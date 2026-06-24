Yargıtay'dan Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Emsal Karar: Artık Emeklilik Durumunuza Siz Karar Vereceksiniz!

Milyonlarca çalışanın emeklilik planlarını doğrudan değiştirecek olan bu yeni içtihat, kurumların katı kuralları yerine vatandaşın iradesini ve menfaatini merkeze alıyor. Artık çalışma hayatı boyunca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi farklı statülerde görev yapan kişiler, kendilerine en yüksek maaşı ve en erken emeklilik imkanını sunan çalışma sürelerini seçebilecek. SGK, kişinin aleyhine sonuç doğuracak şekilde tüm hizmetlerin birleştirilmesini zorunlu tutamayacak.

Sosyal güvenlik sisteminde devrim niteliği taşıyan bu sürecin fitili, 2002 yılında emeklilik dilekçesi veren bir vatandaşın hukuk mücadelesiyle ateşlendi. SSK bünyesinde 6730 gün, Emekli Sandığı’nda 450 gün ve Bağ-Kur kapsamında ise 2092 gün prim ödemesi bulunan vatandaş, SSK şartlarını fazlasıyla yerine getirdiği için emekli olmak istedi. Ancak SGK, başvuru sahibinin son yedi yıllık çalışma hayatında Bağ-Kur süresinin daha fazla olduğunu öne sürerek bu talebi reddetti. Kurum, vatandaşa Bağ-Kur şartlarına tabi olduğunu, bu nedenle 9000 günü tamamlaması gerektiğini iletti. Bu dayatma sonucunda bir yıl daha fazladan beklemek zorunda kalan vatandaşa, üstelik hak ettiğinden çok daha düşük bir emekli aylığı bağlandı.