Zeki İnsanların Nefret Ettiği Şeyler: Bir Dakika Bile Dayanamıyorlar

Zeki insan deyince gözünüzde nasıl bir profil canlanıyor? Zeka, sadece yüksek IQ skoru demek değildir. Hayata karşı duruşta, alışkanlıklarda ve sosyal ilişkilerde de zeka belirli bir fark yaratır. Yapılan psikolojik ve nörolojik araştırmalar, yüksek zekaya sahip insanların genellikle benzer bazı ortak kişilik özellikleri ve davranış kalıpları sergilediğini gösteriyor.

Bu davranışlar arasında, bazı şeylerden 'nefret etmek' de var.

Örneğin zeki insanlar, yeni fikirlere, farklı kültürlere ve alışılmadık konseptlere önyargısız yaklaşırlar ancak çok konuşanlardan nefret ederler.

İşte zeki insanların nefret ettiği durumlar!