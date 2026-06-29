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Bu Duvar Renkleri Evde Kaygıyı, Stresi Azaltıyor, Uykuyu Kolaylaştırıyor

Bu Duvar Renkleri Evde Kaygıyı, Stresi Azaltıyor, Uykuyu Kolaylaştırıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.06.2026 - 17:24
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Modern hayatın getirdiği günlük stres ve koşturmaca, evlerimizi sadece birer barınma alanı olmaktan çıkarıp zihinsel birer sığınağa dönüştürme ihtiyacını doğurdu. Peki, evinizdeki huzurun anahtarının duvar boyasında saklı olabileceğini biliyor muydunuz? Renk psikolojisi alanında yapılan ve 128 yılı aşkın bilimsel teori ile desteklenen araştırmalar, duvar renklerinin kalp atış hızını, stres seviyelerini ve uyku kalitesini doğrudan etkilediğini ortaya koydu.

Uzmanlara göre, evde kaygıyı en çok azaltan ve sinir sistemini sakinleştiren renk tonları belli oldu. İşte beyni rahatlatarak evinizi huzurlu bir sığınağa dönüştürecek o renkler ve etkileri...

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Araştırmalarda sürekli olarak "en sakinleştirici renk" ünvanını elinde tutan mavi ve tonları, kalp atış hızını düşürmesi, kan basıncını (tansiyonu) azaltması ve zihinsel berraklığı artırmasıyla biliniyor.

Araştırmalarda sürekli olarak "en sakinleştirici renk" ünvanını elinde tutan mavi ve tonları, kalp atış hızını düşürmesi, kan basıncını (tansiyonu) azaltması ve zihinsel berraklığı artırmasıyla biliniyor.

Özellikle pudra mavisi, sis mavisi veya kuş yumurtası mavisi gibi açık tonlar, odalara temiz, havadar ve dingin bir atmosfer katıyor. Özellikle yatak odalarında doğal pamuklu nevresimlerle kombinlenen mavi duvarlar, beyni doğrudan uykuya hazırlayarak kaygıyı minimuma indiriyor.

İç mekanlara doğanın iyileştirici enerjisini taşıyan adaçayı yeşili, kaygıyı azaltan en güçlü tonlardan biri olarak öne çıkıyor. İçindeki gri-yeşil taban sayesinde odayı boğmayan bu özel ton, minimalist tasarımlardan uzaklaşmadan evine renk katmak isteyenler için harika bir nötr zemin hazırlıyor. Uzmanlar, adaçayı yeşilinin insan psikolojisinde 'güven ve uyum' hissi yaratarak stresi dağıttığını belirtiyor.

Fildişi, kum, yulaf ezmesi ve bej gibi sıcak nötr tonlar, dikkat dağıtmayan yapıları sayesinde zihni dinlendirmede çok yüksek bir başarıya sahip.

Fildişi, kum, yulaf ezmesi ve bej gibi sıcak nötr tonlar, dikkat dağıtmayan yapıları sayesinde zihni dinlendirmede çok yüksek bir başarıya sahip.

Rustik, İskandinav, modern veya sahil esintili dekorasyon tarzlarına mükemmel uyum sağlayan bu renkler, gözü yormuyor ve beyne 'güvendesin' mesajı veriyor. Sade, davetkar ve doğal olarak dinlendirici bir ev ortamı yaratmak isteyenlerin ilk tercihi sıcak nötrlerden yana oluyor.

Bilimsel çalışmalar, doğru boya rengini seçmenin sadece estetik bir tercih olmadığını, doğrudan genel refahımızı ve zihinsel sağlığımızı etkilediğini gösteriyor. Gün boyunca maruz kalınan stresi ev kapısının dışında bırakmak, daha net düşünebilmek ve sabahları daha mutlu uyanabilmek için evdeki odaların işlevine uygun, sinir sistemini yatıştırıcı bu renk paletlerine şans tanımak gerekiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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