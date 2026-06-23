Mauro Icardi Nafaka Ödemelerindeki Sorun Nedeniyle Arjantin’de Mahsur Kaldı İddiası
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Galatasaray ile sona eren sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yaptığı iddia edilen Icardi’nin, olaylı ayrıldığı eşi Wanda Nara’nın avukatlarının yaptığı başvuru sonrasında Arjantin’de mahsur kaldığı iddia edildi. Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre, Nara’nın avukatları nafaka ödemelerindeki sorun nedeniyle mahkemeye başvurdu ve mahkemenin kabul ettiği başvuru nedeniyle Icardi ülkesinden ayrılamıyor.
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Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin bu sezon Galatasaray ile sözleşmesi sona ermişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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