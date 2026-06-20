Merakla Beklenen Hobi Bahçeleri Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı

Düzenlemeyle birlikte alkollü içecek markalarına yönelik reklam yasağı da genişletildi. Buna göre, alkollü içki firmaları konser ve etkinliklerde farklı isim, logo ya da renk kullanarak dolaylı sponsorluk yapamayacak.

22.00–06.00 saatleri arasında uygulanan alkol satış yasağının denetimi mülki idare amirliklerine bırakılırken, alkolü teşvik edici nitelikteki görsel ve yazıların iş yerlerinden kaldırılması da zorunlu hale getirildi.

Yürürlüğe giren düzenleme kapsamında ayrıca 2/B arazilerine ilişkin hükümler, Şeker Kanunu, Devlet Su İşleri’nin (DSİ) görev alanı ve canlı hayvan ile hayvansal ürünlerin sevkine dair çeşitli maddelerde de değişiklikler yapıldı.