Demansa Yakalanma Riskinin En Az Olduğu Meslek Belli Oldu
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Kalp, mide, bağırsak, göz, ağız sağlığını iyileştirmenin yolları olduğu gibi beyin sağlığını iyileştirmenin de çok çeşitli yolları var. Belki de beyin sağlığı, farkında olmasak da genel sağlığımızı etkileyen en önemli kriterlerden biri. Örneğin yaşla birlikte artış gösteren demans, bireylerin yaşam kalitesini, beyin sağlığını ciddi ölçüde etkileyen bir rahatsızlık.
British Medical Journal'da yayınlanan bir makale, demansa yakalanma riskinin en az olduğu meslek gruplarını belirledi. Bu meslek gruplarının günlük olarak yaptığı işlerden yola çıkarak beyin sağlığımızı nasıl koruyabileceğimizi görebiliriz.
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Demans (halk arasında bilinen ismiyle bunama) hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri sekteye uğratan bir rahatsızlıktır.
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Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar, demansa yakalanma riskinin en düşük olduğu meslek gruplarını belirledi.
Londra'daki taksi şoförleri, zorlu bir sınava girmek zorundadır ve bu sınava hazırlanırken hipokampüsleri büyür!
Neyse ki hepimiz taksici olmak zorunda değiliz. Yön bulma becerilerimizi sadece dışarı çıkarak geliştirebiliriz.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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