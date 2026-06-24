Altında 2 Haftanın En Sert Düşüşü! Altın Fiyatlarında Neler Oluyor?
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Küresel piyasalarda yaşanan makroekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının para politikası adımları, değerli metaller üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. ABD faiz artırımı beklentilerinin yeniden masaya gelmesi ve bu paralelde dolar endeksinin (DXY) küresel ölçekte değer kazanması, altın fiyatlarında sert geri çekilmeleri beraberinde getirdi. Yaşanan bu satış baskısıyla birlikte gram altın ve ons altın fiyatları, son iki haftanın en düşük seviyelerine gerileyerek yatırımcısını hareketlendirdi.
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Altın fiyatları: Altın ne kadar?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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