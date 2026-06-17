Deniz Suyunu Arıtıp Günde 681 Milyon Litre İçme Suyu Elde Ediyorlar
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Kurak iklimi ve sınırlı doğal tatlı su kaynakları nedeniyle su güvenliğini artırmak isteyen Birleşik Arap Emirlikleri, deniz suyunu içme suyuna dönüştüren dev tesislere yatırım yapıyor. Umm Al Quwain’de yer alan NAQA’A tesisi de ülkenin en büyük su arıtma projelerinden biri olarak öne çıkıyor.
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Deniz suyu 600 metrelik kanalla tesise taşınıyor
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Ters ozmoz yöntemiyle tuzlu su içme suyuna dönüşüyor
Tuzlu atık su 3,6 kilometrelik hatla denize geri veriliyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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