Psikopatların Güveninizi Kazanmak İçin Kullandığı 4 İfade
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İzlediğimiz dizi ve filmlerde, psikopat kişileri rahatlıkla ayırt edebiliriz. Fakat gerçek hayatımızda, psikopatları ayırt etmek o kadar da kolay olmaz. Zaten her insanın, her saatine tanıklık edemeyiz. Psikopat insanlar da kendilerini sizden saklamayı çok güzel becerirler. Gerçek benliklerini, manipüle ettikleri kişilerden gizlerler.
Ancak psikologlara göre, psikopatlara ele veren bazı cümleler var!
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"Senden hoşlandım."
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"Ben de tıpkı senin gibiyim."
"Sırların benimle güvende."
"Ben senin için mükemmel bir arkadaşım."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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