Çocuk Gelişimi Uzmanı Duygusal Zekası Yüksek Çocukların Kullandığı İfadeleri Açıkladı

Hepimizin aşina olduğu bir terim olan IQ, (Intelligence Quotient) bireyin bilişsel potansiyelini, akıl yürütme ve problem çözme becerilerini yaş grubu ortalamasına göre ölçen standartlaştırılmış testlerden elde edilen bir puandır. EQ (Emotional Quotient) ise kişinin kendi duygularını ve başkalarının duygularını anlama, yönetme ve yönlendirme kapasitesidir.

EQ ve IQ seviyesinin yüksek ve dengeli olduğu bir insan, her alanda başarılı olabilir. Yalnızca IQ seviyesi yüksek bir insan, kendi duygularını ve başkalarının duygularını tanımadığı için bazı alanlarda başarısız olabilir. Fakat IQ ve EQ seviyesi yüksek kişi, iletişimsel konularda da başarılı olacaktır.

EQ, IQ'dan farklı olarak yaşam boyu geliştirilebilir ve öğrenilebilir. Duygusal zeka gelişimi kişiyi algı ve tutum konusunda da farklı bir yere taşır. Bu nedenle EQ seviyesi yüksek yetişkinlerde ve çocuklarda diğer kişilere göre farklı özellikler görülebilir.

Peki bir çocuğun yüksek EQ seviyesine sahip olduğu nereden, nasıl anlaşılır?

İşte EQ seviyesi yüksek bir çocuğun kullandığı ifadeler!