Ejderha Sıcaklarıyla Cebelleşen Avrupa Hakkında İki Çift Lafı Olan Kişiler
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Orta Avrupa günlerdir sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Ejderha Sıcakları olarak adlandırılan bu kavurucu hava dalgası nedeniyle son 80 yılın sıcaklık rekorları kırıldı, özellikle yaşlı insanlarda kayıplar arttı, altyapı çöktü, günlük yaşam felç oldu. Özellikle Almanya ve Fransa bu sıcak hava dalgasına hazırlıksız yakalandı. Ortaya çıkan görüntüler ise X'te pek çok kişi tarafından konuşuldu.
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Özellikle Almanya'daki altyapının sıcak havalara göre olmaması hayatı felç etti.
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Fransa'da soğutucu satan mağazalarda izdiham yaşandı.
Bilinen Avrupa imajı da sarsıldı.
Kısa ve net tespitler de geldi.
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Adana kıyasları yapıldı.
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Bazı durumların evrensel olduğu anlaşıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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