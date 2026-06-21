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Yapay Zeka Yatırımları Sebebiyle Kullandığımız Elektronik Eşyalara Kısa Sürede Dev Zamlar Geliyor

Yapay Zeka Yatırımları Sebebiyle Kullandığımız Elektronik Eşyalara Kısa Sürede Dev Zamlar Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.06.2026 - 18:53
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Yapay zekâ yatırımlarındaki hızlı artış, çip ve elektronik bileşenlere olan talebi yükselterek maliyetleri yukarı çekiyor. Bu gelişmenin, iPhone’dan Xbox’a, bilgisayarlardan televizyonlara kadar geniş bir ürün yelpazesinde fiyat artışlarına yol açabileceği değerlendiriliyor.

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Sektör genelinde büyük zamlar bekleniyor.

Sektör genelinde büyük zamlar bekleniyor.

Bir sonraki iPhone’un, önceki modele kıyasla daha yüksek fiyatla satışa sunulması artık sektör genelinde güçlü bir beklenti olarak öne çıkıyor. Benzer bir eğilimin oyun konsolları, bilgisayarlar, televizyonlar ve elektronik bileşen içeren çok sayıda üründe de görülmesi bekleniyor.

Bu fiyat artışlarının temel nedeni olarak yapay zekâ yatırımlarındaki hızlı büyüme gösteriliyor. Şirket yöneticilerine göre, artan yapay zekâ harcamaları çip ve elektronik bileşenlere yönelik talebi yükselterek üretim maliyetlerini artırıyor. Bu maliyet baskısının da doğrudan son kullanıcı ürünlerine yansıması öngörülüyor.

Zam sinyali vermişlerdi.

Zam sinyali vermişlerdi.

Apple CEO’su Tim Cook’un The Wall Street Journal’a yaptığı açıklamalar, iPhone fiyatlarında artış ihtimalinin “kaçınılmaz” olabileceği yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Cook, Apple’ın bellek ve depolama için kullandığı çiplerin, büyük teknoloji şirketlerinin yoğun yapay zekâ yatırımları nedeniyle hızla tükendiğini belirtti.

Benzer uyarılar yalnızca Apple ile sınırlı kalmadı. Microsoft’un Xbox biriminde görev yapan Asha Sharma, donanım tarafında “kriz” yaşandığını ifade ederek özellikle depolama maliyetlerindeki sert artışa dikkat çekti. Şubat ayında yayımladığı açık mektupta Sharma, konsol bileşen maliyetlerinin son bir yılda ciddi şekilde yükseldiğini, 2027’ye gelindiğinde ise iki yıl öncesine kıyasla beş katına çıkabileceğini söyledi.

Sektör devleri de gidişattan endişeli.

Sektör devleri de gidişattan endişeli.

Dell ve Ford gibi büyük üreticiler de benzer şekilde artan maliyet baskılarına dikkat çekiyor. Ford, modern araçların giderek “tekerlekli bilgisayarlar” haline geldiğini vurgulayarak, çip maliyetlerindeki yükselişin otomotiv sektörünü doğrudan etkilediğini ifade ediyor.

Öte yandan sektör temsilcilerinden oluşan bir koalisyon, Beyaz Saray’a yaptığı başvuruda bellek çiplerindeki arz-talep dengesizliğinin kısa vadede tüketici fiyatlarına yukarı yönlü baskı yapabileceği uyarısında bulundu.

Buna rağmen bu maliyet artışlarının tüketiciye ne ölçüde yansıyacağı henüz netlik kazanmış değil. Apple’ın yeni iPhone modelini sonbaharda tanıtmasıyla birlikte fiyatlar üzerindeki etkinin daha somut şekilde görülmesi bekleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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