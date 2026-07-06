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Demansa Yakalanma Riskinin En Az Olduğu Meslek Belli Oldu

Demansa Yakalanma Riskinin En Az Olduğu Meslek Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.07.2026 - 13:12
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Kalp, mide, bağırsak, göz, ağız sağlığını iyileştirmenin yolları olduğu gibi beyin sağlığını iyileştirmenin de çok çeşitli yolları var. Belki de beyin sağlığı, farkında olmasak da genel sağlığımızı etkileyen en önemli kriterlerden biri. Örneğin yaşla birlikte artış gösteren demans, bireylerin yaşam kalitesini, beyin sağlığını ciddi ölçüde etkileyen bir rahatsızlık. 

British Medical Journal'da yayınlanan bir makale, demansa yakalanma riskinin en az olduğu meslek gruplarını belirledi. Bu meslek gruplarının günlük olarak yaptığı işlerden yola çıkarak beyin sağlığımızı nasıl koruyabileceğimizi görebiliriz.

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Demans (halk arasında bilinen ismiyle bunama) hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri sekteye uğratan bir rahatsızlıktır.

Demans (halk arasında bilinen ismiyle bunama) hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri sekteye uğratan bir rahatsızlıktır.

Demansın en yaygın nedeni Alzheimer hastalığıdır. Yaş, demansın tek sebebi değildir ancak yaşla birlikte demansta artış görülebilir. Belirtiler arasında unutkanlık, kelime bulma zorluğu ve yönelim kayıpları yer alır. Kişi, hafızasına aldığı son bilgilerden itibaren unutmaya başlar. Daha doğrusu, hafızaya yeni bilgi kaydı yapılamaz. 

Demans ilerleyici bir yapıya sahiptir. Ancak erken evrede teşhis edilmesi semptomların yavaşlatılmasında ve yaşam kalitesinin artırılmasında kritik öneme sahiptir. Demans gelişimine damar tıkanıklıkları da sebep olabilir.

Diğer etkenler ise şu şekilde sıralanabilir:

  • İleri Yaş: Demans riskini artıran en temel faktör.

  • Genetik Yatkınlık: Ailede demans veya Alzheimer öyküsünün bulunması.

  • Damar Hastalıkları: Yüksek tansiyon, kolesterol, şeker hastalığı (diyabet) ve obezite.

  • Yaşam Tarzı: Hareketsiz yaşam, sigara ve aşırı alkol tüketimi.

  • Travmalar: Geçirilmiş ciddi kafa veya beyin travmaları.

Demans hastalığının ilerlemesini tamamen durdurmak mümkün değildir ancak yavaşlatmak mümkündür. Bunun için de uzmanların bazı önerileri vardır.

Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar, demansa yakalanma riskinin en düşük olduğu meslek gruplarını belirledi.

Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar, demansa yakalanma riskinin en düşük olduğu meslek gruplarını belirledi.

Araştırmacılar, milyonlarca Amerikalının çalışma hayatlarını ve ölüm nedenlerini inceledi. Yaklaşık 400 mesleği karşılaştırdıktan sonra, taksi ve ambulans şoförlerinin Alzheimer hastalığından ölme olasılığının en düşük olduğunu buldular. Buradan çıkarılan sonuç ise yol bulma konusunda beyni çalıştırmanın demans riskini azalttığı. Örneğin otobüs şoförlerinde aynı sonuca ulaşılamadı çünkü otobüs şoförleri, sürekli aynı güzergahları kullanıyor ve yeni rotalar keşfetmiyor. 

Yazarlar, 'Bulgularımız, taksi ve ambulans şoförleri tarafından gerçekleştirilen sık navigasyon ve mekansal işlemleme görevlerinin, Alzheimer hastalığına karşı bir miktar koruma ile ilişkili olabileceği olasılığını ortaya koyuyor' diyor.

Tıp dünyası, kronik rahatsızlıklarla baş etme konusunda büyük bir gelişme kaydetti. Ancak insanların yaşam süresi uzadıkça bu kez de demans riski karşımıza çıkıyor. Neyse ki yapılan yeni araştırmalar, demansın etkilerini de azaltabilecek durumları ortaya çıkarıyor.

Londra'daki taksi şoförleri, zorlu bir sınava girmek zorundadır ve bu sınava hazırlanırken hipokampüsleri büyür!

Londra'daki taksi şoförleri, zorlu bir sınava girmek zorundadır ve bu sınava hazırlanırken hipokampüsleri büyür!

Londra taksi şoförleri, başkentin sokaklarını ne kadar iyi bildiklerini ölçen, oldukça zorlu bir sınav olan 'Bilgi Sınavı'na girmek zorundadır. Londra'daki şoförlerin hipokampüs yapılarının, tıpkı dambıl kaldırma hareketi yapmış bir kas gibi büyüdüğü tespit edildi. 

Hipokampüs, beynin temporal lobunda yer alan, kısa süreli anıları uzun süreli belleğe dönüştüren ve mekansal yön bulmayı sağlayan kritik bir yapıdır. Ancak Alzheimer hastalığı başladığında küçülmeye ve işlevini yitirmeye başlayan ilk beyin bölgesidir.

UCL'de Taxi Brains projesini yürüten bilişsel sinirbilim profesörü Hugo Spiers, 'Mekânsal yönelim ve navigasyonun ilk gerileyen şeylerden biri olduğuna dair kanıtlar var' diyor.

Neyse ki hepimiz taksici olmak zorunda değiliz. Yön bulma becerilerimizi sadece dışarı çıkarak geliştirebiliriz.

Neyse ki hepimiz taksici olmak zorunda değiliz. Yön bulma becerilerimizi sadece dışarı çıkarak geliştirebiliriz.

Navigasyonlar işlerimizi kolaylaştırsa da aslında bizler için daha büyük bir riske neden oluyor. Her gün işten eve dönerken açtığınız navigasyon, yavaş yavaş beyninizi çürütüyor!

Spiers, 'Son yıllarda gördüğümüz kanıtların çoğunu üçgenleme yöntemiyle değerlendirecek olursam, beyniniz için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri doğada koşuya veya yürüyüşe çıkmaktır,' diyor. 'Mümkünse bir ormana gidin ve biraz kaybolmaya çalışın. Navigasyona güvenmeyin, kendi yolunuzu bulun.'

Ormanda yürüyüş yapmak sadece mekansal düşünmekle kalmayıp, aynı zamanda aktif olup doğayla iç içe olmak anlamına geliyor; bunların hepsi sağlıklı yaşlanma için de faydalı. Arkadaşlarınızla birlikte ormana gitmek de Alzheimer'a karşı ekstra bir destek sağlıyor çünkü daha fazla sosyal bağlantı kurmak beynimizin çalışmasına yardımcı oluyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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