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Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Ancelotti’nin Endrick’e Karşı Tutumu Sosyal Medyada Gündemde

etiket Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Ancelotti’nin Endrick’e Karşı Tutumu Sosyal Medyada Gündemde

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.06.2026 - 23:00
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Real Madrid’in kiralık olarak gittiği Lyon’da iyi bir sezon geçiren Endrick, Brezilya Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı. Brezilya futbolunun en büyük yıldız adaylarından biri olan Endrick’in milli takımda aldığı süre ise eleştiriliyor. Brezilyalı sosyal medya kullanıcıları, takımın hocası Ancelotti’nin Endrick’e karşı tutumu hakkında birbirinden komik paylaşımlarda bulundu.

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Dünya Kupası heyecanı devam ederken, Brezilyalı sosyal medya kullanıcılarının gündeminde Ancelotti ve Endrick bulunuyor.

Dünya Kupası heyecanı devam ederken, Brezilyalı sosyal medya kullanıcılarının gündeminde Ancelotti ve Endrick bulunuyor.

Brezilyalı futbolseverler, Real Madrid’den kiralık olarak gittiği Lyon’da harika bir sezon geçiren süper yıldız adayı Endrick’in milli takımda aldığı süreden rahatsız.

Takımın İtalyan hocası Ancelotti ile Endrick arasının açık olduğunu iddia eden Brezilyalı sosyal medya kullanıcıları, birbirinden komik paylaşımlarda bulundu.

👇

Endrick: Susam tohumlu ekmeği çok seviyorum

Ancelotti:

👇

Endrick: 'Oğlum nihayet yürümeye başladı'

Ancelotti:

👇

Endrick: Biradan nefret ediyorum.

Ancelotti:

👇

Endrick: Vay be, yemekte maydanoz nefret ediyorum.

Ancelotti mutfakta yemeği hazırlarken:

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👇

Endrick: Bir hamburger yemek istiyordum

Ancelotti:

👇

Endrick: 'Bana Fanta'dan bir yudum ver'

Ancelotti:

👇

Endrick: 'Az önce bu camı temizledim, bak ne kadar güzel oldu!'

Ancelotti:

👇

'Richarlison Everest'in zirvesinde mahsur kaldı, Endrick'i oynatmak zorunda kalacağız'

Ancelotti :

👇

Endrick: “Arabanın arkasında oturabilir miyim?”

Ancelotti:

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👇

Endrick: Oturabilir miyim?

Ancelotti:

👇

Endrick: Pizzamı soğansız istiyorum.

Ancelloti:

👇

Ayaklarınızı ıslatırsanız, Endrick'i oynatmak zorunda kalacaksınız...

Ancelotti:

👇

Endrick: F1 arabalarını sevmiyorum. Çok gürültülüler ve çevreye zararlılar.

Ancelotti:

👇

Endrick: Efendim, Portekizce, İspanyolca, İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca konuşabiliyorum

Ancelotti taktik sohbet sırasında:

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👇

Endrick: 'Evim yanıyor'

Ancelotti:

👇

Bardak yere düşerse Endrick'i oynatmak zorunda kalacaksın.

Ancelotti:

👇

Endrick'i oynatmayı mı tercih edersin yoksa Rihanna'yı milli takıma çağırmayı mı?

Ancelotti:

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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