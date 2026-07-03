Çocuk Gelişimi Uzmanı Duygusal Zekası Yüksek Çocukların Kullandığı İfadeleri Açıkladı
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İnsan ilişkileri, zaman içinde öğrenilir. Çocuklar, duygusal zekalarını ve sınır koyma, empati yapma gibi yeteneklerini güvendikleri yetişkinleri izleyerek geliştirir. Duygusal zeka (yani EQ), kişinin kendi duygularını ve başkalarının duygularını anlama, yönetme ve yönlendirme kapasitesidir. Duygusal zekası yüksek olan kişi, hem iş hem de özel hayatında başarılara imza atar.
Çocuk gelişim uzmanı Kelsey Mora, duygusal zekası yüksek çocukların kullandığı ifadeleri sıraladı.
Peki duygusal zekası yüksek çocuk nasıl anlaşılır?
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Duygusal zeka (EQ) en az IQ kadar önemlidir.
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"Üzgünüm"
"Kardeşim üzgün. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var."
"Başka kimler olacak?"
"Hata yaptım"
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"Bir fikrim var."
"Sevmiyorum."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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