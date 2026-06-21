Yapay Zeka Yatırımları Sebebiyle Kullandığımız Elektronik Eşyalara Kısa Sürede Dev Zamlar Geliyor
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Sektör genelinde büyük zamlar bekleniyor.
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Zam sinyali vermişlerdi.
Sektör devleri de gidişattan endişeli.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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