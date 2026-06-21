Kaya Çilingiroğlu, TRT Spor'da Türk Futbolunun Adeta Röntgenini Çekti: "Buraya Bir Günde Gelmedik"
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Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından tepkiler artarak devam ediyor. Yorumcuların sert eleştirilerinin ardından bugün Kaya Çilingiroğlu'nun uzun bir projeksiyonla geçmişten bugüne Türk futboluna tuttuğu ışık, onun deyimiyle 'bugünlere bir günde gelmedik' dedirtti.
Kaya Çilingiroğlu'nun eleştirileri sosyal medyada da geniş yankı buldu.
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2002 Dünya Kupası'ndaki prim meselesine değinerek başlayan Çilingiroğlu dönemin futbolcularını da eleştirdi.
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"Hata aranması gereken son yer Montella"
Arda Turan'a isim vermeden gönderme yapan Çilingiroğlu, Bilal Meşe olayını hatırlattı:
Kaya Çilingiroğlu'nun hedefinde prim sistemi de vardı:
Çilingiroğlu'nun konuşmasında başka bir rezalet ortaya çıktı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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