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Zeki İnsanların Nefret Ettiği Şeyler: Bir Dakika Bile Dayanamıyorlar

Zeki İnsanların Nefret Ettiği Şeyler: Bir Dakika Bile Dayanamıyorlar

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.06.2026 - 17:56
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Zeki insan deyince gözünüzde nasıl bir profil canlanıyor? Zeka, sadece yüksek IQ skoru demek değildir. Hayata karşı duruşta, alışkanlıklarda ve sosyal ilişkilerde de zeka belirli bir fark yaratır. Yapılan psikolojik ve nörolojik araştırmalar, yüksek zekaya sahip insanların genellikle benzer bazı ortak kişilik özellikleri ve davranış kalıpları sergilediğini gösteriyor.

Bu davranışlar arasında, bazı şeylerden 'nefret etmek' de var. 

Örneğin zeki insanlar, yeni fikirlere, farklı kültürlere ve alışılmadık konseptlere önyargısız yaklaşırlar ancak çok konuşanlardan nefret ederler.

İşte zeki insanların nefret ettiği durumlar!

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Sahte haberler

Sahte haberler

Birazdan sayacağımız maddeler, aslında analitik düşünen ve mantık süzgeci gelişmiş insanların tahammül sınırlarını zorlayan durumlardır. Bu durumların başında elbette WhatsApp'da Facebook'ta yayılan sahte haberler gelir. 

Zeki insanların zihinsel işletim sistemi veriye, kanıta ve doğrulanabilir bilgiye dayanır. Bir bilginin doğruluğunu araştırmadan kabul etmek, onlar için entelektüel bir tembelliktir. Sahte haberler (dezenformasyon), sadece yanlış bilgi yaymakla kalmaz; aynı zamanda toplumların manipüle edilmesine, kitlesel histerilere ve cehaletin organize olmasına yol açar. Zeki bir birey için bu durum, insanlığın kolektif zekasına ve mantığına yapılmış açık bir saldırıdır.

Bu durumun yarattığı asıl hayal kırıklığı ise, sahte haberlerin yayılma hızı ve insanların bunu sorgusuz sualsiz kabullenme eğilimidir. Analitik düşünen biri, bir haberin kaynağını, arkasındaki motivasyonu ve mantık hatalarını fark eder. Bu haberlerin, diğer insanlar tarafından doğru kabul edilmesini de bir türlü anlayamaz.

Ünlülere hayran olmak

Ünlülere hayran olmak

Zeki bir insanın, bir insana verdiği değer maddi şeylerle ölçülemez. Bir insanı, dış görünüşleri, popülariteleri veya banka hesaplarıyla değil; fikirleri, insanlığa katkıları ve yaratıcılıklarıyla ölçerler. Popüler kültürün dayattığı 'ünlü' figürlerinin çoğu zaman hiçbir entelektüel derinliğe veya liyakate sahip olmadan sadece bir pazarlama stratejisiyle var olduğunu bilirler. Bu yüzden, kitlelerin bir ünlünün ne giydiği, kiminle gezdiği gibi tamamen sığ detaylarla yatıp kalkması onlara anlamsız gelir.

Daha da önemlisi, zeki insanlar bireysel özgürlüğe ve özgünlüğe büyük değer verirler. Bir başka insanın hayatını kendi hayatının merkezine koyup ona tapınma derecesinde hayran olmak, kendi potansiyelini çöpe atmak demektir.

Kendine aşırı güvenen insanlar

Kendine aşırı güvenen insanlar

Psikolojide Dunning-Kruger etkisi olarak bilinen bir durum vardır. Bu durum, zeki insanların günlük hayatta en çok enerjisini tüketen şeydir. Gerçekten zeki olan bir insan, bilgi deryasının ne kadar büyük olduğunu bildiği için her zaman temkinli, şüpheci ve mütevazıdır. Bu büyük bilgi dünyasında 'neyi bilmediğinin' farkındadır. Ancak hiçbir derinliği olmayan, kulaktan dolma bilgilerle her konuda kesin ve keskin hükümler veren insanlar, zeki insanların sabrını taşırır.

Bu tür aşırı özgüvenli bireyler, eleştiriye ve yeni bilgilere tamamen kapalıdırlar. Zeki insanlar için tartışmak, ortak bir gerçeğe ulaşma ve öğrenme sürecidir. Karşılarında kendi cehaletinden habersiz, kibirli ve sabit fikirli birini gördüklerinde, o insanla iletişim kurmanın tamamen imkansız olduğunu anlarlar.

Bu yüzden de İlber Ortaylı'nın yaptığı gibi 'Cahille muhabbeti keserler.' :)

Komplo teorileri

Komplo teorileri

Komplo teorileri, karmaşık ve öngörülemeyen dünya olaylarını basitleştirerek arka planda her şeyi yöneten 'gizli ve kötü bir güce' bağlama eğilimidir. Zeki insanlar, olayların arkasındaki sosyolojik, ekonomik ve bilimsel neden-sonuç ilişkilerini analiz ederler. Hiçbir bilimsel kanıtı olmayan, tamamen mantık hataları ve çarpıtmalar üzerine kurulan komplo teorileri, rasyonel zihinler için tam bir saçmalıktır.

Komplo teorisyenlerinin en sinir bozucu yönü, kendi teorilerini desteklemeyen her türlü somut kanıtı 'büyük oyunun bir parçası' olarak reddetmeleridir. Bu dogmatik ve çürütülemez yapı, zeki insanların çok değer verdiği bilimsel metodolojiye tamamen zıttır.

Gürültücü insanlar

Gürültücü insanlar

Nörolojik araştırmalar, yüksek zekalı bireylerin beyinlerinin dışarıdan gelen uyarıcıları (ses, ışık, hareket) filtreleme mekanizmasının daha hassas olduğunu göstermektedir. Gürültücü insanlar, yüksek sesle müzik dinleyenler veya kamusal alanda bağıra çağıra konuşanlar, zeki bir insanın zihinsel odaklanma sürecini tamamen sabote eder. Sessizlik, zeki insanlar için derin düşünme, üretme ve zihni dinlendirme adına hayati bir ihtiyaçtır.

Ayrıca gürültücülük, zeki insanlar tarafından bir saygı ve empati yoksunluğu olarak algılanır. Başkalarının huzurunu ve kişisel alanını hiçe sayarak çevreye gürültü saçmak, bencilce bir ilkel davranış biçimidir.

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Sosyal medya

Sosyal medya

Günümüz sosyal medya platformları, insan beynindeki dopamin mekanizmasını sömürmek ve dikkat süresini birkaç saniyeye indirmek üzerine kurulmuş algoritmalardır. Zeki insanlar, bu platformların sunduğu yüzeysel içerik akışından, sürekli kendini kanıtlama ve onaylanma (beğeni alma) yarışından büyük rahatsızlık duyarlar. Sosyal medyanın yarattığı o sahte, 'kusursuz hayatlar' illüzyonu onlar için son derece yapaydır.

Bunun yanı sıra sosyal medya, nitelikli bilginin ve derin tartışmaların hızla yok olduğu, linç kültürünün ve yüzeyselliğin egemen olduğu bir yerdir. Bu nokta da bizi içeriğimizin ilk maddesine yani yalan haberlere bağlıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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