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Balçova ve Seferihisar Belediye Başkanları Gözaltına Alındı

Balçova ve Seferihisar Belediye Başkanları Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.06.2026 - 08:01
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İzmir'in Balçova ve Seferihisar ilçelerinde CHP'li belediyelere yönelik rüşvet operasyonu yapıldı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin başta olmak üzere 24 kişi gözaltına alındı.

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Balçova ve Seferihisar Belediye Başkanları Gözaltına Alındı

Balçova ve Seferihisar Belediye Başkanları Gözaltına Alındı

CHP'li belediyelere operasyonlar devam ediyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Başkan Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ile Güzelbahçe Belediye meclis üyesi ve CHP İzmir eski milletvekili Doğuş Bayır’ın da olduğu bildirildi.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile beraber gözaltına alınanların sayısı 24 olarak belirtildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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