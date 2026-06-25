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Meteoroloji Tarihi Duyurdu: Yaz Sıcakları Uçuşa Geçiyor

Meteoroloji Tarihi Duyurdu: Yaz Sıcakları Uçuşa Geçiyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.06.2026 - 08:59
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Türkiye genelinde yaz mevsiminin etkileri iyice hissedilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 25 Haziran - 1 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan yeni haftalık hava tahmin raporu yayımlandı. Önümüzdeki 7 gün boyunca yurt genelinde sıcaklık dengelerinde dikkat çekici hareketlilikler yaşanacak. Sıcaklık, mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

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Meteoroloji paylaştı: İç ve batı kesimlerde sıcaklık alarmı.

Meteoroloji paylaştı: İç ve batı kesimlerde sıcaklık alarmı.

Yayımlanan verilere göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken; iç ve batı kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların artış trendine girmesiyle birlikte, özellikle günün en sıcak saatlerinde vatandaşların dışarı çıkarken tedbirli olması öneriliyor. Haritada yer alan verilere göre batı illerinde termometrelerin yüksek değerleri göstermesi, yaz sıcaklarının etkisini iyice artıracağını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Yaz sıcaklığı etkisini artıracak.

Yaz sıcaklığı etkisini artıracak.

Haftanın ilk günlerinde yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu ve yerel yağış geçişleri görülse de ilerleyen günlerde bu durumun yerini tamamen güneşli ve açık bir havaya bırakacağı anlaşılıyor. Hafta sonuna doğru yaklaşırken iç ve batı bölgelerdeki sıcaklık artışı net bir şekilde haritaya yansımış durumda. Güney kesimlerde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise yaz sıcakları etkisini yüksek derecelerle sürdürmeye devam edecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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