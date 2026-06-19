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Yaşam
Beton Yerine 10 Kilometre Bambu Kullandılar: Kendi Kendini Onardı!

Beton Yerine 10 Kilometre Bambu Kullandılar: Kendi Kendini Onardı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 23:54
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Güney Kore’nin batı kıyısında uygulanan sıra dışı çevre projesi, aşınan sahil kumullarını yeniden canlandırdı. Taeanhaean Ulusal Parkı’nda kurulan 10,7 kilometrelik bambu çit sistemi sayesinde rüzgarla taşınan kumlar tutuldu ve kıyı kumulları yıllar içinde yeniden oluşmaya başladı.

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10,7 kilometrelik bambu çit kuruldu

10,7 kilometrelik bambu çit kuruldu

Güney Kore’nin batı kıyısındaki Taeanhaean Ulusal Parkı’nda yürütülen proje kapsamında sahil boyunca toplam 10,7 kilometrelik bambu çit sistemi kuruldu.

Yaklaşık 1,2 metre yüksekliğindeki bu çitler, kıyı boyunca zikzaklı şekilde yerleştirildi. Amaç, rüzgarla taşınan kumun hızını kesmek ve kumun belirli bölgelerde birikmesini sağlamaktı.

Bu yöntem sayesinde yaklaşık 78.900 metreküp kumun bölgede tutulduğu belirtiliyor. Bu miktarın 25 tonluk 4 binden fazla kamyonun taşıyabileceği kum hacmine denk geldiği aktarılıyor.

Kumullar doğanın kendi döngüsüyle yeniden oluştu

Kumullar doğanın kendi döngüsüyle yeniden oluştu

Bambu çitler aslında bir duvar gibi çalışmıyor. Rüzgarı tamamen kesmek yerine yavaşlatıyor ve taşıdığı kumun yere çökmesini sağlıyor.

Zamanla çitlerin arkasında biriken kum yükseliyor, bu birikimler birleşerek doğal kumul yapısına dönüşüyor. Ardından bölgeye yerleşen bitki örtüsü, kumun yeniden dağılmasını engelleyerek yapıyı daha kalıcı hale getiriyor.

Bu yüzden proje, ağır beton yapılar yerine doğanın kendi işleyişinden yararlanan düşük müdahaleli bir çözüm olarak öne çıkıyor. Küçük bir yönlendirmeyle rüzgar, kum ve bitki örtüsü aynı döngünün parçası haline geliyor.

Kıyı için doğal kalkan görevi görüyor

Kıyı için doğal kalkan görevi görüyor

Kıyı kumulları sadece güzel bir doğal manzara oluşturmuyor. Aynı zamanda fırtına dalgalarına, taşkınlara ve deniz seviyesindeki yükselmeye karşı doğal bir bariyer görevi görüyor.

Güney Kore’deki çalışmada Gijipo ve Sambong gibi bölgeler dahil olmak üzere 14 farklı alanda restorasyon yapıldı. Binlerce gönüllünün de destek verdiği proje sonucunda, yaklaşık dokuz futbol sahası büyüklüğünde yeni kumul bitkisi yaşam alanı oluşturuldu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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