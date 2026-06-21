Jürgen Klopp, Türkiye'nin Dünya Kupası'nda Neden Başarısız Olduğunu Açıkladı?

Jürgen Klopp, Türkiye’nin sahada mücadele etme isteği konusunda bir eksiklik yaşamadığını, ancak yoğun baskının oyun planını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Klopp, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Gerçekten çok üzgünüm. Yıllar içinde elbette pek çok Türk arkadaş edinme fırsatım oldu ve şu an ne kadar büyük bir acı çektiklerini çok iyi biliyorum. Turnuvaya nasıl bir coşku ve beklentiyle başladıklarını da biliyorum. Aslında bu durum, Türklerin sahip olduğu o olağanüstü takımın, bu tarz turnuvalarda bazen neden gerçek performansını sahaya yansıtamadığına dair çok net bir örnek. Şimdi herkes 'Neden?' sorusunu soruyor. Bazıları 'Yeterince istemediler' diyebilir ama bence maçları izleyen herkes bu iddiayı anında yalanlayabilir; çünkü her şeylerini ortaya koymayı kesinlikle çok istediler.'