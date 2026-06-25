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"Avrupa 40 Derecede Ağlıyor, Biz 47'de Söylenmiyoruz" Diyenler Yanılıyor: Meteoroloji Mühendisi Açıkladı

"Avrupa 40 Derecede Ağlıyor, Biz 47'de Söylenmiyoruz" Diyenler Yanılıyor: Meteoroloji Mühendisi Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.06.2026 - 14:32
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte küresel çapta sıcaklık rekorları kırılmaya devam ediyor. Özellikle Avrupa genelinde termometrelerin 40 derece sınırına dayanması, sosyal medyada ve kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Türkiye’de hava sıcaklıklarının Güneydoğu ve Akdeniz gibi bölgelerde 46-47 dereceleri bulduğunu belirten pek çok kişi, 'Avrupalılar 40 derecede neden bu kadar feryat ediyor?' sorusunu sormaya başladı. Meteoroloji Yüksek Mühendisi Kutay Mıhlıardıç, işin aslını anlattı.

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35 derece neden 45 dereceden daha tehlikeli?

35 derece neden 45 dereceden daha tehlikeli?

Yüksek Meteoroloji Mühendisi Kutay Mıhlıardıç, Avrupa'yı etkisi altına alan ekstrem sıcaklıkların neden Türkiye'dekinden daha yıkıcı ve ölümcül hissettirdiğini bilimsel verilerle gözler önüne serdi. İşte kıtayı adeta bir fırına çeviren ve biyolojik sınırları zorlayan o 5 kritik neden:

"Avrupa 40 derecede ağlıyor, biz Türkiye'de 46-47 C görüyoruz bu kadar söylenmiyoruz" diyenler yanılıyor.

"Avrupa 40 derecede ağlıyor, biz Türkiye'de 46-47 C görüyoruz bu kadar söylenmiyoruz" diyenler yanılıyor.
twitter.com

Kutay Mıhlıardıç, şu paylaşımı yaptı:

'Avrupa 40 derecede ağlıyor, biz Türkiye'de 46-47 derece görüyoruz bu kadar söylenmiyoruz' diyenler için işin arkasındaki bilimsel gerçekleri 5 maddede özetleyelim 

☀️ 1. Gündüz İşkencesi: Özellikle Orta/Kuzey Avrupa'da yazın gündüzler 18-22 saat sürüyor. Güneş tepeden neredeyse hiç inmiyor, toprak ve binalar aralıksız güneş radyasyonuna maruz kalıyor. Coğrafyanın soğumaya vakti kalmıyor. (Öğle vaktinin 9-10 saat sürdüğünü düşünün)

🌤️ 2. Maskeleme Etkisinin Yok Olması: Avrupa’da hava kirliliği (aerosol) çok az olduğu için güneş ışınlarını filtreleyecek bir kalkan yok. Güneş ışığı direkt ve en yakıcı haliyle vücuda çarpıyor. Hissedilen sıcaklık bu yüzden çok daha agresif.

🥵 3. Evler Adeta Birer Termos: Avrupa'daki binalar kışın ısıyı içeride tutmak için yalıtılmış. İçeri giren sıcaklık günlerce dışarı çıkmıyor. Klima altyapısı da olmadığı için evler geceleri fırına dönüşüyor.

🌡️ 4. Nem ve 'Boğulma' Hissi: Kuru bir 45 derece, nemli bir 35 dereceden daha katlanılabilirdir. Avrupa'nın nehir ve kıyı şehirlerindeki yüksek nem, vücudun terleyerek kendini soğutmasını engelliyor ve biyolojik iflası hızlandırıyor.

⚡ 5. Meteorolojik Anomali: Bu yüksek frekanslı sıcaklıklar özellikle kuzey Avrupa'daki yüz yıllık iklim dengesinin tamamen dışında. Altyapı da insan vücudu da bu ekstrem duruma hazırlıksız.

✍️ Özetle: Coğrafya, nem, altyapı ve 20 saatlik güneş birleştiğinde Avrupa'daki 35 derece, Türkiye'deki 45 dereceden daha ölümcül bir baskı yaratıyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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