Donald Trump Görüşmelerin Yapıldığı Gün İran'ı Tehdit Etti: "Dönecek Ülkeniz Olmaz"
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Trump, İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarına ilişkin değerlendirmesinde, Hizbullah'a karşı istenilen sonucun alınamamasından memnun olmadığını söyledi. İsrail'in çoğu zaman yalnızca binaları hedef alabildiğini öne süren Trump, 'Hizbullah'ı ortadan kaldıramadılar. Yapabildikleri tek şey yapıları yıkmak. Bu görevi Suriye'ye vermeyi ciddi şekilde düşünüyorum çünkü onlar daha nokta atışı hareket edebilir' ifadelerini kullandı.
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Üst düzey barış görüşmeleri yapılırken kendini tutamadı.
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"Dönecek kahrolası bir ülkeniz olmaz"
Pezeşkiyan’ı tehdit etti.
İsrail'den memnun olmadığını açıkladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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