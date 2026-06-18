Kaybettikleri Misketleri 150 Yıl Sonra İnşaat Kazısında Buldular

Arkeologların en dikkat çekici buluntularından biri, eski bir tuğla kaplı giderin içinde ortaya çıkan misketler oldu. Dönemin çocukları arasında oldukça yaygın olan misket oyunu, sokaklarda, avlularda ve okul çevrelerinde oynanıyordu.

Bulunan misketlerin “alley” olarak bilinen seramik türlerden olduğu belirtiliyor. Bu misketler, alabaster taşına benzetilerek üretiliyordu. Arkeologlara göre misketler, heyecanlı bir oyun sırasında gidere düşmüş ve orada unutulmuş olabilir.