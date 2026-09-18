Diş Fırçalarken Kanama Görüyorsanız Dikkat: 1.396 Kişilik Araştırmadan Alzheimer Uyarısı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Diş fırçalarken tükürükte gördüğünüz kan çoğu zaman önemsenmez, 'fırçayı sert bastırdım' denip geçilir. Japonya'da on yıl süren geniş kapsamlı bir araştırma ise bu detayın beyin sağlığıyla ilişkili olabileceğini ortaya koydu. Kyushu Üniversitesi araştırmacıları, 60 yaş üstü 1.396 kişiyi on yıl boyunca takip etti ve diş eti sağlığı en kötü durumda olanlarda demans görülme oranının belirgin şekilde daha yüksek olduğunu buldu. Alzheimer özelinde fark yüzde 61'e kadar çıkıyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
60 Yaş Üstü 1.396 Kişi On Yıl Boyunca Takip Edildi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üç Ayrı Ölçütün Üçü de Yüksek Riskle İlişkili Çıktı
Bu, 'Diş Eti Kanaması Alzheimer Yapar' Demek Değil
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın