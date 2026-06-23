Portekiz’in 5-0’lık Galibiyetinde 2 Gol Atan Ronaldo Dünya Kupası Tarihine Geçti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünya Kupası K Grubu’nda mücadele eden Portekiz, Özbekistan’ı 5-0 mağlup ederek puanını 4’e çıkardı. İlk maçtaki kötü ve “bencil” performansıyla eleştirilen Cristiano Ronaldo, mücadelede 2 gollük katkı verdi. 41 yaşındaki Ronaldo, Opta verilerine göre Dünya Kupası maçında iki gol birden atan en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Portekiz, Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalırken, eleştiri okları Cristiano Ronaldo’ya çevrilmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın