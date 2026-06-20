Merakla Beklenen Hobi Bahçeleri Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı
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Tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülmesini engellemeyi amaçlayan ve alkollü içecek markalarına yönelik reklam yasağını daha da genişleten yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Tarım arazilerine ev yapanlara ceza yağacak.
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Alkollü içeceklerle ilgili karar da geçti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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