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İstanbullular Dikkat: İki İlçeye 14 Saat Su Verilemeyecek

İstanbullular Dikkat: İki İlçeye 14 Saat Su Verilemeyecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.06.2026 - 19:31
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İstanbul'da su kesintileri, özellikle yaz aylarında milyonlarca kişiyi doğrudan etkiliyor. İSKİ'nin planlı bakım çalışmaları ile altyapı yetersizliklerinden kaynaklanan ani kesintiler, gündelik hayatı sekteye uğratıyor.

İSKİ bugün yaptığı açıklamayla iki ilçede su kesintisine gideceğini açıkladı.

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Hangi ilçelere su verilemeyecek?

Hangi ilçelere su verilemeyecek?

İstanbul’da Kağıthane–Çeliktepe isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle, Kağıthane ve Sarıyer’in bazı mahallelerinde yarın 14 saat boyunca su kesintisi uygulanacak.

Hangi saatler arasında kesinti uygulanacak?

Hangi saatler arasında kesinti uygulanacak?

İSKİ’nin açıklamasına göre, Kağıthane–Çeliktepe isale hattında bağlantı çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çalışma nedeniyle yarın saat 14.00’ten çarşamba günü 04.00’e kadar Kağıthane ve Sarıyer’in bazı mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.

Hangi mahalleler etkilenecek?

Hangi mahalleler etkilenecek?

Su kesintisinin uygulanacağı mahalleler şu şekilde açıklandı:

Kağıthane’de Merkez, Hamidiye, Yahya Kemal ve Seyrantepe mahalleleri; Sarıyer’de ise Ayazağa ve Huzur mahalleleri yarın planlı kesintiden etkilenecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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