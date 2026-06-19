Beton Yerine 10 Kilometre Bambu Kullandılar: Kendi Kendini Onardı!
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Güney Kore’nin batı kıyısında uygulanan sıra dışı çevre projesi, aşınan sahil kumullarını yeniden canlandırdı. Taeanhaean Ulusal Parkı’nda kurulan 10,7 kilometrelik bambu çit sistemi sayesinde rüzgarla taşınan kumlar tutuldu ve kıyı kumulları yıllar içinde yeniden oluşmaya başladı.
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10,7 kilometrelik bambu çit kuruldu
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Kumullar doğanın kendi döngüsüyle yeniden oluştu
Kıyı için doğal kalkan görevi görüyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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