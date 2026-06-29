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Ev Sahibine İnat 25 Yaşında Teknede Yaşamaya Başladı: "Kira Ödemekten Daha Ucuza Geldi"

Ev Sahibine İnat 25 Yaşında Teknede Yaşamaya Başladı: "Kira Ödemekten Daha Ucuza Geldi"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.06.2026 - 16:29
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İngiltere’nin Cambridgeshire bölgesinde kiralık bir evde ikamet eden 25 yaşındaki Dottie Turnbull, ev sahibinin mülkü satma kararı alması üzerine yeni bir barınma alternatifi aramaya başlıyor. Süregelen yüksek kira artışları karşısında paylaşımlı evlerde yaşamak istemeyen Turnbull, Eylül 2021 tarihinde radikal bir adım atarak su üzerinde yaşamayı tercih ediyor. Genç kadın, birikimleriyle 'The Tanglewood' adını taşıyan 15 metre uzunluğundaki mavi bir tekneyi 30.000 sterlin bedelle satın alarak kanallardaki yeni hayatına ilk adımı atıyor.

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Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/w...
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Yaklaşık bir yıl süren restorasyon çalışmalarıyla teknenin iç mekanı tamamen yenilendi

Yaklaşık bir yıl süren restorasyon çalışmalarıyla teknenin iç mekanı tamamen yenilendi

Turnbull satın aldığı eski yapıyı doğrudan kullanmak yerine bütçesine ve el becerisine uygun olarak zamana yayılan bir yenileme süreci yürütüyor. Teknenin orijinal iskeletine sadık kalınarak yapılan tadilatta, iç mekandaki boğucu koyu ahşap kaplamalar beyaz boyayla ferah bir görünüme kavuşturuluyor. Salon ile mutfak arasında bulunan ahşap paneli kaldıran Turnbull, bu alana işlevsel bir L tezgah yerleştirerek iki bölümü birbiriyle entegre hale getiriyor. Banyo duvarının yıkılarak alanın genişletilmesi sürecinde, suyun yarattığı hareketlilik nedeniyle zemin döşemesi aşamasında büyük bir teknik sabır gösterilmesi gerekiyor. Akıllıca konumlandırılan gömme dolaplar ve kompakt mutfak ekipmanları sayesinde, dar yaşam alanı maksimum verimlilikle modernize ediliyor.

Gerçekleştirilen bu dönüşüm aylık sabit giderlerde çok ciddi bir mali tasarruf sağlıyor

Gerçekleştirilen bu dönüşüm aylık sabit giderlerde çok ciddi bir mali tasarruf sağlıyor

Yapılan bu yatırımla birlikte Turnbull’un aylık yaşam maliyetlerinde kayda değer bir düşüş gözlemleniyor. Kiralık evde yaşarken ayda 1.500 sterlin ödeyen genç kadının, teknede bağlama limanı ücreti, gaz ve genel bakım dahil aylık harcaması 500 sterlin seviyesine geriliyor. Bu durum, Turnbull’un her ay yaklaşık 1.000 sterlin tasarruf etmesine ve Birleşik Krallık’taki ekonomik zorluklara karşı finansal bağımsızlık kazanmasına imkan tanıyor.

Kanallardaki yaşamın getirdiği lojistik sorumluluklar günlük bazda yoğun bir fiziksel emek gerektiriyor

Kanallardaki yaşamın getirdiği lojistik sorumluluklar günlük bazda yoğun bir fiziksel emek gerektiriyor

Sosyal medyada yer alan estetik fotoğrafların aksine, teknede sürdürülen yaşamın arka planında ciddi bir operasyonel süreç bulunuyor. Geleneksel konutlarda fark edilmeyen ısınma için dizel yakıt takibi, su deposunun periyodik olarak doldurulması ve atık deposunun düzenli tahliyesi gibi işlemler günlük rutinin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Turnbull bu lojistik zorlukları minimuma indirmek amacıyla sürekli seyahat etmek yerine sabit bir noktada konaklamayı tercih ediyor. 2023 yılında 200 teknelik büyük bir marinadan ayrılarak sadece 8 kişinin ikamet ettiği daha küçük bir limana geçen Turnbull, burada hem güvenli bir komünite ortamı buluyor hem de suyun sakinliğinde kiralardan uzak özgür bir hayat sürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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