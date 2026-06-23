Portekiz’in 5-0’lık Galibiyetinde 2 Gol Atan Ronaldo Dünya Kupası Tarihine Geçti

Ronaldo özellikle “bencil” oyunuyla tepki çekmişti. Bazı takım arkadaşları da Ronaldo’yu eleştirmişti. Portekiz, bugün oynadığı maçta ise Özbekistan’ı 5-0 mağlup etti.

Portekiz’e galibiyeti getiren golleri Ronaldo, Nuno Mendes, Nematov (k.k.) ve Leão kaydetti.

Maçta iki gol birden atan Ronaldo, Dünya Kupası tarihine de geçti. Opta verilerine göre Ronaldo, Dünya Kupası’nda bir maçta iki gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

Ronaldo’nun kariyeri boyunca en büyük rakibi olan Lionel Messi de Avusturya ağlarına attığı 2 golle Dünya Kupası’nın en golcü oyuncusu olarak tarihe geçti.