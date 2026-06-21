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Donald Trump Görüşmelerin Yapıldığı Gün İran'ı Tehdit Etti: "Dönecek Ülkeniz Olmaz"

Donald Trump Görüşmelerin Yapıldığı Gün İran'ı Tehdit Etti: "Dönecek Ülkeniz Olmaz"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.06.2026 - 18:11
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Trump, İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarına ilişkin değerlendirmesinde, Hizbullah'a karşı istenilen sonucun alınamamasından memnun olmadığını söyledi. İsrail'in çoğu zaman yalnızca binaları hedef alabildiğini öne süren Trump, 'Hizbullah'ı ortadan kaldıramadılar. Yapabildikleri tek şey yapıları yıkmak. Bu görevi Suriye'ye vermeyi ciddi şekilde düşünüyorum çünkü onlar daha nokta atışı hareket edebilir' ifadelerini kullandı.

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Üst düzey barış görüşmeleri yapılırken kendini tutamadı.

Üst düzey barış görüşmeleri yapılırken kendini tutamadı.

ABD ile İran arasında yaklaşık dört aydır devam eden savaşın ardından sağlanan 60 günlük ateşkesi kalıcı bir anlaşmaya dönüştürmeyi hedefleyen üst düzey görüşmeler pazar günü İsviçre'de başladı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığı yönündeki açıklamalar taraflar arasında gerilim yaratırken, müzakerelerde Tahran'ın nükleer faaliyetleri ve Lübnan'daki ateşkes süreci de ele alınıyor. Diplomatik temaslar sürerken, ABD Başkanı Trump'ın görüşmelerin hemen ardından yaptığı sert açıklamalar dikkat çekti.

"Dönecek kahrolası bir ülkeniz olmaz"

"Dönecek kahrolası bir ülkeniz olmaz"

Fox News'a konuşan Trump, İran'a yönelik sert tehditlerde bulundu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması halinde ağır sonuçlarla karşılaşacağını söyleyen Trump, ABD'nin gerekirse bölgede doğrudan kontrol sağlayabileceğini öne sürdü.

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Orayı kapatırsanız ülkeniz kalmaz. Lanet olası ülkenize bile geri dönemezsiniz. Birleşik Devletler Hürmüz Boğazı'nın Koruyucu Meleği olabilir ve petrolün %20'sini alabilir. Gerekirse Boğaz'ı ele geçirebiliriz. Onları tamamen yok edeceğim. Anlaşma yapmazlarsa, geçiş ücreti alacağız. Gerekirse ABD gelecekte Hürmüz Boğazı'nı ele geçirebilir ve geçiş ücretleri toplayabilir. Bu, ABD'nin Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu'nun 'koruyucu meleği' olmasını içerir. Bu aynı zamanda ABD'nin Boğazdan geçen petrolün %20'sini almasını da içerir. Eğer elimizde olursa boğazı ele geçirebiliriz. Onları tamamen yok edeceğim.'

Pezeşkiyan’ı tehdit etti.

Pezeşkiyan’ı tehdit etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın “zenginleştirme hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz” açıklamasına Fox News üzerinden yanıt veren Trump, sert ifadeler kullanarak askeri müdahale tehdidinde bulundu.

Trump, İran yönetimine yönelik çıkışında şunları söyledi:

'Ağzına dikkat etse iyi olur. Kendini toparlasa iyi olur, yoksa ülkenin geri kalanını ele geçireceğiz. 60 günlük bir seçeneğim var. Bu seçenekten sonra istediğim her şeyi yapabilirim. İranlılarla yapılan bu mutabakat sonucunda dün 19 milyon varil ham petrol, Basra Körfezi'nden çıktı.'

İsrail'den memnun olmadığını açıkladı.

İsrail'den memnun olmadığını açıkladı.

Lübnan’daki çatışmalar ve İsrail ordusunun performansına yönelik eleştirilerde bulunan Trump, Hizbullah’la mücadele konusunda Suriye seçeneğini gündeme getirdi. Trump, İsrail’in yeterince etkili olamadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

'İsrail'in Hizbullah'ı yok edememesinden hayal kırıklığına uğradım. Binaları yıkmadan hiçbir şey yapamıyorlar. Bunu Suriye'ye vermeye çok yakınım, çünkü o daha hassas bir iş yapardı.'

Hizbullah ve İran bağlantılı gelişmelere de değinen Trump, Tahran yönetiminin Lübnan’daki müttefiklerini kontrol altına alması gerektiğini belirtti. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

'İran, Lübnan'da sorun çıkaran yüksek maaşlı vekillerini derhal durdurmalı'

Ayrıca Trump, olası sonuçlara ilişkin sert bir uyarıda bulunarak, 'Eğer bunu yapmazlarsa İran'ı geçen hafta yaptığımız gibi, hatta daha sert vuracağız' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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