Eşinin Doğumu İçin Kamptan Ayrılan Jeremy Doku’ya Tepkisi Nedeniyle Fransız Gazetecinin İşine Son Verildi

L'Equipe TV’de gazeteci France Pierron ise Doku’nun kamptan ayrılması hakkında, “Dünya Kupası’nda oynama şansına sahipsin. Yüzlerce futbolcu senin yerinde olmak için canını verir. Bu fırsat hayatında belki de bir daha asla karşına çıkmayacak… Ve sen çocuğunun doğumuna katılmak için tüm bunları bırakıp gidecek misin? Doğum, babanın hiçbir işe yaramadığı rezalet bir andır. Babanın oradaki rolü sadece bir figürandan ibarettir. Elini tutarsın ve bir fotoğraf çekersin. Bebek her hâlükârda orada olacak, doğumuna gitmesen bile... Sen ise uzun bir yol giderek 10 saat kaybedeceksin, duygusal bir patlama yaşayacaksın, yorgunluktan tükeneceksin. Dünya Kupası kaçırılmaz. Bazı adamlar Dünya Kupası’nı izlemeye gelebilmek için belki kredi çekti, belki her şeylerini feda etti; sen ise bir göbek bağı kesmek için orada olmayacaksın.” ifadelerini kullanmıştı.

Tepki çeken açıklamalar sonrasında Fransız gazetesi L'Équipe, Jeremy Doku ve ailesinden özür dilediğini açıklayarak gazetecinin işine son verdi.

Belçika Futbol Federasyonu ise 24 yaşındaki futbolcunun Seattle’da takıma yeniden katılacağını açıkladı.