Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Ancelotti’nin Endrick’e Karşı Tutumu Sosyal Medyada Gündemde

Real Madrid’in kiralık olarak gittiği Lyon’da iyi bir sezon geçiren Endrick, Brezilya Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı. Brezilya futbolunun en büyük yıldız adaylarından biri olan Endrick’in milli takımda aldığı süre ise eleştiriliyor. Brezilyalı sosyal medya kullanıcıları, takımın hocası Ancelotti’nin Endrick’e karşı tutumu hakkında birbirinden komik paylaşımlarda bulundu.