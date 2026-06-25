"Avrupa 40 Derecede Ağlıyor, Biz 47'de Söylenmiyoruz" Diyenler Yanılıyor: Meteoroloji Mühendisi Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte küresel çapta sıcaklık rekorları kırılmaya devam ediyor. Özellikle Avrupa genelinde termometrelerin 40 derece sınırına dayanması, sosyal medyada ve kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Türkiye’de hava sıcaklıklarının Güneydoğu ve Akdeniz gibi bölgelerde 46-47 dereceleri bulduğunu belirten pek çok kişi, 'Avrupalılar 40 derecede neden bu kadar feryat ediyor?' sorusunu sormaya başladı. Meteoroloji Yüksek Mühendisi Kutay Mıhlıardıç, işin aslını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
35 derece neden 45 dereceden daha tehlikeli?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Avrupa 40 derecede ağlıyor, biz Türkiye'de 46-47 C görüyoruz bu kadar söylenmiyoruz" diyenler yanılıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın