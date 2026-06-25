Balçova ve Seferihisar Belediye Başkanları Gözaltına Alındı
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İzmir'in Balçova ve Seferihisar ilçelerinde CHP'li belediyelere yönelik rüşvet operasyonu yapıldı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin başta olmak üzere 24 kişi gözaltına alındı.
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Balçova ve Seferihisar Belediye Başkanları Gözaltına Alındı
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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