Bu Duvar Renkleri Evde Kaygıyı, Stresi Azaltıyor, Uykuyu Kolaylaştırıyor
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Modern hayatın getirdiği günlük stres ve koşturmaca, evlerimizi sadece birer barınma alanı olmaktan çıkarıp zihinsel birer sığınağa dönüştürme ihtiyacını doğurdu. Peki, evinizdeki huzurun anahtarının duvar boyasında saklı olabileceğini biliyor muydunuz? Renk psikolojisi alanında yapılan ve 128 yılı aşkın bilimsel teori ile desteklenen araştırmalar, duvar renklerinin kalp atış hızını, stres seviyelerini ve uyku kalitesini doğrudan etkilediğini ortaya koydu.
Uzmanlara göre, evde kaygıyı en çok azaltan ve sinir sistemini sakinleştiren renk tonları belli oldu. İşte beyni rahatlatarak evinizi huzurlu bir sığınağa dönüştürecek o renkler ve etkileri...
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Araştırmalarda sürekli olarak "en sakinleştirici renk" ünvanını elinde tutan mavi ve tonları, kalp atış hızını düşürmesi, kan basıncını (tansiyonu) azaltması ve zihinsel berraklığı artırmasıyla biliniyor.
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Fildişi, kum, yulaf ezmesi ve bej gibi sıcak nötr tonlar, dikkat dağıtmayan yapıları sayesinde zihni dinlendirmede çok yüksek bir başarıya sahip.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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