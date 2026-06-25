Meteoroloji Tarihi Duyurdu: Yaz Sıcakları Uçuşa Geçiyor

Yayımlanan verilere göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken; iç ve batı kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların artış trendine girmesiyle birlikte, özellikle günün en sıcak saatlerinde vatandaşların dışarı çıkarken tedbirli olması öneriliyor. Haritada yer alan verilere göre batı illerinde termometrelerin yüksek değerleri göstermesi, yaz sıcaklarının etkisini iyice artıracağını net bir şekilde ortaya koyuyor.