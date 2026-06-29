Avrupalılara Adana Sıcağını Tattıran Sıcak Hava Dalgası Neden Ölümcül Oldu?

Avrupa'da klima kullanımı yasak değildir ancak bizim ülkemizde olduğu kadar da yaygın değildir. Avrupa’daki yaklaşım, klimanın kendisini yasaklamak değil; klimanın nerede, nasıl, hangi sıcaklıkta ve hangi teknik şartlarla kullanılacağını kurallara bağlamaktır (birçok şeyde olduğu gibi.) Bu nedenle Avrupa’da klima konusundaki düzenlemeler daha çok enerji tüketimi, gürültü, dış ünite yerleşimi, tarihi yapıların korunması ve çevreye etkiler üzerinden şekillenir.

Avrupa'daki evlerin birçoğu eskidir ve dış cephe görünümünü bozmamak adına vatandaşlar klima taktırmaz. Ayrıca kamusal alanlarda bulunan klimaların da belirli bir derecesi vardır.

Reddit kullanıcıları, klimasızlıkta yaşadıkları durumları şöyle anlatıyor:

'Binalar, yaşadığınız yerin iklimine göre tasarlanır. Örneğin sıcak yerlerde klima vardır veya binalar hava akışı olacak şekilde tasarlanmıştır. Avrupa'da kliması olmayan çok eski binalar var. Bu binalar ayrıca mümkün olduğunca sıcak kalacak şekilde tasarlanmıştır çünkü Avrupa'da genellikle soğukla mücadele sorunu vardır, sıcaklıkla değil... Sosyal hayat da buna uyum sağlamamış. Çok çok sıcak ülkelerde, insanlar genellikle daha uzun bir öğle molası verirler ki gece geç saatlerde ve sabah erken saatlerde çalışabilsinler, yani sıcağın en kötüsünden korunurlar. Sıcağa alışkın olmayan insanlar da sıcağı hafife alırlar ve bu ölümlerin çoğu, gün ortasında spor veya bir aktivite yapmak için dışarı çıkan insanlardır.'