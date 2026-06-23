Mauro Icardi Nafaka Ödemelerindeki Sorun Nedeniyle Arjantin’de Mahsur Kaldı İddiası

Galatasaray ile sözleşme görüşmelerine devam eden yıldız golcünün Arjantin’de mahsur kaldığı iddia edildi.

Corriere dello Sport’un haberine göre; Arjantin’de bulunan Icardi hakkında mahkeme tarafından yurt dışına çıkışını engelleyen bir karar alındı. Söz konusu kararın Wanda Nara’nın avukatları tarafından yapılan başvuru sonrası verildiği ve futbolcunun kızları Francesca ile Isabella’ya yönelik bazı mali yükümlülüklerle bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Kızlarıyla vakit geçirmek için Arjantin’e giden Icardi’nin, sarı-kırmızılı takımla sözleşme yenileme konularını görüşmek üzere Türkiye’ye dönmeyi planladığı ancak alınan karar nedeniyle şu an için geri dönemediği belirtildi. Haberde, yıldız futbolcunun bu gelişme karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı ve karara itiraz ettiği ifade edildi. Icardi’nin avukatının, kararın kaldırılması için mahkemeden acil duruşma talebinde bulunduğu ve uzun süredir devam eden mali ve ailevi anlaşmazlıkların ele alınacağı kaydedildi.