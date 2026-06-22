İstanbullular Dikkat: İki İlçeye 14 Saat Su Verilemeyecek

İSKİ’nin açıklamasına göre, Kağıthane–Çeliktepe isale hattında bağlantı çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çalışma nedeniyle yarın saat 14.00’ten çarşamba günü 04.00’e kadar Kağıthane ve Sarıyer’in bazı mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.