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Mauro Icardi Nafaka Ödemelerindeki Sorun Nedeniyle Arjantin’de Mahsur Kaldı İddiası

Mauro Icardi Nafaka Ödemelerindeki Sorun Nedeniyle Arjantin’de Mahsur Kaldı İddiası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.06.2026 - 21:52
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Galatasaray ile sona eren sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yaptığı iddia edilen Icardi’nin, olaylı ayrıldığı eşi Wanda Nara’nın avukatlarının yaptığı başvuru sonrasında Arjantin’de mahsur kaldığı iddia edildi. Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre, Nara’nın avukatları nafaka ödemelerindeki sorun nedeniyle mahkemeye başvurdu ve mahkemenin kabul ettiği başvuru nedeniyle Icardi ülkesinden ayrılamıyor.

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Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin bu sezon Galatasaray ile sözleşmesi sona ermişti.

Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin bu sezon Galatasaray ile sözleşmesi sona ermişti.

Galatasaray ile sözleşme görüşmelerine devam eden yıldız golcünün Arjantin’de mahsur kaldığı iddia edildi.

Corriere dello Sport’un haberine göre; Arjantin’de bulunan Icardi hakkında mahkeme tarafından yurt dışına çıkışını engelleyen bir karar alındı. Söz konusu kararın Wanda Nara’nın avukatları tarafından yapılan başvuru sonrası verildiği ve futbolcunun kızları Francesca ile Isabella’ya yönelik bazı mali yükümlülüklerle bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Kızlarıyla vakit geçirmek için Arjantin’e giden Icardi’nin, sarı-kırmızılı takımla sözleşme yenileme konularını görüşmek üzere Türkiye’ye dönmeyi planladığı ancak alınan karar nedeniyle şu an için geri dönemediği belirtildi. Haberde, yıldız futbolcunun bu gelişme karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı ve karara itiraz ettiği ifade edildi. Icardi’nin avukatının, kararın kaldırılması için mahkemeden acil duruşma talebinde bulunduğu ve uzun süredir devam eden mali ve ailevi anlaşmazlıkların ele alınacağı kaydedildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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