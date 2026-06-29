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Evdeki Gizli Elektrik Hırsızı: Kapatınca Bitti Sanıyoruz ama Faturayı Yüzde 10 Artırıyor!

Evdeki Gizli Elektrik Hırsızı: Kapatınca Bitti Sanıyoruz ama Faturayı Yüzde 10 Artırıyor!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.06.2026 - 15:57
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Evlerimizde, ofislerimizde veya iş yerlerimizde işimiz bittiğinde kumandasına basıp kapattığımız cihazlar, aslında tamamen kapanmıyor. Televizyonlar, bilgisayarlar, oyun konsolları, modemler ve hatta kahve makineleri... Kırmızı ışığı yanan ya da ekranında saat beliren her cihaz, siz uykudayken veya işteyken bile arka planda adeta bir 'elektrik hırsızı' gibi çalışmaya devam ediyor.

Uzmanlar, teknoloji dilinde 'Stand-by' (bekleme modu) olarak bilinen bu durumun hem cebimize hem de gezegenimize olan faturasının sanılandan çok daha ağır olduğu konusunda uyarıyor. Sıfır Atık Vakfı, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla 'Yarın için beklemede bırakma, tamamen kapat' sloganıyla önemli bir çağrıda bulunuyor.

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Elektronik cihazlar, kapatılmış gibi görünse de enerji tüketmeye devam ediyor.

Elektronik cihazlar, kapatılmış gibi görünse de enerji tüketmeye devam ediyor.

Uzmanlar, televizyonlardan bilgisayarlara, oyun konsollarından modemlere kadar birçok cihazın “stand-by” (bekleme) modunda bırakılmasının hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli kayıplara yol açtığına dikkat çekiyor. 

Araştırmalar, dünya genelinde elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 5 ila 10’unun yalnızca bekleme modunda çalışan cihazlardan kaynaklandığını ortaya koyuyor. Görünürde küçük gibi duran bu tüketim, milyonlarca hanede bir araya geldiğinde ciddi bir enerji israfına dönüşüyor. 

Cihazlar neden bekleme modunda kalıyor?

Birçok elektronik cihaz, uzaktan kumanda sinyalini algılayabilmek, internet bağlantısını sürdürebilmek veya hızlı açılabilmek için bekleme modunda enerji çekmeye devam ediyor.

Televizyonlar, uydu alıcıları, modemler, ses sistemleri, yazıcılar, kahve makineleri ve şarj cihazları bu tüketimin başlıca kaynakları arasında yer alıyor. 

Uluslararası enerji kuruluşlarının verilerine göre, gelişmiş ülkelerde bir hanenin yıllık elektrik tüketiminin ortalama yüzde 5 ila 12’si bekleme modundaki cihazlardan kaynaklanabiliyor. Bu oran, hane başına yılda onlarca hatta yüzlerce kilovatsaatlik gereksiz enerji tüketimi anlamına

geliyor.

Peki elektrik faturası nasıl düşürülür?

Peki elektrik faturası nasıl düşürülür?

Uluslararası araştırmalara göre bekleme modunda çalışan cihazların dünya genelindeki yıllık elektrik tüketimi yüz milyarlarca kilovatsaati buluyor. 

Bu miktar, bazı ülkelerin toplam yıllık elektrik tüketimine eşdeğer seviyelere ulaşabiliyor. 

Evlerde sürekli çalışır durumda bırakılan modemler, internet yönlendiricileri ve dijital kutular günün 24 saati enerji tüketiyor. Özellikle gece saatlerinde kullanılmayan cihazların açık bırakılması, gereksiz enerji kullanımını artırıyor.

Ayrıca prizde unutulan telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar şarj cihazları da cihaz bağlı olmasa bile elektrik çekmeye devam edebiliyor. 

Peki bu enerji hırsızlarından kurtulmak için ne yapmak gerekiyor?

Enerji uzmanlarına göre, elektronik cihazlar kapatılsa bile prizden çekilmesi gerekiyor. Örneğin sabah kullandığınız kahve makinesini, gün içerisinde tekrar kullanana kadar prizden çekmeniz tavsiye ediliyor.

'Yarın için beklemede bırakma, tamamen kapat' sloganıyla önemli bir çağrıda bulunan Sıfır Atık Vakfı'nın bu konudaki önerileri de şu şekilde:

  • Kullanılmayan elektronik cihazları tamamen kapatın. 

  • Gece saatlerinde televizyon, oyun konsolu ve ses sistemlerinin fişini çekin. 

  • Çoklu priz anahtarı kullanarak birden fazla cihazı tek hareketle kapatın.

  • Şarj cihazlarını kullanım sonrası prizden çıkarın. 

  • Enerji verimli ürünleri tercih edin. 

  • Akıllı priz sistemleriyle gereksiz tüketimi kontrol altına alın.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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