Evdeki Gizli Elektrik Hırsızı: Kapatınca Bitti Sanıyoruz ama Faturayı Yüzde 10 Artırıyor!

Evlerimizde, ofislerimizde veya iş yerlerimizde işimiz bittiğinde kumandasına basıp kapattığımız cihazlar, aslında tamamen kapanmıyor. Televizyonlar, bilgisayarlar, oyun konsolları, modemler ve hatta kahve makineleri... Kırmızı ışığı yanan ya da ekranında saat beliren her cihaz, siz uykudayken veya işteyken bile arka planda adeta bir 'elektrik hırsızı' gibi çalışmaya devam ediyor.

Uzmanlar, teknoloji dilinde 'Stand-by' (bekleme modu) olarak bilinen bu durumun hem cebimize hem de gezegenimize olan faturasının sanılandan çok daha ağır olduğu konusunda uyarıyor. Sıfır Atık Vakfı, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla 'Yarın için beklemede bırakma, tamamen kapat' sloganıyla önemli bir çağrıda bulunuyor.