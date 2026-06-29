Ev Sahibine İnat 25 Yaşında Teknede Yaşamaya Başladı: "Kira Ödemekten Daha Ucuza Geldi"
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İngiltere’nin Cambridgeshire bölgesinde kiralık bir evde ikamet eden 25 yaşındaki Dottie Turnbull, ev sahibinin mülkü satma kararı alması üzerine yeni bir barınma alternatifi aramaya başlıyor. Süregelen yüksek kira artışları karşısında paylaşımlı evlerde yaşamak istemeyen Turnbull, Eylül 2021 tarihinde radikal bir adım atarak su üzerinde yaşamayı tercih ediyor. Genç kadın, birikimleriyle 'The Tanglewood' adını taşıyan 15 metre uzunluğundaki mavi bir tekneyi 30.000 sterlin bedelle satın alarak kanallardaki yeni hayatına ilk adımı atıyor.
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Yaklaşık bir yıl süren restorasyon çalışmalarıyla teknenin iç mekanı tamamen yenilendi
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Gerçekleştirilen bu dönüşüm aylık sabit giderlerde çok ciddi bir mali tasarruf sağlıyor
Kanallardaki yaşamın getirdiği lojistik sorumluluklar günlük bazda yoğun bir fiziksel emek gerektiriyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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