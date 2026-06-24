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Yargıtay'dan Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Emsal Karar: Artık Emeklilik Durumunuza Siz Karar Vereceksiniz!

Yargıtay'dan Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Emsal Karar: Artık Emeklilik Durumunuza Siz Karar Vereceksiniz!

emeklilik yaşı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.06.2026 - 07:52 Son Güncelleme: 24.06.2026 - 07:54
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Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, farklı sigorta kollarında prim ödemesi bulunan milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren tarihi bir karara imza attı. Verilen bu emsal kararla birlikte, SGK'nın hizmet birleştirme zorunluluğu ortadan kalktı. Artık vatandaşlar, daha düşük maaş almalarına veya daha geç emekli olmalarına yol açan dezavantajlı prim günlerini emeklilik hesaplamasına dahil etmeme hakkına sahip olacak.

Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile emekli adayları arasında yıllardır süregelen hizmet birleştirme anlaşmazlığına Yargıtay son noktayı koydu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile emekli adayları arasında yıllardır süregelen hizmet birleştirme anlaşmazlığına Yargıtay son noktayı koydu.

Milyonlarca çalışanın emeklilik planlarını doğrudan değiştirecek olan bu yeni içtihat, kurumların katı kuralları yerine vatandaşın iradesini ve menfaatini merkeze alıyor. Artık çalışma hayatı boyunca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi farklı statülerde görev yapan kişiler, kendilerine en yüksek maaşı ve en erken emeklilik imkanını sunan çalışma sürelerini seçebilecek. SGK, kişinin aleyhine sonuç doğuracak şekilde tüm hizmetlerin birleştirilmesini zorunlu tutamayacak.

Sosyal güvenlik sisteminde devrim niteliği taşıyan bu sürecin fitili, 2002 yılında emeklilik dilekçesi veren bir vatandaşın hukuk mücadelesiyle ateşlendi. SSK bünyesinde 6730 gün, Emekli Sandığı’nda 450 gün ve Bağ-Kur kapsamında ise 2092 gün prim ödemesi bulunan vatandaş, SSK şartlarını fazlasıyla yerine getirdiği için emekli olmak istedi. Ancak SGK, başvuru sahibinin son yedi yıllık çalışma hayatında Bağ-Kur süresinin daha fazla olduğunu öne sürerek bu talebi reddetti. Kurum, vatandaşa Bağ-Kur şartlarına tabi olduğunu, bu nedenle 9000 günü tamamlaması gerektiğini iletti. Bu dayatma sonucunda bir yıl daha fazladan beklemek zorunda kalan vatandaşa, üstelik hak ettiğinden çok daha düşük bir emekli aylığı bağlandı.

Uğradığı mağduriyetin giderilmesi için İş Mahkemesi'nin yolunu tutan vatandaş, sadece SSK ve Emekli Sandığı primlerinin dikkate alınmasını, Bağ-Kur günlerinin ise hesaplamadan çıkarılmasını talep etti.

Uğradığı mağduriyetin giderilmesi için İş Mahkemesi'nin yolunu tutan vatandaş, sadece SSK ve Emekli Sandığı primlerinin dikkate alınmasını, Bağ-Kur günlerinin ise hesaplamadan çıkarılmasını talep etti.

Dosyayı inceleyen yerel mahkeme, sigortalının kendi iradesi dışında hizmet birleştirmeye zorlanamayacağına ve her zaman hak sahibinin talebinin üstün tutulması gerektiğine hükmetti. Mahkeme, Bağ-Kur süreleri devre dışı bırakıldığında kişinin SSK şartlarını sağladığını belirterek vatandaşı haklı buldu ve biriken maaş farklarının da faiziyle ödenmesine karar verdi. SGK'nın bu karara itiraz ederek dosyayı taşıdığı Bölge Adliye Mahkemesi de yerel mahkemenin kararını hukuka tamamen uygun bularak kurumun talebini reddetti.

Sürecin Yargıtay aşamasında ise hukuki bir satranç oynandı. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, davanın dilekçe yazımındaki usul detaylarına dikkat çekerek, vatandaşın Emekli Sandığı günlerini hesaba katmadan sadece SSK üzerinden bir karar verilmesi gerektiğini savundu ve yerel mahkemenin kararını bozdu. Ancak İş Mahkemesi, davanın özünün mağduriyet yaratan Bağ-Kur primlerinin dışarıda bırakılması olduğunu vurgulayarak ilk kararının arkasında durdu. SGK'nın bu direnme kararını da temyiz etmesiyle son sözü söylemek üzere dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun masasına geldi.

Yüksek yargının en üst mercii olan Genel Kurul, dava dosyasını ve vatandaşın asıl niyetini kapsamlı bir şekilde inceleyerek son noktayı koydu. Kurul, İş Mahkemesi'nin direnme kararını usule ve yasalara tam uyumlu bularak onadı. Ortaya çıkan bu kesin sonuç, en son çalıştığı sigorta kolunun ağır şartları yüzünden yıllarca emekli olamayan veya düşük maaşa mahkum edilen herkes için emsal bir kurtuluş yolu açmış oldu. Sistemin dayatmalarına karşı hukukun üstünlüğünü kanıtlayan bu kararla birlikte, farklı kurumlarda çalışmış olan vatandaşlar artık emeklilik dilekçesi verirken kendi lehlerine olan statüleri seçmekte tamamen özgürleşti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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