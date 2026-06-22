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Ekonomi
Rekabet Kurumu'ndan Ceza Yiyen Yerli Temizlik Markası İflas Açıkladı

Rekabet Kurumu'ndan Ceza Yiyen Yerli Temizlik Markası İflas Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.06.2026 - 20:36
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Geçen yıl Rekabet Kurumu tarafından para cezasına çarptırılan Vindex markasının üreticisi Vnd Global Plastik AŞ'nin iflasına resmen karar verildi.

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İcra kararı resmen duyuruldu.

İcra kararı resmen duyuruldu.

Türkiye'nin temizlik ve hijyen ürünleri alanında faaliyet gösteren markalarından Vindex'in üreticisi Vnd Global Plastik, yaşadığı mali sıkıntıları aşamayarak iflas etti. Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin verdiği iflas kararı, Ankara Batı İcra Dairesi tarafından resmen duyuruldu.

Mahkeme kararı açıklandı.

Mahkeme kararı açıklandı.

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından yayımlanan resmi ilanda, Vnd Global Plastik AŞ'nin iflas sürecinin resmen başlatıldığı duyuruldu.

İlanda, şirket hakkında Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 13 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/338 Esas sayılı kararıyla iflas hükmü verildiği, iflasın aynı gün saat 15.28 itibarıyla açıldığı belirtildi. Duyuruda ayrıca kararın, İcra ve İflas Kanunu'nun 166. maddesi uyarınca ilan yoluyla tebliğ edildiği ifade edildi.

Rekabet Kurumu'ndan aldıkları ceza mali durumu etkiledi.

Rekabet Kurumu'ndan aldıkları ceza mali durumu etkiledi.

İflas eden Vnd Global Plastik, sektörde Vindex markasıyla tanınıyordu. Türkiye genelinde geniş bir müşteri kitlesine ulaşan şirket; temizlik setleri, mikrofiber bezler ve gıda muhafaza ürünlerinin üretimiyle öne çıkıyordu.

Şirketin mali yapısındaki bozulmada, geçen yıl Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmanın önemli bir dönüm noktası olduğu değerlendiriliyor. Soruşturma kapsamında, bazı temizlik ürünleri üreticilerinin piyasadaki konumlarını kullanarak bilgi paylaşımında bulunduğu ve bu yolla rekabet kurallarını ihlal ettiği tespit edilmişti. Bu süreç sonunda Vnd Global Plastik de idari para cezasıyla karşı karşıya kalmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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