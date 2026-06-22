Kubilay Kaan Kundakçı Cinayeti Davasında Ara Karar Açıklandı

Tanık Vahap Canbay ifadesinde, Aleyna Kalaycıoğlu ile daha önce belirsiz ve ucu açık bir ayrılık konuşması yaşadığını, ayrıca Aleyna’nın yengesine mesaj attığını öğrendiği için onunla görüşmeye gittiğini söyledi.

Olay gecesi Kubilay Kaan Kundakçı’nın kendilerinde kaldığını ve birlikte dışarı çıktıklarını belirten Canbay, temizlik nedeniyle yaklaşık 1–2 saat beklediklerini ifade etti. Bekledikleri sırada siyah bir araç geldiğini, içinden inen kişinin kendilerine “Sizi bir daha bu kızın etrafında görmeyeceğim” dediğini aktardı.

Canbay, kapıyı açtığında sözlü tartışma yaşandığını, kendini ve çevresindekileri koruma refleksiyle hareket ettiğini, olay sırasında bir silah gördüğünü ancak temas etmediğini söyledi. Kubilay Kaan Kundakçı’nın bağırmasının ardından yanına koştuğunu ve onu kucağına alarak yardım çağırdığını da ifade etti.

Ayrıca olaydan önce temizlikçinin kendisini arayarak Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilgili bir bilgi verdiğini ve bu nedenle duygusal olarak etkilendiğini belirtti.