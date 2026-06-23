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Eşinin Doğumu İçin Kamptan Ayrılan Jeremy Doku’ya Tepkisi Nedeniyle Fransız Gazetecinin İşine Son Verildi

etiket Eşinin Doğumu İçin Kamptan Ayrılan Jeremy Doku’ya Tepkisi Nedeniyle Fransız Gazetecinin İşine Son Verildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.06.2026 - 18:54
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Belçika Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda yer alan Jeremy Doku, eşinin doğumu nedeniyle izin alarak kamptan ayrılmıştı. İzin sonrası yeniden ABD’ye dönecek olan Doku için, “Bebek her hâlükârda orada olacak, doğumuna gitmesen bile.” diyen Fransız gazeteci France Pierron’un açıklamaları tepki çekmişti. Fransız gazetesi L'Equipe, Jeremy Doku ve ailesinden özür dilediğini açıklayarak gazetecinin işine son verdi.

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Belçika Milli Takımı’nın yıldızlarından Jeremy Doku, eşinin doğumu nedeniyle kamptan ayrılarak Londra’ya gitmişti.

Belçika Milli Takımı’nın yıldızlarından Jeremy Doku, eşinin doğumu nedeniyle kamptan ayrılarak Londra’ya gitmişti.

L'Equipe TV’de gazeteci France Pierron ise Doku’nun kamptan ayrılması hakkında, “Dünya Kupası’nda oynama şansına sahipsin. Yüzlerce futbolcu senin yerinde olmak için canını verir. Bu fırsat hayatında belki de bir daha asla karşına çıkmayacak… Ve sen çocuğunun doğumuna katılmak için tüm bunları bırakıp gidecek misin? Doğum, babanın hiçbir işe yaramadığı rezalet bir andır. Babanın oradaki rolü sadece bir figürandan ibarettir. Elini tutarsın ve bir fotoğraf çekersin. Bebek her hâlükârda orada olacak, doğumuna gitmesen bile... Sen ise uzun bir yol giderek 10 saat kaybedeceksin, duygusal bir patlama yaşayacaksın, yorgunluktan tükeneceksin. Dünya Kupası kaçırılmaz. Bazı adamlar Dünya Kupası’nı izlemeye gelebilmek için belki kredi çekti, belki her şeylerini feda etti; sen ise bir göbek bağı kesmek için orada olmayacaksın.” ifadelerini kullanmıştı.

Tepki çeken açıklamalar sonrasında Fransız gazetesi L'Équipe, Jeremy Doku ve ailesinden özür dilediğini açıklayarak gazetecinin işine son verdi.

Belçika Futbol Federasyonu ise 24 yaşındaki futbolcunun Seattle’da takıma yeniden katılacağını açıkladı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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