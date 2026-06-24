Ganalı Büyücünün Kehaneti Gerçek Oldu: Harry Kane Dünya Kupası'nda Sahada Kayboldu!

Dünyanın en tehlikeli santrforlarından biri olarak gösterilen Kane, doksan dakika boyunca Gana savunmasının arasında kayboldu. Takımının en çok ihtiyaç duyduğu anlarda topla buluşamayan, yakaladığı o tek ve en net fırsatta ise topu farklı şekilde üstten dışarı gönderen yıldız oyuncunun maç sonu verileri de bu şok edici durumu gözler önüne seriyor.

İngiliz golcü, rakip kaleye yönelik ilk şut denemesini ancak ilk yarının uzatma anlarında, 45+4. dakikada gerçekleştirebildi. Karşılaşmayı sadece biri isabetli olmak üzere toplam üç şutla tamamlayan Kane, 0.13 gol beklentisi ve 0.01 asist beklentisi gibi kendi standartlarının çok altında, oldukça zayıf rakamlar üretti. Maç boyunca topla yalnızca 19 kez buluşabilen ve 5 kez top kaybı yapan deneyimli oyuncu, sahadan 6.7 gibi vasat bir reytingle ayrılmak zorunda kaldı.

Şimdi tüm futbolseverlerin aklında tek bir soru var: Yaşanan bu akılalmaz durum basit bir sportif formsuzluk mu, yoksa Ganalı büyücünün kehanetinin tam anlamıyla yeşil sahada vücut bulması mı? Nedeni ne olursa olsun, bu unutulmaz gece Dünya Kupası'nın sadece bir futbol turnuvası olmadığını ve her an akıl sınırlarını zorlayan büyük sürprizlere gebe olduğunu bir kez daha kanıtladı.