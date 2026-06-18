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Yaşam
Kaybettikleri Misketleri 150 Yıl Sonra İnşaat Kazısında Buldular

Kaybettikleri Misketleri 150 Yıl Sonra İnşaat Kazısında Buldular

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 10:32
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Londra’da yeni bir inşaat projesi öncesinde yapılan arkeolojik kazı, şehrin geçmişinden beklenmedik bir iz ortaya çıkardı. East London’daki Wapping bölgesinde çalışan arkeologlar, toprağın altında Viktorya dönemine ait çocuk eşyaları buldu.

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Misketler eski bir giderin içinde bulundu

Misketler eski bir giderin içinde bulundu

Arkeologların en dikkat çekici buluntularından biri, eski bir tuğla kaplı giderin içinde ortaya çıkan misketler oldu. Dönemin çocukları arasında oldukça yaygın olan misket oyunu, sokaklarda, avlularda ve okul çevrelerinde oynanıyordu.

Bulunan misketlerin “alley” olarak bilinen seramik türlerden olduğu belirtiliyor. Bu misketler, alabaster taşına benzetilerek üretiliyordu. Arkeologlara göre misketler, heyecanlı bir oyun sırasında gidere düşmüş ve orada unutulmuş olabilir.

Taş levhada çocukların yazı izleri vardı

Taş levhada çocukların yazı izleri vardı

Kazıda yalnızca oyun eşyaları değil, okul hayatına dair izler de bulundu. Arkeologlar, üzerinde çocukların el yazısı ve karalamaları bulunan yeniden kullanılabilir taş yazı levhası parçasına ulaştı. Kağıdın pahalı olduğu dönemlerde bu levhalar sınıflarda sık kullanılan öğrenim araçları arasındaydı.

Viktorya döneminde öğrenciler yazı çalışmaları için tebeşir ya da benzeri araçlarla levha üzerine harf ve rakamlar yazıyor, ardından silerek tekrar kullanıyordu. Bulunan parça, yalnızca bir eğitim nesnesi değil; yaklaşık 150 yıl önce sınıfta oturan çocukların gündelik hayatına açılan küçük bir pencere gibi değerlendiriliyor.

Londra’nın altında çocukluk izleri saklanıyordu

Londra’nın altında çocukluk izleri saklanıyordu

MOLA arkeologları, çocuklarla doğrudan ilişkilendirilebilen nesnelerin arkeolojik kayıtlarda sık bulunmadığını belirtiyor. Bu nedenle misketler, kalem ve yazı levhası parçası, sıradan gibi görünse de kentsel yaşam tarihini anlamak açısından önemli kabul ediliyor.

Kazının yapıldığı alanın geçmişte okul ve sosyal yardım yapılarıyla bağlantılı olduğu biliniyor. Bu nedenle buluntular, yalnızca kaybolmuş oyuncaklar olarak değil, Viktorya dönemi Londra’sında çocukların nasıl öğrendiğini, oyun oynadığını ve günlük yaşamın içinde nasıl yer aldığını gösteren değerli izler olarak görülüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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