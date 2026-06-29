Bu Duvar Renkleri Evde Kaygıyı, Stresi Azaltıyor, Uykuyu Kolaylaştırıyor

Modern hayatın getirdiği günlük stres ve koşturmaca, evlerimizi sadece birer barınma alanı olmaktan çıkarıp zihinsel birer sığınağa dönüştürme ihtiyacını doğurdu. Peki, evinizdeki huzurun anahtarının duvar boyasında saklı olabileceğini biliyor muydunuz? Renk psikolojisi alanında yapılan ve 128 yılı aşkın bilimsel teori ile desteklenen araştırmalar, duvar renklerinin kalp atış hızını, stres seviyelerini ve uyku kalitesini doğrudan etkilediğini ortaya koydu.

Uzmanlara göre, evde kaygıyı en çok azaltan ve sinir sistemini sakinleştiren renk tonları belli oldu. İşte beyni rahatlatarak evinizi huzurlu bir sığınağa dönüştürecek o renkler ve etkileri...