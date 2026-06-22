Japonya'da 48 Yıl Sonra Bir İlk Yaşanıyor: Vize Ücretlerine Zam Geldi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Japonya, yabancı ziyaretçilere uygulanan vize ücretlerinde yaklaşık yarım asır sonra ilk kez artışa gidiyor. 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, tek girişli vizenin ücreti 3 bin yenden (yaklaşık 19 dolar) 15 bin yene (yaklaşık 93 dolar) çıkarılacak. Çok girişli vizelerde ise ücret 6 bin yenden 30 bin yene yükselecek. Böylece Japonya'nın vize harçları mevcut seviyesinin beş katına ulaşmış olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
48 yıl sonra enflasyon sebebiyle zam yaptılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
G7 ülkelerine göre halen düşük.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın