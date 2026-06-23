Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Ancelotti’nin Endrick’e Karşı Tutumu Sosyal Medyada Gündemde
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Real Madrid’in kiralık olarak gittiği Lyon’da iyi bir sezon geçiren Endrick, Brezilya Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı. Brezilya futbolunun en büyük yıldız adaylarından biri olan Endrick’in milli takımda aldığı süre ise eleştiriliyor. Brezilyalı sosyal medya kullanıcıları, takımın hocası Ancelotti’nin Endrick’e karşı tutumu hakkında birbirinden komik paylaşımlarda bulundu.
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Dünya Kupası heyecanı devam ederken, Brezilyalı sosyal medya kullanıcılarının gündeminde Ancelotti ve Endrick bulunuyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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