Kolombiya'da İsrail Karşıtı Adaya Karşı Aşırı Sağcıların ve Trump'ın Desteklediği Aday Kıl Payı Kazandı
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Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine İsrail’in müdahale ettiğini iddia etti. Petro’nun desteklediği sol aday Iván Cepeda’nın seçimleri kaybetmesinin ardından yaptığı bu açıklamalar, ülkede seçim sonuçlarına ilişkin tartışmaları daha da yoğunlaştırdı.
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250 bin oy farkla seçim kaybedildi.
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İsrail müdahalesi şüphesi var.
İsrail ve ABD kesin sonucu beklemeden tebrik yayınladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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