Tarihi Haydarpaşa Garı'nın Restorasyon Sonrası Yeni Hali Beğenilmedi

Türkiye'deki tarihi yapıların restorasyonu, uzmanlar arasında tartışılmaya devam ediyor. Özgün dokuyu koruma ile çağdaş müdahale arasındaki denge, her yeni projede yeniden sorgulanıyor.

Bazı yapılarda bu tartışma güncel bir şekilde uzmanlardan sosyal medyaya kadar uzanıyor. Restorasyonun son halini gören vatandaşlar tepkilerini sosyal medyada paylaşabiliyor.

Hele ki söz konusu yapı Haydarpaşa Garı gibi herkesin hafızasında yer etmiş özel bir yerse eleştiriler de bu oranda sert olabiliyor.

Bugün son hali paylaşılan Haydarpaşa Garı bu sert eleştirilerden nasibini aldı.

Kaynak - Habertürk