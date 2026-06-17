Deniz Suyunu Arıtıp Günde 681 Milyon Litre İçme Suyu Elde Ediyorlar

Deniz suyunun arıtılması sırasında geriye tuz yoğunluğu yüksek bir akış kalıyor. NAQA’A tesisinde bu akış, 3,6 kilometrelik deniz altı deşarj hattıyla kontrollü şekilde denize geri gönderiliyor.

Bu altyapı, yalnızca içme suyu üretimini değil, arıtma sürecinde ortaya çıkan tuzlu atık suyun yönetimini de kapsıyor. ACWA Power’a göre proje yaklaşık 3 milyar Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi yatırımla hayata geçirildi.