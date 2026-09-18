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Diş Fırçalarken Kanama Görüyorsanız Dikkat: 1.396 Kişilik Araştırmadan Alzheimer Uyarısı

Diş Fırçalarken Kanama Görüyorsanız Dikkat: 1.396 Kişilik Araştırmadan Alzheimer Uyarısı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 11:45
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Diş fırçalarken tükürükte gördüğünüz kan çoğu zaman önemsenmez, 'fırçayı sert bastırdım' denip geçilir. Japonya'da on yıl süren geniş kapsamlı bir araştırma ise bu detayın beyin sağlığıyla ilişkili olabileceğini ortaya koydu. Kyushu Üniversitesi araştırmacıları, 60 yaş üstü 1.396 kişiyi on yıl boyunca takip etti ve diş eti sağlığı en kötü durumda olanlarda demans görülme oranının belirgin şekilde daha yüksek olduğunu buldu. Alzheimer özelinde fark yüzde 61'e kadar çıkıyor!

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60 Yaş Üstü 1.396 Kişi On Yıl Boyunca Takip Edildi

60 Yaş Üstü 1.396 Kişi On Yıl Boyunca Takip Edildi

Araştırma, Japonya'nın en köklü epidemiyoloji çalışmalarından biri olan Hisayama Kohortu kapsamında yürütüldü. Kyushu Üniversitesi'nden Michiko Furuta ve ekibi, çalışmanın başında demans tanısı bulunmayan 60 yaş ve üzeri 1.396 kişiyi on yıl boyunca izledi.

Takip süresi boyunca katılımcılardan 267'sinde demans gelişti. Bunların 194'ü Alzheimer, 51'i ise damar kaynaklı (vasküler) demans olarak sınıflandırıldı. Katılımcıların diş eti sağlığı hem çalışmanın başında hem de beşinci yılda ölçüldü; böylece zaman içindeki değişim de hesaba katıldı.

Üç Ayrı Ölçütün Üçü de Yüksek Riskle İlişkili Çıktı

Üç Ayrı Ölçütün Üçü de Yüksek Riskle İlişkili Çıktı

Araştırmacılar diş eti sağlığını üç farklı ölçütle değerlendirdi: Diş eti cebi derinliği, diş eti çekilmesi ve kanama oranı. Her üç ölçütte de en kötü çeyrekte yer alanlar, en iyi çeyrektekilerle karşılaştırıldı.

Sonuçlar şöyle:

Diş eti cebi en derin olanlarda demans riski yüzde 72, diş eti çekilmesi en fazla olanlarda yüzde 59, kanaması en yoğun olanlarda ise yüzde 56 daha yüksek bulundu. Alzheimer özelinde bakıldığında kanama grubundaki fark yüzde 61'e çıkıyor.

Diş eti hastalığının ne kadar yaygın olduğu düşünülürse tablo daha da dikkat çekici hâle geliyor!

Bu, 'Diş Eti Kanaması Alzheimer Yapar' Demek Değil

Bu, 'Diş Eti Kanaması Alzheimer Yapar' Demek Değil

Söz konusu araştırmanın gözlemsel bir çalışma olduğunu belirtelim. Yani iki durumun birlikte görüldüğünü gösteriyor, birinin diğerine yol açtığını kanıtlamıyor. Araştırmacılar da bu sınırlamayı açıkça belirtiyor.

İkinci önemli nokta, rakamların göreli olması. 'Yüzde 61 daha yüksek risk' ifadesi, kişinin Alzheimer olma ihtimalinin yüzde 61 olduğu anlamına gelmiyor; sadece iki grup arasındaki farkı anlatıyor. Ayrıca katılımcıların tamamı 60 yaş üstü Japon yetişkinlerden oluşuyor, bu da sonuçların her yaş grubuna ve topluma doğrudan genellenemeyeceği anlamına geliyor.

Yine de tablonun pratik bir karşılığı var: Diş eti sağlığını korumak zaten diş hekimlerinin yıllardır önerdiği bir şey ve maliyeti düşük. Düzenli fırçalama, diş ipi kullanımı ve düzenli kontroller, bu araştırmanın sonucu ne olursa olsun geçerliliğini koruyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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