Altında 2 Haftanın En Sert Düşüşü! Altın Fiyatlarında Neler Oluyor?

Yeni güne satıcılı bir seyirle başlayan gram altın serbest piyasada 6 bin 96 lira seviyesinden işlem görürken, uluslararası piyasalarda ons altın ise 4 bin 76 dolar sınırına kadar geri çekildi. Analistler, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yıl sonuna kadar en az iki faiz artırımı daha yapılabileceğine yönelik para piyasalarındaki fiyatlamaların güçlenmesinin, altının yukarı yönlü hareketini sınırladığını belirtiyor. Bunun yanı sıra, küresel jeopolitik risklerin başında gelen ABD-İran barış görüşmelerine dair uluslararası ajanslardan gelen çelişkili sinyaller de yatırımcıların güvenli liman algısını zayıflatan unsurlar arasında yer alıyor.