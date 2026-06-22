Japonya'da 48 Yıl Sonra Bir İlk Yaşanıyor: Vize Ücretlerine Zam Geldi

Motegi Toshimitsu, cuma günü yaptığı açıklamada vize ücretlerindeki artışın temel nedeninin enflasyon ve döviz kurundaki değişimler olduğunu söyledi. BBC'nin aktardığına göre Motegi, yeni tarifelerin kısa vadede Japonya'ya gelen turist sayısında kayda değer bir düşüşe yol açmasını beklemediklerini ifade etti.

2021 yılından bu yana değer kaybı yaşayan Japon yeni, son yıllarda dolar karşısında yaklaşık 40 yılın en düşük seviyelerine yakın işlem görüyor. Zayıf yenin yabancılar için ülkeyi daha cazip hale getirmesi ve pandemi sonrası küresel seyahat talebinin canlanması, Japonya turizmine güçlü destek verdi. Bu gelişmelerin etkisiyle ülke, geçen yıl 42,7 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak tarihindeki en yüksek turist sayısına ulaştı.