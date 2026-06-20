Sokakta Dilenen Robotlar Görüldü! Yapay Zeka Bu Kez Kaldırıma İndi

Çin’de viral olan görüntülerde insansı robotların kimi zaman dizlerinin üzerinde, kimi zaman da başı öne eğik şekilde sokakta durduğu görülüyor.

Robotların yanında 'telefonumu şarj edecek param yok' ve 'lütfen elektrik faturamı ödeyin' benzeri mesajların bulunduğu tabelalar yer alıyor. Bazı görüntülerde robotların önüne çevrimiçi ödeme yapılabilmesi için QR kod yerleştirildiği de dikkat çekiyor.

Bu görüntülerin Pekin, Chengdu ve Fuzhou gibi farklı şehirlerde ortaya çıktığı öne sürülüyor. Bu nedenle bazı kişiler olayın tek seferlik bir şakadan çok, büyüyen tuhaf bir akım olabileceğini düşünüyor.