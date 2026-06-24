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Ganalı Büyücünün Kehaneti Gerçek Oldu: Harry Kane Dünya Kupası'nda Sahada Kayboldu!

etiket Ganalı Büyücünün Kehaneti Gerçek Oldu: Harry Kane Dünya Kupası'nda Sahada Kayboldu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.06.2026 - 07:33 Son Güncelleme: 24.06.2026 - 07:35
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Gana ile İngiltere arasında oynanan ve golsüz eşitlikle sonuçlanan Dünya Kupası mücadelesine, Afrikalı ünlü büyücü Nana Kwaku Bonsam'ın Harry Kane hakkındaki çarpıcı sözleri damga vurdu. Maç öncesi İngiliz yıldızı durduracağını iddia eden büyücünün açıklamalarının ardından Kane'in sahada adeta yokları oynaması ve inanılmaz istatistiklere imza atması, futbol dünyasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

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Dünya Kupası'nda futbolun istatistikleri ve taktikleri kadar, saha dışındaki ilginç olaylar da konuşulmaya devam ediyor.

Dünya Kupası'nda futbolun istatistikleri ve taktikleri kadar, saha dışındaki ilginç olaylar da konuşulmaya devam ediyor.

Turnuvanın en çok dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan ve 0-0'lık eşitlikle tamamlanan İngiltere - Gana maçının yankıları sürüyor. Karşılaşmanın sonucundan ziyade, İngiltere'nin en büyük gol silahı Harry Kane'in sahada sergilediği inanılmaz derecede etkisiz performans gündeme oturdu.

Bu olağan dışı düşüşün arkasında ise maçtan hemen önce yapılan ve dünya basınında geniş yer bulan ürkütücü bir açıklama yatıyor. Gana'nın dünyaca ünlü yerel şamanlarından Nana Kwaku Bonsam, kritik mücadele öncesinde açıkça İngiliz golcüyü hedef aldığını duyurmuştu. Bonsam, yeteneklerini daha önce defalarca kanıtladığını belirterek, Kane'i durdurmak için ne yapması gerektiğini çok iyi bildiğini söylemişti. Ünlü büyücü, oyuncuya ciddi bir zarar vermeyeceğini ancak Gana Milli Takımı'na avantaj sağlayacak kadar onu oyun dışına iteceğini iddia etmişti.

Başlangıçta pek çok kişinin sıradan bir psikolojik savaş taktiği olarak gördüğü bu sözler, hakemin ilk düdüğü çalmasıyla birlikte adeta gerçeğe dönüştü.

Başlangıçta pek çok kişinin sıradan bir psikolojik savaş taktiği olarak gördüğü bu sözler, hakemin ilk düdüğü çalmasıyla birlikte adeta gerçeğe dönüştü.

Dünyanın en tehlikeli santrforlarından biri olarak gösterilen Kane, doksan dakika boyunca Gana savunmasının arasında kayboldu. Takımının en çok ihtiyaç duyduğu anlarda topla buluşamayan, yakaladığı o tek ve en net fırsatta ise topu farklı şekilde üstten dışarı gönderen yıldız oyuncunun maç sonu verileri de bu şok edici durumu gözler önüne seriyor.

İngiliz golcü, rakip kaleye yönelik ilk şut denemesini ancak ilk yarının uzatma anlarında, 45+4. dakikada gerçekleştirebildi. Karşılaşmayı sadece biri isabetli olmak üzere toplam üç şutla tamamlayan Kane, 0.13 gol beklentisi ve 0.01 asist beklentisi gibi kendi standartlarının çok altında, oldukça zayıf rakamlar üretti. Maç boyunca topla yalnızca 19 kez buluşabilen ve 5 kez top kaybı yapan deneyimli oyuncu, sahadan 6.7 gibi vasat bir reytingle ayrılmak zorunda kaldı.

Şimdi tüm futbolseverlerin aklında tek bir soru var: Yaşanan bu akılalmaz durum basit bir sportif formsuzluk mu, yoksa Ganalı büyücünün kehanetinin tam anlamıyla yeşil sahada vücut bulması mı? Nedeni ne olursa olsun, bu unutulmaz gece Dünya Kupası'nın sadece bir futbol turnuvası olmadığını ve her an akıl sınırlarını zorlayan büyük sürprizlere gebe olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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