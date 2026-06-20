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Merakla Beklenen Hobi Bahçeleri Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı

Merakla Beklenen Hobi Bahçeleri Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.06.2026 - 19:49
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Tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülmesini engellemeyi amaçlayan ve alkollü içecek markalarına yönelik reklam yasağını daha da genişleten yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Tarım arazilerine ev yapanlara ceza yağacak.

Tarım arazilerine ev yapanlara ceza yağacak.

11 Haziran’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte tarım arazilerinin amacı dışında kullanımına yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Buna göre, tarımsal faaliyetler için kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinebilmesi bakanlık iznine bağlanırken, tarım dışı faaliyet yürüten konut ve yapı kooperatiflerinin bu arazileri edinmesinin önü kapatıldı.

Ayrıca tarım arazilerinde izinsiz şekilde yapılan yapı ve tesislere elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ile abonelik verilmesi de yasaklandı. Bu kurala aykırı hareket eden idare, kurum ve kuruluşlara ise abone başına idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Alkollü içeceklerle ilgili karar da geçti.

Alkollü içeceklerle ilgili karar da geçti.

Düzenlemeyle birlikte alkollü içecek markalarına yönelik reklam yasağı da genişletildi. Buna göre, alkollü içki firmaları konser ve etkinliklerde farklı isim, logo ya da renk kullanarak dolaylı sponsorluk yapamayacak.

22.00–06.00 saatleri arasında uygulanan alkol satış yasağının denetimi mülki idare amirliklerine bırakılırken, alkolü teşvik edici nitelikteki görsel ve yazıların iş yerlerinden kaldırılması da zorunlu hale getirildi.

Yürürlüğe giren düzenleme kapsamında ayrıca 2/B arazilerine ilişkin hükümler, Şeker Kanunu, Devlet Su İşleri’nin (DSİ) görev alanı ve canlı hayvan ile hayvansal ürünlerin sevkine dair çeşitli maddelerde de değişiklikler yapıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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