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Kaya Çilingiroğlu, TRT Spor'da Türk Futbolunun Adeta Röntgenini Çekti: "Buraya Bir Günde Gelmedik"

Kaya Çilingiroğlu, TRT Spor'da Türk Futbolunun Adeta Röntgenini Çekti: "Buraya Bir Günde Gelmedik"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.06.2026 - 23:54
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Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından tepkiler artarak devam ediyor. Yorumcuların sert eleştirilerinin ardından bugün Kaya Çilingiroğlu'nun uzun bir projeksiyonla geçmişten bugüne Türk futboluna tuttuğu ışık, onun deyimiyle 'bugünlere bir günde gelmedik' dedirtti. 

Kaya Çilingiroğlu'nun eleştirileri sosyal medyada da geniş yankı buldu.

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2002 Dünya Kupası'ndaki prim meselesine değinerek başlayan Çilingiroğlu dönemin futbolcularını da eleştirdi.

2002 Dünya Kupası'ndaki prim meselesine değinerek başlayan Çilingiroğlu dönemin futbolcularını da eleştirdi.

'2002 Dünya Kupası, yere göğe koyamıyoruz. Ben gittim o kupaya. Çok net söyleyeyim 3 kişi gittik biz, bizim dışımızda para veren kimse yoktu biliyor musunuz? 600 kişi mi 800 kişi mi ne götürdüler, bizim dışımızda para ödeyen bir kişi yoktu.

2002’de prim rezaleti ayyuka çıkmıştı, Dünya üçüncülüğü adı altında o rezalet örtbas edildi. O kadar iğrenç bir prim pazarlıkları oldu ki zaten almışlar, almışlar, almışlar bir de biz jeep isteriz falan denmişti. Şimdi o oyuncuların bir kısmı yorumcu olarak şu anda ahkam kesiyor.

Kronolojik olarak biz bugünlere neden geldik diye bu problemi çıkarmazsan doğruya gidemezsin, çözüm bulamazsın.'

"Hata aranması gereken son yer Montella"

"Hata aranması gereken son yer Montella"

Kaya Çilingiroğlu, geçmişten bugüne hataları dile getirirken Montella'nın hata aranacak son kişi olduğunu söyledi:

'Ben, çok namuslu yorumcu zannediyorum vardır. Bu hataları yazan, konuşan, şu anda işsiz evinde bizi televizyonun başında seyreden, iş bulamıyor kimse.

Yorumcu kovduruyorlar, gazeteci kovduruyorlar. Bu hatalar gözükmesin, konuşulmasın diye yöneticiler senelerce bunları yaptı. Konuşacak insan bırakmadılar.

Şimdi biz 95’ten bu yana geldik, 30 senedir milli takımı biz bu hale getirdik bir günde olmadı.

Bence şu anda hata aranması gereken en son adam Montella’dır. Montella zorla mı geldi kardeşim, zorla mı durdu? Adamı getirdiler, mukavele yaptılar. Montella’dan ne bekliyordunuz ki, Dünya Kupası’nı kazanmasını mı bekliyordunuz?'

Arda Turan'a isim vermeden gönderme yapan Çilingiroğlu, Bilal Meşe olayını hatırlattı:

Arda Turan'a isim vermeden gönderme yapan Çilingiroğlu, Bilal Meşe olayını hatırlattı:

'Mesela milli takım uçağında gazetecinin gırtlağını sıktı bir kaptan. Şu anda o insanın ismi, milli takım hocası olarak geçiyor.

Yap bakayım Almanya’da, Hollanda’da, İngiltere’de böyle bir şeyi.

Bu ülkede ne yaparsan yanına kalıyor kardeşim. Adam mesela bahis oynuyor, İdarecisi diyor ki “ne var bir kere oynamış, gençken oynamış, kuralı bilmiyormuş” diyor.'

Kaya Çilingiroğlu'nun hedefinde prim sistemi de vardı:

Kaya Çilingiroğlu'nun hedefinde prim sistemi de vardı:

'A milli takım, Dünya Kupası’na gitti diye bilmem kaç yüz bin euro primden bahsediliyor. Doğrudur yalandır bilmem.

Peki bu prim, şampiyon basketçilere verildi mi? Olimpiyat şampiyonu Yusuf Dikeç aldı mı? Güreşçiler aldı mı? Mete Gazoz ne aldı?

Paralimpikçiler her daim dünya şampiyonu oluyor, ne aldılar?

Bir tek futbol, bir tek bizim çocuklar bu çocuklar. Sınırda bekleyen askerlerimiz, bizim çocuklarımız değil o zaman. Niye onlara ikinci sınıf muamelesi yapılıyor?

Herkes bizim çocuğumuz, herkese eşit muamele yapılsın. Adalet budur.'

Çilingiroğlu'nun konuşmasında başka bir rezalet ortaya çıktı:

Çilingiroğlu'nun konuşmasında başka bir rezalet ortaya çıktı:

'Bazı rezaletlerden bahsedeyim. Bir dönem, futbol federasyonu var, yüksek disiplin kurulu var değil mi?

Disiplin kurulu başkanıyla Tahkim kurulu başkanı, aynı ofisin iki ortağı. Böyle bir rezalet olur mu?

İsmini vermeyeceğim, büyük bir kulüpte oynayan takımın kaptanı da bunların müşterisi. Disiplin kurulu başkanı ve tahkim kurulu başkanı bu oyuncunun müvekkili. Bu oyuncuya ceza verecekler, nasıl vereceksin?

Bunlar hep yutuldu, konuşulmadı. Ekranlara çıkıp kimse anlatmadı, yazmadı.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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