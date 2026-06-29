Avrupalılara Adana Sıcağını Tattıran Sıcak Hava Dalgası Neden Ölümcül Oldu?
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Fransa, Almanya, Belçika, İngiltere... Avrupa'yı etkisi altına alan olağanüstü sıcak hava dalgası, sıcaklık rekorları kırılmasına neden oldu. Ülkeler, tarihlerinin en sıcak günlerini yaşarken binlerce insanın sıcak hava nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi. WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 21 Haziran'dan bu yana Avrupa'da 'yüksek sıcaklık bağlantılı' 1.300'den fazla ek ölüm yaşandığını açıkladı.
Peki Avrupa'daki bu sıcaklığın ölümcül olmasının sebebi nedir?
Bu durum sadece Avrupalıların alışık olmamasıyla açıklanabilir mi?
Uzmanlara göre, tek neden bu değil.
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Avrupa, son günlerde görmeye alışık olduğumuz Avrupa değil.
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Sıcaklıklar 40 derecelerin üstüne çıkıyor.
Fakat bizlere düşük gelen sıcaklıklarda Avrupalılar yaşamakta resmen zorlandı.
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Herkesin aklında ise aynı soru var: Avrupa'daki sıcak hava neden ölümcül?
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Öncelikle Avrupa'da klima kullanımının yaygın olmadığını belirtelim.
Avrupa, Omega Blokajı'na hazırlıksız yakalandı.
Trafik, betonlaşma, endüstriyel faaliyetler...
BBC'nin konuyla ilgili videosuna buradan ulaşabilirsiniz:
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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