartışılıyor.

En bilinen efsaneye göre İngiliz bir çift gölde yüzerken genç adam boğuldu. Nişanlısı da sevgilisinin anısına bu küçük adayı yaptırarak adını “Barış Adası” anlamına gelen Île de Paix koydu. Hikayenin Hans Christian Andersen’in “Buz Kızı” eserindeki ada anlatısına esin verdiği de aktarılıyor.

Bir diğer söylenti, adanın Kraliçe Victoria’ya hediye edildiğini ve İngiltere’nin vergi ödememek için daha sonra geri verdiğini öne sürüyor. Ancak Cenevre’de yapılan arşiv araştırmalarında bu iddiayı destekleyen hiçbir belge bulunamadı. Île de Peilz bugün de tek ağacı, belirsiz geçmişi ve küçücük yüzölçümüyle Cenevre Gölü’nün en sıra dışı noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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