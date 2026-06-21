article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Jürgen Klopp, Türkiye'nin Dünya Kupası'nda Neden Başarısız Olduğunu Açıkladı?

etiket Jürgen Klopp, Türkiye'nin Dünya Kupası'nda Neden Başarısız Olduğunu Açıkladı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.06.2026 - 19:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası’nda Avustralya ve Paraguay yenilgileriyle elendi. Jürgen Klopp, “Türkler sahada mücadele isteği gösterdi ama baskı inanılmazdı, bu yüzden kendi oyunlarını oynayamadılar” dedi. Klopp, erken gol ve baskının planı bozduğunu vurguladı.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
28 Gün
:
03 Saat
:
23 Dakika
:
08 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
0 G 0 B 2 M 0 Puan

Gelecek Maçlar

26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
26 Haziran 05:00
PAR
PAR
-
AUS
AUS
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

24 yıl sonraki macera mutsuz şekilde sona erdi.

24 yıl sonraki macera mutsuz şekilde sona erdi.

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası serüveni grup aşamasında sona erdi. İlk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup olan Türkiye, ikinci karşılaşmasında Paraguay’a 1-0 yenilerek turnuvadan elendi.

Ay-Yıldızlılar, Paraguay’ın ikinci yarıyı tamamen 10 kişi oynadığı mücadelede skor üretemedi. Böylece Milli Takım, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası’nda gruptan çıkma şansını kaybetti.

Eski Liverpool Teknik Direktörü ve Alman futbol insanı Jürgen Klopp, Türkiye’nin Dünya Kupası’na erken vedasını değerlendirdi.

Klopp, Milli Takım’ın turnuvaya büyük bir coşku ve beklentiyle başladığını belirterek, elenmenin Türk futbolseverler için ağır bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

"Ne kadar büyük bir acı çektiklerini biliyorum"

"Ne kadar büyük bir acı çektiklerini biliyorum"

Jürgen Klopp, Türkiye’nin sahada mücadele etme isteği konusunda bir eksiklik yaşamadığını, ancak yoğun baskının oyun planını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Klopp, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Gerçekten çok üzgünüm. Yıllar içinde elbette pek çok Türk arkadaş edinme fırsatım oldu ve şu an ne kadar büyük bir acı çektiklerini çok iyi biliyorum. Turnuvaya nasıl bir coşku ve beklentiyle başladıklarını da biliyorum. Aslında bu durum, Türklerin sahip olduğu o olağanüstü takımın, bu tarz turnuvalarda bazen neden gerçek performansını sahaya yansıtamadığına dair çok net bir örnek. Şimdi herkes 'Neden?' sorusunu soruyor. Bazıları 'Yeterince istemediler' diyebilir ama bence maçları izleyen herkes bu iddiayı anında yalanlayabilir; çünkü her şeylerini ortaya koymayı kesinlikle çok istediler.'

Jürgen Klopp milli takım için "baskı" hatırlatması yaparak bu konu üzerinde durdu:

Jürgen Klopp milli takım için "baskı" hatırlatması yaparak bu konu üzerinde durdu:

'Ancak üzerlerindeki baskı inanılmaz derecede büyüktü. Bir şeyi çok fazla istediğinizde, bazen onun arkasındaki asıl planı tamamen unutursunuz. Çünkü hücumda ne yapıyorsanız yapın, savunma güvenliğini de elden bırakmamanız gerekir; ancak o zaman sahada tam bir özgürlüğe kavuşursunuz. Onlar bunu yapamadılar. Zaten maça odaklanmaya fırsat bulamadan çok erken bir gol yemişlerdi. Sonuç olarak üzerlerindeki baskı o kadar büyüdü ki, artık sahada kendileri gibi davranamadılar.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın