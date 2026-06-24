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Gram Altın Yıl Sonunda 10 Bin TL'yi Görecek mi?

Gram Altın Yıl Sonunda 10 Bin TL'yi Görecek mi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
24.06.2026 - 17:03
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Altın fiyatları, son ayların en düşük seviyesini görerek adeta çakıldı. 2025 yılını rekorlarla kapatıp 2026 yılına yükselişle başlayan altın fiyatları, 24 Haziran günü tarihi bir an yaşadı. Bir süredir toparlanma eğiliminde olan altın, güne 6 bin lira seviyesinde başlarken saat 16.30 itibarıyla 5 bin 931 lira seviyesini gördü.

Uzmanlara göre, 2026 yılı altın için 'manipülasyon' yılı olacak. Altın fiyatlarında yıl boyunca sert düşüşler ve sert yükselişler görüleceğini söyleyen uzmanların, güvenli limana dair başka tahminleri de var.

Aslında sadece ekonomistler değil; dünyanın önde gelen dev yatırım bankaları da altının yıl sonunu tarihi bir rekorla kapatacağı konusunda hemfikir.

Uzmanlara göre, gram altın 2026 sonunda 10 bin lirayı görecek. Şu anki tabloya bakıldığında 'Altın nasıl 10 bin TL'yi görecek?' sorusu elbette akılları kurcalıyor. O halde söz sizde… Sizce gram altının yıl sonu '10 bin TL' hedefi gerçekleşecek mi?

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Gram Altın 2026 Sonunda 10 Bin TL Olur mu?

Gram Altın 2026 Sonunda 10 Bin TL Olur mu?

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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