Sesinizdeki Küçük Bir Değişiklik Demans Riskinin Erken İşareti Olabilir

Araştırma, Philadelphia'daki Drexel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir ekip tarafından yürütüldü ve sonuçlar Journal of Voice dergisinde yayımlandı. Ekip, aile hekimi kontrollerine gelen 50 yaş ve üzeri 833.417 kişinin kayıtlarını taradı. Ses bozukluğu ya da işitme kaybı tanısından en az bir yıl sonrasına bakılarak hangi hastalarda bilişsel bozukluk ya da Alzheimer dahil demans geliştiği takip edildi.

İşitme sorunu olmadan yalnızca ses bozukluğu yaşayanlarda demans ya da bilişsel gerileme ihtimali yüzde 58 daha yüksek çıktı. Ses bozukluğuna işitme kaybı da eşlik ettiğinde bu oran yüzde 104'e, yani iki katın üzerine çıktı.

Genel tabloya bakıldığında, işitme kaybı olsun olmasın tüm ses bozukluğu hastalarında risk artışı yüzde 29 olarak hesaplandı. Yalnızca işitme kaybı yaşayanlarda bu oran yüzde 27'de kaldı.

Drexel Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi ve bölüm başkanı Robert Sataloff, en güçlü bağlantıyı ses bozukluğu ile işitme kaybını birlikte yaşayan hastalarda gördüklerini söyledi. Sataloff'a göre asıl dikkat çeken nokta, işitmesinde sorun olmayan ama sesi bozulan kişilerin, sadece işitme kaybı yaşayanlardan daha yüksek risk taşıması.