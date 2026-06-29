Ev Sahibine İnat 25 Yaşında Teknede Yaşamaya Başladı: "Kira Ödemekten Daha Ucuza Geldi"

Sosyal medyada yer alan estetik fotoğrafların aksine, teknede sürdürülen yaşamın arka planında ciddi bir operasyonel süreç bulunuyor. Geleneksel konutlarda fark edilmeyen ısınma için dizel yakıt takibi, su deposunun periyodik olarak doldurulması ve atık deposunun düzenli tahliyesi gibi işlemler günlük rutinin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Turnbull bu lojistik zorlukları minimuma indirmek amacıyla sürekli seyahat etmek yerine sabit bir noktada konaklamayı tercih ediyor. 2023 yılında 200 teknelik büyük bir marinadan ayrılarak sadece 8 kişinin ikamet ettiği daha küçük bir limana geçen Turnbull, burada hem güvenli bir komünite ortamı buluyor hem de suyun sakinliğinde kiralardan uzak özgür bir hayat sürüyor.