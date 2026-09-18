Diş Fırçalarken Kanama Görüyorsanız Dikkat: 1.396 Kişilik Araştırmadan Alzheimer Uyarısı

Araştırma, Japonya'nın en köklü epidemiyoloji çalışmalarından biri olan Hisayama Kohortu kapsamında yürütüldü. Kyushu Üniversitesi'nden Michiko Furuta ve ekibi, çalışmanın başında demans tanısı bulunmayan 60 yaş ve üzeri 1.396 kişiyi on yıl boyunca izledi.

Takip süresi boyunca katılımcılardan 267'sinde demans gelişti. Bunların 194'ü Alzheimer, 51'i ise damar kaynaklı (vasküler) demans olarak sınıflandırıldı. Katılımcıların diş eti sağlığı hem çalışmanın başında hem de beşinci yılda ölçüldü; böylece zaman içindeki değişim de hesaba katıldı.