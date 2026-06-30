Bilime Göre "Para Mutluluk Getirir mi?" Sorusunun Cevabı!
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İzlediğimiz dizi ve filmlerde, zengin insanların bitmeyen problemlerini görür ve hepimiz şöyle deriz: Zengin olsan da problemlerin bitmiyor, para mutluluk getirmiyor.
Peki bu söz, bizlere 'satılan' bir yalan mı yoksa gerçekliği var mı?
Bilime göre bu söz kısmen doğru!
BBC, Bath Üniversitesi'nde yapılan yeni bir çalışmanın, gelir ve mutluluk arasındaki ilişkiyi bir kez daha incelediğini aktardı. Ortaya da oldukça ilginç bir sonuç çıktı.
İşte detaylar...
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Para mutluluk getirir mi?
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Para mutluluk getirir mi?
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İnsan, basit şeylerle mutlu olur.
Maaşınız sizi mutlu etmez ama aldığınız küçük miktardaki prim mutlu eder.
Peki dizilerde gördüğümüz gibi, para bizi mutsuz edebilir mi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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