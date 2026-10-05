Sesinizdeki Küçük Bir Değişiklik Demans Riskinin Erken İşareti Olabilir
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Ses tonunda, şiddetinde ya da netliğinde fark edilen değişiklikler yalnızca boğazla ilgili bir sorun olmayabilir. ABD'de 50 yaş üstü 833 bini aşkın kişinin sağlık kaydını inceleyen yeni bir araştırma, ses bozukluğu yaşayanlarda ilerleyen yıllarda demans ve bilişsel gerileme riskinin belirgin şekilde arttığını gösterdi. Tabloyu en çok ağırlaştıran ise işitme kaybının da işin içine girmesi.
Kaynak: New York Post
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Ses bozukluğu ve işitme kaybı bir aradaysa risk iki katını aşıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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