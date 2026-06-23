Eşinin Doğumu İçin Kamptan Ayrılan Jeremy Doku’ya Tepkisi Nedeniyle Fransız Gazetecinin İşine Son Verildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Belçika Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda yer alan Jeremy Doku, eşinin doğumu nedeniyle izin alarak kamptan ayrılmıştı. İzin sonrası yeniden ABD’ye dönecek olan Doku için, “Bebek her hâlükârda orada olacak, doğumuna gitmesen bile.” diyen Fransız gazeteci France Pierron’un açıklamaları tepki çekmişti. Fransız gazetesi L'Equipe, Jeremy Doku ve ailesinden özür dilediğini açıklayarak gazetecinin işine son verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belçika Milli Takımı’nın yıldızlarından Jeremy Doku, eşinin doğumu nedeniyle kamptan ayrılarak Londra’ya gitmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın