Psikopatların Güveninizi Kazanmak İçin Kullandığı 4 İfade

Araştırmacılar Paul Babiak ve Robert Hare, psikopatların kurbanlarının savunmasızlığını nasıl ele geçirdiğini araştırdı ve sonuçta dört farklı ortak cümleye ulaştı. Profesör Jacqueline Helfgott'a göre 'Psikopatlar, tüm hayatlarını diğer insanları çözme, zayıf yönlerini öğrenme ve insanların güvensizliklerini kontrol sağlamak için bir araç olarak kullanma becerilerini öğrenmeye ve mükemmelleştirmeye harcarlar.' Dolayısıyla siz, normal bir insanla konuştuğunuzu düşünürken aslında karşınızdaki kişi psikopatsa, sizi değerlendirmeye başlar.

Tabii ağzınızdan laf almak için de sizin güveninizi kazanması gerekir. Karşıdaki insanın güvenini kazanmak da şu 4 cümleden geçer:

'Senden hoşlandım'

'Ben de tıpkı senin gibiyim.'

'Sırların benimle güvende.'

'Ben senin için mükemmel bir arkadaşım.'

Gelin, ilk cümlenin sizde nasıl bir etki bıraktığını anlatalım:

Sizi yakınına çekmek isteyen ve sizi manipüle etmek isteyen kişi, sözlerine iltifatlarla başlar. Evinize, kıyafetlerinize, müzik zevkinize, çocuklarınıza, işinize... Aklınıza gelen her özelliğiniz için size iltifat eder. Böylece sizi yumuşatır ve sizi istediği kalıba sokabileceğini bilir. Yani aslında 'ne kadar tatlı bir insan' diye düşündüğünüz kişiler, hiç de tatlı olmayabilir!