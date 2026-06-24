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Altında 2 Haftanın En Sert Düşüşü! Altın Fiyatlarında Neler Oluyor?

Altında 2 Haftanın En Sert Düşüşü! Altın Fiyatlarında Neler Oluyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
24.06.2026 - 11:17
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Küresel piyasalarda yaşanan makroekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının para politikası adımları, değerli metaller üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. ABD faiz artırımı beklentilerinin yeniden masaya gelmesi ve bu paralelde dolar endeksinin (DXY) küresel ölçekte değer kazanması, altın fiyatlarında sert geri çekilmeleri beraberinde getirdi. Yaşanan bu satış baskısıyla birlikte gram altın ve ons altın fiyatları, son iki haftanın en düşük seviyelerine gerileyerek yatırımcısını hareketlendirdi.

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Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 096 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 10 bin 033 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 20 bin 061 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 39 bin 993 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 076 dolar

Altın fiyatlarında neler oluyor?

Altın fiyatlarında neler oluyor?

Yeni güne satıcılı bir seyirle başlayan gram altın serbest piyasada 6 bin 96 lira seviyesinden işlem görürken, uluslararası piyasalarda ons altın ise 4 bin 76 dolar sınırına kadar geri çekildi. Analistler, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yıl sonuna kadar en az iki faiz artırımı daha yapılabileceğine yönelik para piyasalarındaki fiyatlamaların güçlenmesinin, altının yukarı yönlü hareketini sınırladığını belirtiyor. Bunun yanı sıra, küresel jeopolitik risklerin başında gelen ABD-İran barış görüşmelerine dair uluslararası ajanslardan gelen çelişkili sinyaller de yatırımcıların güvenli liman algısını zayıflatan unsurlar arasında yer alıyor.

Altın neden düştü?

Altın neden düştü?

Yılın ilk dönemlerinde Fed’in kurumsal bağımsızlığına yönelik ortaya çıkan soru işaretleri, altın fiyatlarına destek sağlayan ana unsurlardan biri konumundaydı. Ancak Fed Başkanı Kevin Warsh’un göreve gelmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk toplantıda 'fiyat istikrarı' konusuna net bir şekilde vurgu yapması, piyasalardaki bağımsızlık endişelerini büyük ölçüde hafifletti. Bankanın enflasyonla mücadele kararlılığı, altın başta olmak üzere emtia piyasalarında satış baskısının derinleşmesine yol açtı.

Altın yükselecek mi?

Altın yükselecek mi?

Yurt içi piyasalarda bugün veri gündemi sakin seyrederken, veri odaklı fiyatlamaların yurt dışı kaynaklı olması bekleniyor. Küresel tarafta Almanya’da açıklanacak olan Ifo iş dünyası güven endeksinin yanı sıra, ABD’den gelecek haftalık mortgage başvuruları, cari işlemler dengesi ve yeni konut satışları verileri piyasaların takibinde olacak. Teknik açıdan altın fiyatlarında düşüş trendinin devam edip etmeyeceği, ABD'den gelecek makroekonomik verilerin ardından Fed'in çizeceği yol haritasına göre netlik kazanacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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