Yapay Zeka Yatırımları Sebebiyle Kullandığımız Elektronik Eşyalara Kısa Sürede Dev Zamlar Geliyor

Bir sonraki iPhone’un, önceki modele kıyasla daha yüksek fiyatla satışa sunulması artık sektör genelinde güçlü bir beklenti olarak öne çıkıyor. Benzer bir eğilimin oyun konsolları, bilgisayarlar, televizyonlar ve elektronik bileşen içeren çok sayıda üründe de görülmesi bekleniyor.

Bu fiyat artışlarının temel nedeni olarak yapay zekâ yatırımlarındaki hızlı büyüme gösteriliyor. Şirket yöneticilerine göre, artan yapay zekâ harcamaları çip ve elektronik bileşenlere yönelik talebi yükselterek üretim maliyetlerini artırıyor. Bu maliyet baskısının da doğrudan son kullanıcı ürünlerine yansıması öngörülüyor.