Jürgen Klopp, Türkiye'nin Dünya Kupası'nda Neden Başarısız Olduğunu Açıkladı?
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A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası’nda Avustralya ve Paraguay yenilgileriyle elendi. Jürgen Klopp, “Türkler sahada mücadele isteği gösterdi ama baskı inanılmazdı, bu yüzden kendi oyunlarını oynayamadılar” dedi. Klopp, erken gol ve baskının planı bozduğunu vurguladı.
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24 yıl sonraki macera mutsuz şekilde sona erdi.
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"Ne kadar büyük bir acı çektiklerini biliyorum"
Jürgen Klopp milli takım için "baskı" hatırlatması yaparak bu konu üzerinde durdu:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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