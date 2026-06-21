Kaya Çilingiroğlu, TRT Spor'da Türk Futbolunun Adeta Röntgenini Çekti: "Buraya Bir Günde Gelmedik"

'2002 Dünya Kupası, yere göğe koyamıyoruz. Ben gittim o kupaya. Çok net söyleyeyim 3 kişi gittik biz, bizim dışımızda para veren kimse yoktu biliyor musunuz? 600 kişi mi 800 kişi mi ne götürdüler, bizim dışımızda para ödeyen bir kişi yoktu.

2002’de prim rezaleti ayyuka çıkmıştı, Dünya üçüncülüğü adı altında o rezalet örtbas edildi. O kadar iğrenç bir prim pazarlıkları oldu ki zaten almışlar, almışlar, almışlar bir de biz jeep isteriz falan denmişti. Şimdi o oyuncuların bir kısmı yorumcu olarak şu anda ahkam kesiyor.

Kronolojik olarak biz bugünlere neden geldik diye bu problemi çıkarmazsan doğruya gidemezsin, çözüm bulamazsın.'