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Japonya'da 48 Yıl Sonra Bir İlk Yaşanıyor: Vize Ücretlerine Zam Geldi

Japonya'da 48 Yıl Sonra Bir İlk Yaşanıyor: Vize Ücretlerine Zam Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.06.2026 - 17:54
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Japonya, yabancı ziyaretçilere uygulanan vize ücretlerinde yaklaşık yarım asır sonra ilk kez artışa gidiyor. 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, tek girişli vizenin ücreti 3 bin yenden (yaklaşık 19 dolar) 15 bin yene (yaklaşık 93 dolar) çıkarılacak. Çok girişli vizelerde ise ücret 6 bin yenden 30 bin yene yükselecek. Böylece Japonya'nın vize harçları mevcut seviyesinin beş katına ulaşmış olacak.

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48 yıl sonra enflasyon sebebiyle zam yaptılar.

48 yıl sonra enflasyon sebebiyle zam yaptılar.

Motegi Toshimitsu, cuma günü yaptığı açıklamada vize ücretlerindeki artışın temel nedeninin enflasyon ve döviz kurundaki değişimler olduğunu söyledi. BBC'nin aktardığına göre Motegi, yeni tarifelerin kısa vadede Japonya'ya gelen turist sayısında kayda değer bir düşüşe yol açmasını beklemediklerini ifade etti.

2021 yılından bu yana değer kaybı yaşayan Japon yeni, son yıllarda dolar karşısında yaklaşık 40 yılın en düşük seviyelerine yakın işlem görüyor. Zayıf yenin yabancılar için ülkeyi daha cazip hale getirmesi ve pandemi sonrası küresel seyahat talebinin canlanması, Japonya turizmine güçlü destek verdi. Bu gelişmelerin etkisiyle ülke, geçen yıl 42,7 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak tarihindeki en yüksek turist sayısına ulaştı.

G7 ülkelerine göre halen düşük.

G7 ülkelerine göre halen düşük.

Yeni düzenleme kapsamında daimi oturum izni başvurularında alınabilecek azami ücrette dikkat çekici bir artışa gidilecek. Buna göre, şu anda 10 bin yen olan üst sınır 300 bin yene çıkarılacak. Oturum statüsünün değiştirilmesi ya da mevcut kalış süresinin uzatılması işlemlerinde alınan ücret de 10 bin yenden 100 bin yene yükseltilecek.

Japon yetkililer, söz konusu artışların ülkenin vize ve göçmenlik işlemlerine yönelik ücretlerini diğer G7 ülkeleriyle daha uyumlu hale getirmeyi amaçladığını belirtiyor. Karşılaştırma yapıldığında, ABD'de göçmen olmayan vize başvuruları için ödenen ücretler 185 ila 315 dolar arasında değişirken, Birleşik Krallık'ta altı aya kadar geçerli standart ziyaretçi vizesinin ücreti 135 sterlin seviyesinde bulunuyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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