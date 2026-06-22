Rekabet Kurumu'ndan Ceza Yiyen Yerli Temizlik Markası İflas Açıkladı

İflas eden Vnd Global Plastik, sektörde Vindex markasıyla tanınıyordu. Türkiye genelinde geniş bir müşteri kitlesine ulaşan şirket; temizlik setleri, mikrofiber bezler ve gıda muhafaza ürünlerinin üretimiyle öne çıkıyordu.

Şirketin mali yapısındaki bozulmada, geçen yıl Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmanın önemli bir dönüm noktası olduğu değerlendiriliyor. Soruşturma kapsamında, bazı temizlik ürünleri üreticilerinin piyasadaki konumlarını kullanarak bilgi paylaşımında bulunduğu ve bu yolla rekabet kurallarını ihlal ettiği tespit edilmişti. Bu süreç sonunda Vnd Global Plastik de idari para cezasıyla karşı karşıya kalmıştı.