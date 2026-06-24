Yargıtay'dan Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Emsal Karar: Artık Emeklilik Durumunuza Siz Karar Vereceksiniz!
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Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, farklı sigorta kollarında prim ödemesi bulunan milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren tarihi bir karara imza attı. Verilen bu emsal kararla birlikte, SGK'nın hizmet birleştirme zorunluluğu ortadan kalktı. Artık vatandaşlar, daha düşük maaş almalarına veya daha geç emekli olmalarına yol açan dezavantajlı prim günlerini emeklilik hesaplamasına dahil etmeme hakkına sahip olacak.
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile emekli adayları arasında yıllardır süregelen hizmet birleştirme anlaşmazlığına Yargıtay son noktayı koydu.
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Uğradığı mağduriyetin giderilmesi için İş Mahkemesi'nin yolunu tutan vatandaş, sadece SSK ve Emekli Sandığı primlerinin dikkate alınmasını, Bağ-Kur günlerinin ise hesaplamadan çıkarılmasını talep etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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