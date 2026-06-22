Kolombiya'da İsrail Karşıtı Adaya Karşı Aşırı Sağcıların ve Trump'ın Desteklediği Aday Kıl Payı Kazandı

İlk açıklanan resmi sonuçlara göre sağcı aday Abelardo de la Espriella oyların yüzde 49,66’sını alarak yarışı önde götürdü. Sol aday Iván Cepeda ise rakibinin yaklaşık 250 bin oy gerisinde kaldı. Bu tablo, Kolombiya’nın ilk solcu devlet başkanı olan Gustavo Petro’nun dört yıllık iktidarının ardından ülkenin yeniden sağa kaydığı şeklinde yorumlandı.

Petro, pazarı pazartesiye bağlayan gece X hesabından yaptığı paylaşımda seçim sürecine “dış müdahale” yapıldığını ileri sürdü. Sonuçların henüz kesinleşmediğini vurgulayan Petro, cumhurbaşkanını belirleyecek aşamanın inceleme ve denetim süreci olduğunu ifade etti.