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Neslihan Demir, Futbolculara Verilen Villa Vaadini Duyunca Şok Oldu: "Bizim Kızlara Site Vermeleri Lazım"

Neslihan Demir, Futbolculara Verilen Villa Vaadini Duyunca Şok Oldu: "Bizim Kızlara Site Vermeleri Lazım"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.06.2026 - 20:23
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Futbol milli takımının başarısız sonuçlarla elenmesine tepkiler sürüyor. Futbolculara federasyon başkanı tarafından vaat edilen villalar ise eleştirilerle birlikte bir kez daha hatırlatılmaya başlandı. 

Bu konu eski milli voleybolculardan Neslihan Demir'e sorulunca ortaya ilginç anlar çıktı. Demir, önce vaadi anlayamadı ardından voleybolcu kızların başarılarına değinerek ilginç bir cevap verdi. 

Kaynak - X

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Neslihan Demir vaadin "kupayı kazanma" şartıyla olduğunu sandı.

Hacıosmanoğlu'nun vaadi tepki çekmişti.

Hacıosmanoğlu'nun vaadi tepki çekmişti.

İbrahim Hacıosmanoğlu, milli takım futbolcularına turnuvaya katıldıkları için birer villa vereceğini söylemişti. Kamuoyunda tepki çeken villaların henüz var olmadığı, Hacıosmanoğlu'nun bir projesi olduğu ortaya çıkmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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