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Kubilay Kaan Kundakçı Cinayeti Davasında Ara Karar Açıklandı

Kubilay Kaan Kundakçı Cinayeti Davasında Ara Karar Açıklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.06.2026 - 20:10
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İstanbul’da silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması görüldü.

Duruşmada Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Zuhal Kalaycıoğlu hakkında verilen ev hapsi kararı ise kaldırıldı.

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İlk duruşma bugün görüldü.

İlk duruşma bugün görüldü.

Ümraniye’de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması görüldü.

Kartal’daki Anadolu Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşma, salon yetersizliği nedeniyle Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu’na taşındı. Saat 11.35’te başlayan duruşmada tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avci, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu ve Ahmet Özkoç hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar arasında Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve diğer taraflar yer alırken, İzzet Yıldızhan ise SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı. Avukatlar da salonda hazır bulundu.

Rapçi Canbay olay anını anlattı.

Rapçi Canbay olay anını anlattı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Vahap Canbay, olay gecesine ilişkin ifadesinde, Kubilay Kaan Kundakçı ile birlikte hareket ettiklerini, olaydan önce birlikte beklediklerini ve daha sonra bir araçla karşılaştıklarını söyledi.

Canbay, aracın yanlarına geldiğini, bir kişinin inerek camına vurduğunu ve kendisine silah doğrultulduğunu belirterek, “Cenin pozisyonuna aldım kendimi, silah patladı. Silaha temasım olmadı” dedi.

Olay anında büyük bir karmaşa yaşandığını ifade eden Canbay, Kubilay Kaan Kundakçı’nın araçtan indiğini, bağırdığını ve kısa süre sonra yere düştüğünü anlattı. Yardım çağrısında bulunduğunu söyleyen Canbay, herhangi bir silah ya da delici bir alet görmediğini de ifade etti.

Ayrıca Aleyna Kalaycıoğlu ile aralarında bir husumet olmadığını da sözlerine ekledi.

Kubilay Kaan Kundakçı'nın vefat ettiği anı anlattı.

Kubilay Kaan Kundakçı'nın vefat ettiği anı anlattı.

Tanık Vahap Canbay ifadesinde, Aleyna Kalaycıoğlu ile daha önce belirsiz ve ucu açık bir ayrılık konuşması yaşadığını, ayrıca Aleyna’nın yengesine mesaj attığını öğrendiği için onunla görüşmeye gittiğini söyledi.

Olay gecesi Kubilay Kaan Kundakçı’nın kendilerinde kaldığını ve birlikte dışarı çıktıklarını belirten Canbay, temizlik nedeniyle yaklaşık 1–2 saat beklediklerini ifade etti. Bekledikleri sırada siyah bir araç geldiğini, içinden inen kişinin kendilerine “Sizi bir daha bu kızın etrafında görmeyeceğim” dediğini aktardı.

Canbay, kapıyı açtığında sözlü tartışma yaşandığını, kendini ve çevresindekileri koruma refleksiyle hareket ettiğini, olay sırasında bir silah gördüğünü ancak temas etmediğini söyledi. Kubilay Kaan Kundakçı’nın bağırmasının ardından yanına koştuğunu ve onu kucağına alarak yardım çağırdığını da ifade etti.

Ayrıca olaydan önce temizlikçinin kendisini arayarak Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilgili bir bilgi verdiğini ve bu nedenle duygusal olarak etkilendiğini belirtti.

Ara karar açıklandı.

Ara karar açıklandı.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Zuhal Kalaycıoğlu hakkında uygulanan ev hapsi tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

Sanıkların yurt dışına çıkış yasaklarının ise devamına hükmedildi. Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun tutukluluk halinin sürmesine karar verilirken, dava 13 Temmuz tarihine ertelendi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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