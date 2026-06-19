Beton Yerine 10 Kilometre Bambu Kullandılar: Kendi Kendini Onardı!

Bambu çitler aslında bir duvar gibi çalışmıyor. Rüzgarı tamamen kesmek yerine yavaşlatıyor ve taşıdığı kumun yere çökmesini sağlıyor.

Zamanla çitlerin arkasında biriken kum yükseliyor, bu birikimler birleşerek doğal kumul yapısına dönüşüyor. Ardından bölgeye yerleşen bitki örtüsü, kumun yeniden dağılmasını engelleyerek yapıyı daha kalıcı hale getiriyor.

Bu yüzden proje, ağır beton yapılar yerine doğanın kendi işleyişinden yararlanan düşük müdahaleli bir çözüm olarak öne çıkıyor. Küçük bir yönlendirmeyle rüzgar, kum ve bitki örtüsü aynı döngünün parçası haline geliyor.