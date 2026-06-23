article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Futbol Taraftarları Neden Maçlarda Atkı Takar?

etiket Futbol Taraftarları Neden Maçlarda Atkı Takar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.06.2026 - 12:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Futbol maçlarında atkı takmak bugün dünyanın dört bir yanında taraftar kültürünün en tanıdık parçalarından biri. Taraftarlar atkılarını bazen boynuna takıyor, bazen iki eliyle havaya kaldırıyor. Peki futbol taraftarlarının atkı takma geleneği nereden geliyor?

Tarihine bakalım!

Kaynak

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
26 Gün
:
08 Saat
:
51 Dakika
:
49 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
0 G 0 B 2 M 0 Puan

Gelecek Maçlar

26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
26 Haziran 05:00
PAR
PAR
-
AUS
AUS
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk amaç takımı göstermek değil, ısınmaktı

İlk amaç takımı göstermek değil, ısınmaktı

Futbol atkılarının kökeni, İngiltere’de maçların büyük ölçüde kış aylarına denk geldiği dönemlere uzanıyor. 19. yüzyılın sonlarından itibaren futbol maçlarını tribünden takip eden taraftarlar, soğuk hava nedeniyle kalın giysiler ve yün atkılar kullanıyordu.

1930’lara gelindiğinde takım renklerini taşıyan atkılar tribünlerde daha görünür hale gelmeye başladı. Ancak bu atkılar ilk başta bugünkü gibi resmi mağaza ürünleri değildi. Çoğu elde örülüyor, takım renkleriyle hazırlanıyor ve taraftarlar tarafından hem soğuktan korunmak hem de destekledikleri takımı göstermek için kullanılıyordu.

Zamanla atkı, yalnızca kışlık bir aksesuar olmaktan çıktı. Takım renklerini üzerinde taşıyan, kolayca havaya kaldırılabilen ve tribünde uzaktan bile fark edilen bir destek sembolüne dönüştü.

Tribünlerin en kolay taşınan sembolüne dönüştü

Tribünlerin en kolay taşınan sembolüne dönüştü

Atkıların bu kadar yaygınlaşmasının en önemli nedenlerinden biri pratik olmasıydı. Bayrak gibi büyük ve taşıması zor değildi; forma gibi bedene özel bir ürün de sayılmazdı. Hafif, kolay taşınabilir ve maç sırasında iki elle havaya kaldırıldığında tribünlerde güçlü bir görüntü oluşturuyordu.

Futbolun 20. yüzyılda dünyaya yayılmasıyla birlikte atkı kültürü de İngiltere sınırlarını aştı. Kulüpler zamanla kendi logolarını, renklerini ve sloganlarını taşıyan atkılar üretmeye başladı. Böylece atkılar hem taraftar kimliğinin hem de kulüp ekonomisinin önemli parçalarından biri haline geldi.

Bugün Meksika’dan Brezilya’ya, İngiltere’den Türkiye’ye kadar pek çok ülkede futbol taraftarları atkı kullanıyor. Hava sıcak olsa bile atkı artık sadece ısınmak için takılmıyor; tribünde “ben bu takıma aitim” demenin en görünür yollarından biri olarak görülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın