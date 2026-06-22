İstanbullular Dikkat: İki İlçeye 14 Saat Su Verilemeyecek
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul'da su kesintileri, özellikle yaz aylarında milyonlarca kişiyi doğrudan etkiliyor. İSKİ'nin planlı bakım çalışmaları ile altyapı yetersizliklerinden kaynaklanan ani kesintiler, gündelik hayatı sekteye uğratıyor.
İSKİ bugün yaptığı açıklamayla iki ilçede su kesintisine gideceğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hangi ilçelere su verilemeyecek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hangi saatler arasında kesinti uygulanacak?
Hangi mahalleler etkilenecek?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın