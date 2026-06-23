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Portekiz’in 5-0’lık Galibiyetinde 2 Gol Atan Ronaldo Dünya Kupası Tarihine Geçti

etiket Portekiz’in 5-0’lık Galibiyetinde 2 Gol Atan Ronaldo Dünya Kupası Tarihine Geçti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.06.2026 - 22:08
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Dünya Kupası K Grubu’nda mücadele eden Portekiz, Özbekistan’ı 5-0 mağlup ederek puanını 4’e çıkardı. İlk maçtaki kötü ve “bencil” performansıyla eleştirilen Cristiano Ronaldo, mücadelede 2 gollük katkı verdi. 41 yaşındaki Ronaldo, Opta verilerine göre Dünya Kupası maçında iki gol birden atan en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçti.

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Portekiz, Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalırken, eleştiri okları Cristiano Ronaldo’ya çevrilmişti.

Portekiz, Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalırken, eleştiri okları Cristiano Ronaldo’ya çevrilmişti.

Ronaldo özellikle “bencil” oyunuyla tepki çekmişti. Bazı takım arkadaşları da Ronaldo’yu eleştirmişti. Portekiz, bugün oynadığı maçta ise Özbekistan’ı 5-0 mağlup etti.

Portekiz’e galibiyeti getiren golleri Ronaldo, Nuno Mendes, Nematov (k.k.) ve Leão kaydetti.

Maçta iki gol birden atan Ronaldo, Dünya Kupası tarihine de geçti. Opta verilerine göre Ronaldo, Dünya Kupası’nda bir maçta iki gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

Ronaldo’nun kariyeri boyunca en büyük rakibi olan Lionel Messi de Avusturya ağlarına attığı 2 golle Dünya Kupası’nın en golcü oyuncusu olarak tarihe geçti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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