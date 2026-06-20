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Sokakta Dilenen Robotlar Görüldü! Yapay Zeka Bu Kez Kaldırıma İndi

Sokakta Dilenen Robotlar Görüldü! Yapay Zeka Bu Kez Kaldırıma İndi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 15:45

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Çin’de sokakta dilenir gibi duran insansı robotların görüntüleri sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı robotların önünde bağış kutusu ve QR kod yer alırken, tabelalarda 'elektrik faturamı ödeyin' benzeri ifadelerin yazdığı görüldü.

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Robotların önüne QR kod koydular

Robotların önüne QR kod koydular

Çin’de viral olan görüntülerde insansı robotların kimi zaman dizlerinin üzerinde, kimi zaman da başı öne eğik şekilde sokakta durduğu görülüyor.

Robotların yanında 'telefonumu şarj edecek param yok' ve 'lütfen elektrik faturamı ödeyin' benzeri mesajların bulunduğu tabelalar yer alıyor. Bazı görüntülerde robotların önüne çevrimiçi ödeme yapılabilmesi için QR kod yerleştirildiği de dikkat çekiyor.

Bu görüntülerin Pekin, Chengdu ve Fuzhou gibi farklı şehirlerde ortaya çıktığı öne sürülüyor. Bu nedenle bazı kişiler olayın tek seferlik bir şakadan çok, büyüyen tuhaf bir akım olabileceğini düşünüyor.

Gerçek mi, gösteri mi tartışılıyor

Gerçek mi, gösteri mi tartışılıyor

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görürken, kullanıcılar ikiye bölündü. Bir grup, yapay zekanın hayatın her alanına girmesinden endişe ederken, başka bir grup bunun gerçek bir 'robot dilencilik' akımı olmadığını savundu.

Çünkü bu tür gelişmiş insansı robotlar oldukça pahalı. Bu yüzden robotları gerçekten para toplamak için sokağa koymak ekonomik açıdan pek mantıklı görünmüyor.

Bazı kişiler ise bunun bir sanat çalışması ya da teknolojiyle insan ilişkisini sorgulatan bir performans olabileceğini düşünüyor

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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