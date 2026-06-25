Meteoroloji Tarihi Duyurdu: Yaz Sıcakları Uçuşa Geçiyor
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Türkiye genelinde yaz mevsiminin etkileri iyice hissedilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 25 Haziran - 1 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan yeni haftalık hava tahmin raporu yayımlandı. Önümüzdeki 7 gün boyunca yurt genelinde sıcaklık dengelerinde dikkat çekici hareketlilikler yaşanacak. Sıcaklık, mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
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Meteoroloji paylaştı: İç ve batı kesimlerde sıcaklık alarmı.
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Yaz sıcaklığı etkisini artıracak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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