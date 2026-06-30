Psikologlar Uyarıyor: Çocukken Uslu Kişilerin Yetişkinlikte Yaşadığı Psikolojik Sıkıntılar!

'Maşallah, o kadar uslu bir çocuk ki, varlığıyla yokluğu bir...' Çocukken bu sözleri duyduysanız bir iltifat olarak algılamış ve kendinizle gurur duymuşsunuzdur. Anne babanız da 'evet, bizi hiç üzmüyor' diyerek sizden ne kadar memnun olduklarını söylerler.

Peki şimdi o yerlere göklere sığdırılamayan çocuklar nerede?

Muhtemelen kendi sınırlarını çizemediği için herkesin sorumluluğunu üstlendi, düzgün bir ilişki kuramadı ve hala hayattan ne istediğini bilemez bir vaziyette!

Pedagogların ve psikologların sıkça uyardığı, çocuklukta 'aşırı uyumlu ve uslu' olmanın yetişkinlikte ortaya çıkardığı bazı psikolojik sorunlar var. Bakalım maddelerden size de tanıdık gelenler olacak mı?