Kubilay Kaan Kundakçı Cinayeti Davasında Ara Karar Açıklandı
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İstanbul’da silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması görüldü.
Duruşmada Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Zuhal Kalaycıoğlu hakkında verilen ev hapsi kararı ise kaldırıldı.
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İlk duruşma bugün görüldü.
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Rapçi Canbay olay anını anlattı.
Kubilay Kaan Kundakçı'nın vefat ettiği anı anlattı.
Ara karar açıklandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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