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Deniz Suyunu Arıtıp Günde 681 Milyon Litre İçme Suyu Elde Ediyorlar

Deniz Suyunu Arıtıp Günde 681 Milyon Litre İçme Suyu Elde Ediyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.06.2026 - 20:04
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Kurak iklimi ve sınırlı doğal tatlı su kaynakları nedeniyle su güvenliğini artırmak isteyen Birleşik Arap Emirlikleri, deniz suyunu içme suyuna dönüştüren dev tesislere yatırım yapıyor. Umm Al Quwain’de yer alan NAQA’A tesisi de ülkenin en büyük su arıtma projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

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Deniz suyu 600 metrelik kanalla tesise taşınıyor

Deniz suyu 600 metrelik kanalla tesise taşınıyor

NAQA’A tesisinde süreç, deniz suyunun 600 metrelik açık bir kanalla arıtma tesisine taşınmasıyla başlıyor. Denizden alınan su, ana arıtma aşamasına geçmeden önce pompalama, eleme ve filtreleme sistemlerinden geçiriliyor.

Böylece suyun içindeki parçacıklar azaltılıyor ve ters ozmoz membranlarının daha verimli çalışması sağlanıyor. Tesisin denizle bağlantısını sağlayan bu kanal, günlük yüz milyonlarca litre su üretiminin ilk adımı olarak görev yapıyor.

Ters ozmoz yöntemiyle tuzlu su içme suyuna dönüşüyor

Ters ozmoz yöntemiyle tuzlu su içme suyuna dönüşüyor

Ters ozmoz teknolojisi, tuzlu suyu basınç ve özel membranlar yardımıyla ayrıştırıyor. Membrandan geçen bölüm içme suyu haline getirilirken, tuz oranı yüksek kalan akış ayrı bir sisteme yönlendiriliyor.

NAQA’A tesisi, bu yöntemle günde 681,9 milyon litreye kadar içme suyu üretebiliyor. Yaklaşık 23,5 hektarlık alana yayılan tesis, Kuzey Emirlikleri’nin su ihtiyacında önemli rol oynuyor.

Tuzlu atık su 3,6 kilometrelik hatla denize geri veriliyor

Tuzlu atık su 3,6 kilometrelik hatla denize geri veriliyor

Deniz suyunun arıtılması sırasında geriye tuz yoğunluğu yüksek bir akış kalıyor. NAQA’A tesisinde bu akış, 3,6 kilometrelik deniz altı deşarj hattıyla kontrollü şekilde denize geri gönderiliyor.

Bu altyapı, yalnızca içme suyu üretimini değil, arıtma sürecinde ortaya çıkan tuzlu atık suyun yönetimini de kapsıyor. ACWA Power’a göre proje yaklaşık 3 milyar Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi yatırımla hayata geçirildi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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