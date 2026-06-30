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Bilime Göre "Para Mutluluk Getirir mi?" Sorusunun Cevabı!

Bilime Göre "Para Mutluluk Getirir mi?" Sorusunun Cevabı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.06.2026 - 11:32
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İzlediğimiz dizi ve filmlerde, zengin insanların bitmeyen problemlerini görür ve hepimiz şöyle deriz: Zengin olsan da problemlerin bitmiyor, para mutluluk getirmiyor. 

Peki bu söz, bizlere 'satılan' bir yalan mı yoksa gerçekliği var mı?

Bilime göre bu söz kısmen doğru! 

BBC, Bath Üniversitesi'nde yapılan yeni bir çalışmanın, gelir ve mutluluk arasındaki ilişkiyi bir kez daha incelediğini aktardı. Ortaya da oldukça ilginç bir sonuç çıktı.

İşte detaylar...

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Para mutluluk getirir mi?

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Para mutluluk getirir mi?

Para mutluluk getirir mi?

Herkesin bu soruya vereceği cevap değişebilir. Kiminin hayatındaki en büyük sorun paradır ve paranın mutluluğu da getireceğini düşünür. Kimi de yeterince para kazanıyordur, geçiminden mutludur ama paranın çözemeyeceği bir soruna sahiptir. Bu kişi de paranın ne kadar olursa olsun mutluluğu getirmeyeceğini düşünür. 

Peki bilim bu soruya ne cevap veriyor?

BBC'nin aktardığına göre, Bath Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, gelir ve mutluluk arasındaki ilişkiyi bir kez daha inceledi. Sonuç olarak, belli bir noktaya kadar ve belirli koşullar altında paranın mutluluk satın alabileceği ortaya kondu. Ancak para ve mutluluk arasındaki ilişki 'belirsiz' olarak tanımlandı.

İnsan, basit şeylerle mutlu olur.

İnsan, basit şeylerle mutlu olur.

En temel düzeyde baktığımızda, bizi mutlu eden veya en azından beynimizde olumlu bir ödül tepkisi uyandıran şeyler, temel biyolojik ihtiyaçlarımızı karşılayan şeylerdir. Yani yemek yemek, uyumak, güvenli bir ortamda bulunmak... Beynimiz bu şeyleri 'biyolojik olarak önemli' olarak algılar, bu nedenle bunları elde ettiğimizde bir ödül duygusu yaşarız. Tabii beyinlerimiz, paranın bu tür ihtiyaçlarımızı daha kolay karşılayabileceğini bilir. Böylece, para hem ödüllendirici hem de motive edici bir item olarak karşımıza çıkar.

Dolayısıyla 'ne kadar çok para, o kadar çok mutluluk' diye düşünebilirsiniz. Fakat beynimiz, parayı biyolojik olarak önemli bir şey olarak algılasa bile, biyolojik şeylerin de bizleri ne kadar mutlu edebileceğinin bir üst sınırı vardır. Yani yemek yemek, bir yere kadar keyiflidir.  Doyduktan sonra, daha fazla yemek yemek artık iyi hissettirmez hatta sizi rahatsız etmeye başlar.

Tabii bir de alışkanlık kazanma durumu var.  Beynimizin temel kısımları, tahmin edilebilir ve güvenilir bir şekilde gerçekleşen şeylere tepki vermemeyi öğrenir.

Maaşınız sizi mutlu etmez ama aldığınız küçük miktardaki prim mutlu eder.

Maaşınız sizi mutlu etmez ama aldığınız küçük miktardaki prim mutlu eder.

Bunun sebebi de tam olarak yukarıda anlattığımız durum. Düzenli maaşınızı almak güven vericidir, bu nedenle beyniniz alışmıştır. İlk maaşınızla ne yapacağınızı bilemezsiniz ancak bir süre sonra maaşınız yetmemeye başlar. Ancak beklenmedik bir para almak, örneğin o ay prim almak, miktarı çok daha az olsa bile, sizi çok daha mutlu eder.

Yapılan araştırmalar,  'mali olarak güvende' olduğumuzda, paranın hala tatmin edici olabileceğini ama artık bizi mutlu etme gücünün azaldığını gösteriyor. Daha çok psikolojik, deneyime dayalı uyaranlar (örneğin seyahat etmek, yeni ilişkiler kurmak, başkalarına yardım etmek vb.) sizi daha mutlu etme potansiyeline sahiptir.

Şimdi burada, tüm bunları yapmanın yolunun paradan geçtiğini düşünebilirsiniz. Haksız da sayılmazsınız. Ancak burada görüyoruz ki para tek başına mutluluğu getirmiyor. Para, bir amaca ulaşmanın aracı olduğunda bizi mutlu ediyor.

Peki dizilerde gördüğümüz gibi, para bizi mutsuz edebilir mi?

Peki dizilerde gördüğümüz gibi, para bizi mutsuz edebilir mi?

Çalışmalar, sevdiğiniz bir şeyi yapmak için para almanın, o işi yapma motivasyonunuzu azaltabileceğini gösteriyor. Yani 'hobinizi işe dönüştürün, böylece hiç işe gitmemiş olursunuz' sözü aslında biraz abartılıyor. İnsanlar, bir süre sonra işlerine karşı isteksiz davranıyor.

Paranın geçmiş yıllarda daha çok mutluluk getirdiği düşüncesi de yanlış değil. Bunun sebebi, günümüzde paranın değerinin birçok farklı etkene bağlı olması. Siyaset, savaşlar, iklim krizleri... Zaten günümüzde para, çoğunlukla soyut dünyamızda yer alıyor. Yatırımlar, hisse senetleri, gayrimenkuller, tasarruf hesapları... Bütün bunlar da parayla olan ilişkimizi değiştiriyor ve paramız üzerinde daha az kontrol sahibi olduğumuzu düşündürüyor. Belirsizlik ve kontrolsüzlük de bizde strese neden oluyor.

Sonuç olarak, 'para mutluluk satın alamaz' demek yerine, 'para güvenlik ve emniyet satın alabilir' demek daha doğru bir yaklaşım olabilir.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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