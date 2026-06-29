Zeki İnsanların Nefret Ettiği Şeyler: Bir Dakika Bile Dayanamıyorlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Zeki insan deyince gözünüzde nasıl bir profil canlanıyor? Zeka, sadece yüksek IQ skoru demek değildir. Hayata karşı duruşta, alışkanlıklarda ve sosyal ilişkilerde de zeka belirli bir fark yaratır. Yapılan psikolojik ve nörolojik araştırmalar, yüksek zekaya sahip insanların genellikle benzer bazı ortak kişilik özellikleri ve davranış kalıpları sergilediğini gösteriyor.
Bu davranışlar arasında, bazı şeylerden 'nefret etmek' de var.
Örneğin zeki insanlar, yeni fikirlere, farklı kültürlere ve alışılmadık konseptlere önyargısız yaklaşırlar ancak çok konuşanlardan nefret ederler.
İşte zeki insanların nefret ettiği durumlar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sahte haberler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlülere hayran olmak
Kendine aşırı güvenen insanlar
Komplo teorileri
Gürültücü insanlar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın