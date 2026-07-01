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Psikopatların Güveninizi Kazanmak İçin Kullandığı 4 İfade

Psikopatların Güveninizi Kazanmak İçin Kullandığı 4 İfade

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 13:43
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İzlediğimiz dizi ve filmlerde, psikopat kişileri rahatlıkla ayırt edebiliriz. Fakat gerçek hayatımızda, psikopatları ayırt etmek o kadar da kolay olmaz. Zaten her insanın, her saatine tanıklık edemeyiz. Psikopat insanlar da kendilerini sizden saklamayı çok güzel becerirler. Gerçek benliklerini, manipüle ettikleri kişilerden gizlerler. 

Ancak psikologlara göre, psikopatlara ele veren bazı cümleler var!

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"Senden hoşlandım."

"Senden hoşlandım."

Araştırmacılar Paul Babiak ve Robert Hare, psikopatların kurbanlarının savunmasızlığını nasıl ele geçirdiğini araştırdı ve sonuçta dört farklı ortak cümleye ulaştı. Profesör Jacqueline Helfgott'a göre 'Psikopatlar, tüm hayatlarını diğer insanları çözme, zayıf yönlerini öğrenme ve insanların güvensizliklerini kontrol sağlamak için bir araç olarak kullanma becerilerini öğrenmeye ve mükemmelleştirmeye harcarlar.' Dolayısıyla siz, normal bir insanla konuştuğunuzu düşünürken aslında karşınızdaki kişi psikopatsa, sizi değerlendirmeye başlar. 

Tabii ağzınızdan laf almak için de sizin güveninizi kazanması gerekir. Karşıdaki insanın güvenini kazanmak da şu 4 cümleden geçer: 

  • 'Senden hoşlandım'

  • 'Ben de tıpkı senin gibiyim.'

  • 'Sırların benimle güvende.'

  • 'Ben senin için mükemmel bir arkadaşım.'

Gelin, ilk cümlenin sizde nasıl bir etki bıraktığını anlatalım:

Sizi yakınına çekmek isteyen ve sizi manipüle etmek isteyen kişi, sözlerine iltifatlarla başlar. Evinize, kıyafetlerinize, müzik zevkinize, çocuklarınıza, işinize... Aklınıza gelen her özelliğiniz için size iltifat eder. Böylece sizi yumuşatır ve sizi istediği kalıba sokabileceğini bilir. Yani aslında 'ne kadar tatlı bir insan' diye düşündüğünüz kişiler, hiç de tatlı olmayabilir!

"Ben de tıpkı senin gibiyim."

"Ben de tıpkı senin gibiyim."

İnsanlar en çok kimlerden hoşlanır? Tabii kendilerine benzeyen kişilerden. Fakat aynı ilgi alanlarına, benzer değerlere ve bakış açılarına sahip insanları bulmak hiç de kolay değildir. Yeni tanıştığınız bir insanın bir özelliğini sevebilirsiniz ve sevmediğiniz diğer özelliklerini de o sevdiğiniz özelliği sayesinde tolere edebilirsiniz. 

'Birbirimize çok benziyoruz' gibi sözler, cezbedici bir etkiye sahiptir. Psikopatlar da bu etkiden yararlanmayı çok iyi bilirler. Size sadece benzediğinizi söylemekle kalmaz, aynı zamanda fikirlerinizi onaylayıcı cümleler kurarlar, benzer anılar yaşamışsınız gibi anlatırlar ve sizin deneyimlerinizi çok içten hissediyormuş gibi yaparlar.

"Sırların benimle güvende."

"Sırların benimle güvende."

Elbette psikopat kişi, size direkt olarak bunu söylemeyebilir. Ama hal ve hareketleriyle, sırrınızın güvende olduğunu hissettirir. Psikopat o kadar inandırıcıdır ki, size olan en büyük bağlılığını 'annesinin üzerine yemin ederek' bile ifade etmeye kalkar. İfadeleri ve jestleri, ona güvenebileceğinizi ve inanabileceğinizi gösterir. 

Peki psikopat kişi ne yapar? 

Sizden aldığı sırrı, bir başkasıyla yakın ilişki kurmak için kullanabilir. Eğer o kişinin, kendisine daha fazla faydası olacağını düşünüyorsa sizi ve sırrınızı satar. Tabii kendi sırrınızı ileride sizin aleyhinize de kullanabilir.

"Ben senin için mükemmel bir arkadaşım."

"Ben senin için mükemmel bir arkadaşım."
miro.medium.com

Yukarıda duyduğunuz cümlelerin ardından, artık bu kişiye güvenebileceğinizi düşünüyorsunuz. (Aslında ne kadar haksızsınız!) Psikopat da son kozunu oynuyor: Ben senin için mükemmelim. Hem sizinle benzer zevklere sahip, hem sırrınızı biliyor ve saklıyor hem de sizi çok seviyor. Elbette bu kişi sizin için harika bir arkadaş, hatta arkadaştan öte.

Artık bu kişinin kurbanları arasında yer alıyorsunuz. Fakat kötü haber, o kişinin bir psikopat olduğunu asla öğrenemeyebilirsiniz. İçinizde, onunla ilgili tam olarak ne olduğunu anlayamadığınız bir şeyler olabilir. İnkar veya inanmazlık içinde olabilirsiniz. 

İngiliz psikanalist Symington Neville, bu durumu 'Psikopatinin en belirgin işaretlerinden biri, kafa karışıklığı ve kötü hislerin varlığıdır. Bir kişi diğerine karşıdır ve şüphe yaygındır, ancak neden asla ortaya çıkarılamaz.' diyerek açıklıyor. 

Eğer buraya kadar okuduysanız, kendinizi yanında bir tuhaf hissettiğiniz, bir türlü güvenemediğiniz o kişinin aslında bir manipülator ve psikopat olduğunu öğrenmiş oldunuz. 

Bundan sonra sırlarınızı paylaşmaz, o kadar yakınlık kurmazsınız diye düşünüyoruz!

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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