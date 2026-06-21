Donald Trump Görüşmelerin Yapıldığı Gün İran'ı Tehdit Etti: "Dönecek Ülkeniz Olmaz"

Lübnan’daki çatışmalar ve İsrail ordusunun performansına yönelik eleştirilerde bulunan Trump, Hizbullah’la mücadele konusunda Suriye seçeneğini gündeme getirdi. Trump, İsrail’in yeterince etkili olamadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

'İsrail'in Hizbullah'ı yok edememesinden hayal kırıklığına uğradım. Binaları yıkmadan hiçbir şey yapamıyorlar. Bunu Suriye'ye vermeye çok yakınım, çünkü o daha hassas bir iş yapardı.'

Hizbullah ve İran bağlantılı gelişmelere de değinen Trump, Tahran yönetiminin Lübnan’daki müttefiklerini kontrol altına alması gerektiğini belirtti. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

'İran, Lübnan'da sorun çıkaran yüksek maaşlı vekillerini derhal durdurmalı'

Ayrıca Trump, olası sonuçlara ilişkin sert bir uyarıda bulunarak, 'Eğer bunu yapmazlarsa İran'ı geçen hafta yaptığımız gibi, hatta daha sert vuracağız' dedi.