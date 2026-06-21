TBMM Dilekçe Komisyonu'na Yine Dikkat Çeken Başvurular Geldi
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TBMM Dilekçe Komisyonu’na mayıs ayında ulaşan 1076 başvuru, vatandaşların farklı alanlardaki taleplerini gözler önüne serdi. Dilekçelerde kadınlar için zorunlu askerlik uygulamasının hayata geçirilmesinden bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesine, uzun süre boş bırakılan konutlardan ek vergi alınmasından 25 yıl evli ve en az üç çocuklu ailelere ÖTV muafiyetli araç verilmesine kadar çeşitli öneriler yer aldı. Başvurular arasında düğün ve nişan organizasyonlarının yasaklanmasını isteyen talepler de dikkat çekti.
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Kadınlara zorunlu askerlik getirilsin talebi geldi.
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Heykel yapmanın yasaklanması istendi.
"Düğünler yasaklansın"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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