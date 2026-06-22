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Tarihi Haydarpaşa Garı'nın Restorasyon Sonrası Yeni Hali Beğenilmedi

Tarihi Haydarpaşa Garı'nın Restorasyon Sonrası Yeni Hali Beğenilmedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.06.2026 - 18:35
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Türkiye'deki tarihi yapıların restorasyonu, uzmanlar arasında tartışılmaya devam ediyor. Özgün dokuyu koruma ile çağdaş müdahale arasındaki denge, her yeni projede yeniden sorgulanıyor.

Bazı yapılarda bu tartışma güncel bir şekilde uzmanlardan sosyal medyaya kadar uzanıyor. Restorasyonun son halini gören vatandaşlar tepkilerini sosyal medyada paylaşabiliyor. 

Hele ki söz konusu yapı Haydarpaşa Garı gibi herkesin hafızasında yer etmiş özel bir yerse eleştiriler de bu oranda sert olabiliyor. 

Bugün son hali paylaşılan Haydarpaşa Garı bu sert eleştirilerden nasibini aldı. 

Kaynak - Habertürk

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Haydarpaşa'nın son hali HaberTürk'te yayınlandı. Sosyal medyada tepkiler de gecikmedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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