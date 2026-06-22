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Kolombiya'da İsrail Karşıtı Adaya Karşı Aşırı Sağcıların ve Trump'ın Desteklediği Aday Kıl Payı Kazandı

Kolombiya'da İsrail Karşıtı Adaya Karşı Aşırı Sağcıların ve Trump'ın Desteklediği Aday Kıl Payı Kazandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.06.2026 - 19:11
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Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine İsrail’in müdahale ettiğini iddia etti. Petro’nun desteklediği sol aday Iván Cepeda’nın seçimleri kaybetmesinin ardından yaptığı bu açıklamalar, ülkede seçim sonuçlarına ilişkin tartışmaları daha da yoğunlaştırdı.

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250 bin oy farkla seçim kaybedildi.

250 bin oy farkla seçim kaybedildi.

İlk açıklanan resmi sonuçlara göre sağcı aday Abelardo de la Espriella oyların yüzde 49,66’sını alarak yarışı önde götürdü. Sol aday Iván Cepeda ise rakibinin yaklaşık 250 bin oy gerisinde kaldı. Bu tablo, Kolombiya’nın ilk solcu devlet başkanı olan Gustavo Petro’nun dört yıllık iktidarının ardından ülkenin yeniden sağa kaydığı şeklinde yorumlandı.

Petro, pazarı pazartesiye bağlayan gece X hesabından yaptığı paylaşımda seçim sürecine “dış müdahale” yapıldığını ileri sürdü. Sonuçların henüz kesinleşmediğini vurgulayan Petro, cumhurbaşkanını belirleyecek aşamanın inceleme ve denetim süreci olduğunu ifade etti.

İsrail müdahalesi şüphesi var.

İsrail müdahalesi şüphesi var.

Kolombiya’da seçimleri yöneten bağımsız kurum Ulusal Nüfus ve Seçim Sicili’nin açıkladığı sonuçlara işaret eden Gustavo Petro, bazı seçim sunucularında IP adreslerinin değiştirildiğine dair bulgular olduğunu öne sürdü.

Petro, yaptığı paylaşımda bunun yazılımın ele geçirildiği ve bazı kişilerin sandık ile oy verme merkezi verilerini değiştirdiği anlamına geldiğini savundu. Ayrıca, “Dünyada bunu yapabilecek tek yapı İsrail devletidir” ifadelerini kullandı.

İsrail ve ABD kesin sonucu beklemeden tebrik yayınladı.

İsrail ve ABD kesin sonucu beklemeden tebrik yayınladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, seçim sonucunun ardından de la Espriella’yı tebrik ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden canlanmasını umduğunu söyledi. Sa'ar ayrıca yeni lideri İsrail’e davet ettiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise de la Espriella ile görüştüğünü belirterek yeni yönetimle bölgesel güvenlik, düzensiz göçle mücadele ve ekonomik iş birliği alanlarında çalışmayı beklediklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump da seçim kampanyası sürecinde de la Espriella’ya açık destek vermiş, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda onu “akıllı, güçlü ve kararlı bir lider” olarak tanımlamıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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