Rekabet Kurumu'ndan Ceza Yiyen Yerli Temizlik Markası İflas Açıkladı
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Geçen yıl Rekabet Kurumu tarafından para cezasına çarptırılan Vindex markasının üreticisi Vnd Global Plastik AŞ'nin iflasına resmen karar verildi.
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İcra kararı resmen duyuruldu.
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Mahkeme kararı açıklandı.
Rekabet Kurumu'ndan aldıkları ceza mali durumu etkiledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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