Ganalı Büyücünün Kehaneti Gerçek Oldu: Harry Kane Dünya Kupası'nda Sahada Kayboldu!
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Gana ile İngiltere arasında oynanan ve golsüz eşitlikle sonuçlanan Dünya Kupası mücadelesine, Afrikalı ünlü büyücü Nana Kwaku Bonsam'ın Harry Kane hakkındaki çarpıcı sözleri damga vurdu. Maç öncesi İngiliz yıldızı durduracağını iddia eden büyücünün açıklamalarının ardından Kane'in sahada adeta yokları oynaması ve inanılmaz istatistiklere imza atması, futbol dünyasında büyük bir şaşkınlık yarattı.
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Dünya Kupası'nda futbolun istatistikleri ve taktikleri kadar, saha dışındaki ilginç olaylar da konuşulmaya devam ediyor.
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Başlangıçta pek çok kişinin sıradan bir psikolojik savaş taktiği olarak gördüğü bu sözler, hakemin ilk düdüğü çalmasıyla birlikte adeta gerçeğe dönüştü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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