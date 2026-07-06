Demansa Yakalanma Riskinin En Az Olduğu Meslek Belli Oldu

Kalp, mide, bağırsak, göz, ağız sağlığını iyileştirmenin yolları olduğu gibi beyin sağlığını iyileştirmenin de çok çeşitli yolları var. Belki de beyin sağlığı, farkında olmasak da genel sağlığımızı etkileyen en önemli kriterlerden biri. Örneğin yaşla birlikte artış gösteren demans, bireylerin yaşam kalitesini, beyin sağlığını ciddi ölçüde etkileyen bir rahatsızlık.

British Medical Journal'da yayınlanan bir makale, demansa yakalanma riskinin en az olduğu meslek gruplarını belirledi. Bu meslek gruplarının günlük olarak yaptığı işlerden yola çıkarak beyin sağlığımızı nasıl koruyabileceğimizi görebiliriz.

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