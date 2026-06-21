TBMM Dilekçe Komisyonu'na Yine Dikkat Çeken Başvurular Geldi

Komisyona iletilen dilekçeler arasında, sahiplenilen kedi ve köpekler için belediyeler tarafından yıllık hayvan sahipliği vergisi uygulanması yönündeki talepler de yer aldı.

Başvurularda ayrıca beş ve üzeri çocuğa sahip ailelere vergi muafiyeti tanınması, cinsiyet değiştirmenin yasaklanması ve cinsiyet değiştiren kişilerin vatandaşlıktan çıkarılması gibi dikkat çekici öneriler de dile getirildi.

Komisyona başvuran bir vatandaş ise evlilik sürecinde ekonomik ve sosyal yük oluşturduğu gerekçesiyle düğün, nişan ve benzeri törenlerin yasaklanmasını istedi.